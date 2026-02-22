Přeskočit na obsah
23. 2. Svatopluk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Beran může otočit kariéru o 180 stupňů, Ryby čeká pravda, kterou nepřejdete. Co přinese nový týden vám?

Mnozí si mohou víc než jindy uvědomovat únavu, přetížení nebo nenaplněná očekávání, která se v běžném pracovním tempu snadno přehlížejí. Týden tak může přinést nejen potřebu zpomalit, ale také chuť něco změnit.
Mnozí si mohou víc než jindy uvědomovat únavu, přetížení nebo nenaplněná očekávání, která se v běžném pracovním tempu snadno přehlížejí. Týden tak může přinést nejen potřebu zpomalit, ale také chuť něco změnit.Foto: Shutterstock
Mnozí si mohou víc než jindy uvědomovat únavu, přetížení nebo nenaplněná očekávání, která se v běžném pracovním tempu snadno přehlížejí. Týden tak může přinést nejen potřebu zpomalit, ale také chuť něco změnit.
Mnozí si mohou víc než jindy uvědomovat únavu, přetížení nebo nenaplněná očekávání, která se v běžném pracovním tempu snadno přehlížejí. Týden tak může přinést nejen potřebu zpomalit, ale také chuť něco změnit.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 23. února přinese zásadní rozhodnutí, která mohou ovlivnit další měsíce. Zatímco některá znamení budou řešit otázky zdraví a rovnováhy mezi prací a odpočinkem, jiná čeká průlom ve vztazích nebo nečekaná pracovní nabídka. Planety tentokrát přejí těm, kdo se nebojí změny a dokážou opustit to, co už neslouží. Co čeká právě vás?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Týden od 23. února do 1. března přinese zvláštní směs zpomalení a nutnosti jednat. Zatímco konec února tradičně svádí k tomu „nějak to ještě doklepat, aktuální planetární postavení naopak naznačuje, že některé věci už dál odkládat nepůjde. Může jít o pracovní rozhodnutí, zdravotní návyky i vztahy, které dlouhodobě stojí na místě. Právě teď se totiž ukáže, co je udržitelné – a co už ne.

Horoskop
Horoskop

Únorový horoskop: Berany čekají velké změny, Raci se nevyhnou emočním výkyvům

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Silný vliv znamení Ryb zároveň otevírá témata emocí, intuice a vnitřní rovnováhy. Mnozí si mohou víc než jindy uvědomovat únavu, přetížení nebo nenaplněná očekávání, která se v běžném pracovním tempu snadno přehlížejí. Týden tak může přinést nejen potřebu zpomalit, ale také chuť něco změnit – od denního režimu až po dlouhodobé životní nastavení.

V pracovních i osobních vztazích pak bude klíčová komunikace. Některé rozhovory, které jste dosud odkládali, mohou proběhnout právě nyní – a ačkoliv nebudou vždy příjemné, mohou výrazně ulevit. Pro část znamení se otevře příležitost posunout se dál, jiní naopak zjistí, že je čas něco uzavřít. Co konkrétně čeká právě vás v oblasti zdraví, vztahů a kariéry?

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví: Tento týden je pro Berany víc o regeneraci než o výkonu. Ryby vám padají na oblast ticha, spánku, psychické hygieny a „neviditelných úniků energie. Jakmile se Merkur otočí do retrográdu, může se zvýšit citlivost na nedostatek odpočinku: tělo bude dřív hlásit přetížení, ale hlava bude mít tendenci to racionalizovat nebo rozmlžit. Pomůže rytmus: krátké, pravidelné pauzy, méně stimulů večer, jeden jasně zvolený návyk (pitný režim, dech, procházka). Pozor na přepálenou nervovou soustavu kolem pátku – Mars s Uranem přidávají impulz a roztěkanost, takže úrazy z nepozornosti (spěch, technika, přecházení „na autopilota) jsou reálnější než obvykle.

Vztahy: Vztahově vás to táhne k jemnosti, ale i k tajnostem. Venuše v Rybách podporuje soucit a schopnost odpustit – jen si hlídejte, abyste neodpouštěli něco, co nebylo ani pojmenované. Retro Merkur v Rybách často vrací staré příběhy: může se ozvat někdo z minulosti nebo se vrátí téma, které jste „přešli mlčením. Zkuste to uchopit rybí cestou – méně dokazování, více naslouchání, ale s jasnou hranicí: co je pro vás přijatelné a co už ne. Sobota (Merkur s Venuší) je výborná na omluvu, citlivý rozhovor a uzavření kruhu; jen není ideální na definitivní sliby, pokud nemáte dotažené detaily.

Kariéra: Práce se vám tento týden nejlíp hýbe přes lidi a síť: Mars ve Vodnáři vás tlačí do týmů, komunit, on‑line prostoru a projektu s přesahem. Jenže ve čtvrtek se mění pravidla hry – Merkur retrográdní bývá typicky o revizi zadání a o tom, že „to, co jsme si mysleli, nebylo to, co druhá strana slyšela. Na kariérní rozhodování proto platí jednoduché pravidlo: do úterka sbírat data, od středy zpomalit, ověřovat a vracet se k podmínkám. Pátek může přinést průlom (nebo konflikt) v oblasti financí/odměny versus očekávání skupiny – vyvarujte se ultimát. Vyhrává ten, kdo dokáže inovovat bez destrukce mostů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zdroj: Astro.comEphemeris

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama