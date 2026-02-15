Přeskočit na obsah
16. 2. Ljuba
Týdenní horoskop 16.–22. února 2026: Novoluní ve Vodnáři odstartuje změny, Saturn s Neptunem prověří realitu

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden 16.–22. února 2026 stojí na pomezí změny a zklidnění: novoluní ve Vodnáři otevírá nový směr, zatímco Slunce v Rybách posiluje intuici a potřebu regenerace. Konjunkce Saturnu s Neptunem prověří, co je sen a co už chce jasný plán – ve zdraví, vztazích i práci.

Týden od 16. do 22. února 2026 přináší zvláštní směs napětí a vnitřního zklidnění. Na jedné straně stojí novoluní ve Vodnáři, které symbolicky otevírá dveře k novým rozhodnutím, změnám a osobním restartům. Na straně druhé se energie postupně přesouvá do citlivějších Ryb, což může zesílit intuici, emoce i potřebu zpomalit. Mnozí z Vás tak mohou mít pocit, že se něco láme — ale zatím není úplně jasné, jakým směrem.

Horoskop
Horoskop

Astrologický horoskop na únor: Co přinese Saturn v Beranu a zatmění ve Vodnáři vašemu znamení?

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Astrologicky jde o týden, kdy se bude testovat rozdíl mezi tím, co si přejete, a tím, co je skutečně udržitelné. Silné spojení Saturnu s Neptunem totiž nutí vystoupit z iluzí a podívat se na realitu střízlivěji, ať už ve vztazích, kariéře nebo v péči o vlastní psychiku. Emoce budou intenzivnější než obvykle, ale právě díky nim si můžete uvědomit, co už nechcete dál nést a co naopak stojí za to budovat.

Horoskop, který následuje, je psaný psychologicky a vychází z aktuálních tranzitů. Zaměřuje se na tři oblasti, které tento týden nejvíce rezonují – zdraví, vztahy a kariéru. Vnímejte jej jako orientační mapu: nenutí Vás k rozhodnutím, ale může pomoci lépe pojmenovat pocity, které se v těchto dnech budou ozývat silněji než obvykle.

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Zdraví: V tomto týdnu je Vaše psychika i tělo ve zvláštním rozkroku mezi stažením a startem. Na jedné straně se postupně zvedá rybí důraz (Merkur, Venuše a severní uzel v Rybách; od 18. 2. i Slunce), což u Berana v solárním výkladu oslovuje potřebu regenerace, spánku, klidu a práce s nevědomými návyky. Na druhé straně je zde přesná konjunkce Saturn–Neptun ve Vašem znamení (20. 2.): ta často působí jako „realitní rám pro to, čím se dlouhodobě definujete. Zdravotně-psychologicky to může znamenat, že přestanete fungovat na čistý adrenalin; tělo si vynutí strukturu, pravidelnost a smysluplné tempo. Kvadratura Slunce na Uran (16. 2.) může přidat nervové přepětí, roztěkanost a impulzivní tendenci přepínat režimy bez přechodu. Doporučení je formální, ale zásadní: plánujte odpočinek stejně disciplinovaně jako výkon, dávejte pozor na přepínání přes únavu a záměrně stabilizujte denní rytmus (jídlo, spánek, pohyb). Varováním je především risk „rychlých rozhodnutí“ v přetížení – z hlediska psychiky i bezpečnosti.

Vztahy: Novoluní ve Vodnáři (17. 2.) u Vás otevírá téma přátelství, týmů a dlouhodobých vizí: vztahy se mohou vyjasnit podle toho, zda s druhými skutečně sdílíte směr. Slunce kvadratura Uran může současně vyvolat ostrou reakci na jakýkoli pocit, že Vás někdo finančně, hodnotově nebo závazkem svazuje. To je citlivé zejména proto, že Venuše v Rybách v konjunkci se severním uzlem (18. 2.) zvyšuje romantickou i lidskou idealizaci: můžete snáze doufat, že „to nějak dopadne, místo abyste si vyžádali jasné pojmenování. Psychologicky je to týden, kdy se učíte rozlišovat soucit od sebezapření. Doporučení: mluvte klidně, ale konkrétně; pokud něco potřebujete, řekněte to v jedné větě bez obalu. Pokud něco nechcete, nastavte hranici bez vysvětlování do nekonečna. Varování: tajnosti, polopravdy a pasivní očekávání se v rybí symbolice rychle mění v nedorozumění.

Kariéra: V práci se potkává inovace s potřebou reality-checku. Kvadratura Slunce na Uran (16. 2.) často přináší nečekanou změnu zadání, technologickou nebo organizační korekci, případně napětí mezi tím, co chcete Vy, a tím, co je systémově možné. Konjunkce Saturn–Neptun v Beranu (20. 2.) po Vás současně chce, abyste vizi přetavili do struktury: méně slibů, více procesu. Novoluní ve Vodnáři podporuje networking, týmové role a práci s komunitou – je vhodné aktualizovat svou pozici ve skupině, vyjasnit kompetence a postavit realistický plán. Merkur trigon Jupiter (16. 2.) Vám pomáhá formulovat smysl projektu a „příběh, který přesvědčí druhé; jen počítejte s tím, že Jupiter je retrográdní – dobré věci se rodí z revize, nikoli z přestřelené expanze. Varování: nepodepisujte se pod termíny, které nemáte otestované, a nechávejte si rezervu.

Všechny štítky

