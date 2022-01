Královna skandálů Kate Mossová: Nahé fotky, kokain i nebeské randění s Deppem

Kate Mossovou objevili ve čtrnácti letech a od té doby je jednou z nejvýdělečnějších modelek. Malá a hubená Mossová rozjela novou modelingovou vlnu a v úspěchu jí nezabránil ani kokainový skandál. V neděli 16. ledna oslaví 48. narozeniny.

Prohlédnout grafiku

Model Kate Moss presents a creation from the Versace by Fendi collection during Milan Fashion Week in Milan, Italy, September 26, 2021. Picture taken September 26, 2021. | Foto: Reuters