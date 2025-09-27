Ikona počasí
Tato znamení jsou toxickou kombinací: místo štěstí je čekají hádky, varují astrologové

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Astrologové upozorňují, že některá znamení zvěrokruhu k sobě jednoduše nesedí. Místo harmonie je ve vztahu čekají časté konflikty, nedorozumění a napětí, které dokážou partnerství postupně zničit. Podívejte se, kterým kombinacím je podle hvězd lepší se vyhnout.

Astrologie odjakživa fascinuje tím, že dokáže hledat souvislosti mezi postavením hvězd a našimi povahami. Zatímco některá znamení se k sobě dokonale hodí a jejich vztahy bývají plné harmonie, jiná kombinace je podle astrologů téměř odsouzena k nezdaru. Když se setkají dvě povahy, které mají zcela odlišné tempo, potřeby a životní hodnoty, místo lásky a porozumění nastupují časté hádky, nepochopení a nakonec i bolestné rozchody.

Astrologové proto varují: existují páry znamení, které spolu mohou prožít vášnivý začátek, ale dlouhodobě se jejich rozdíly mění v neřešitelné konflikty. Někdy jde o boj o moc, jindy o střet svobody s potřebou jistoty nebo chaosu s potřebou řádu. Pokud se v takovém spojení ocitnete, čeká vás více bouřek než slunečných dnů.

Které to jsou zjistíte v naší galerii.

Všechny štítky

