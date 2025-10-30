30. 10. Tadeáš
Velký listopadový horoskop: Komu hvězdy přinesou lásku, kdo by měl šetřit síly a koho čeká profesní posun

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Listopad bude pod silnou energií Štíra a později optimistického Střelce, takže emoce, vztahy i pracovní ambice půjdou víc do hloubky. Venuše ve Štíru vnese do lásky intenzitu, retrográdní Merkur ale může zamíchat kartami v komunikaci a oddálit některá rozhodnutí. Podívejte se, co vás v oblasti vztahů, zdraví a kariéry v listopadu čeká podle znamení.

Listopad přinese každému znamení zvěrokruhu nové výzvy i příležitosti. Nacházíme se ve vodním znamení Štíra, které udává hloubavý a transformační tón, načež 22. listopadu Slunce přejde do optimistického Střelce. Tento přechod spolu s dalšími vesmírnými úkazy ovlivní oblasti lásky, zdraví i kariéry všech znamení. Merkur bude v retrográdním pohybu od 9. do 29. listopadu 2025 – během této doby může docházet ke zpožděním a návratům k minulým záležitostem, zejména v komunikaci a cestování. Úplněk v Býku nastane 5. listopadu (v 13:19) a novoluní ve Štíru 20. listopadu (v 6:47). Úplněk osvítí téma hodnot a jistot ve vztazích, zatímco novoluní ve Štíru nabídne možnost obnovy a hlubokého vnitřního restartu. Venuše se 6. listopadu přesouvá do znamení Štíra, což může vnést do milostných vztahů intenzitu a vášeň. Celkově je listopad měsícem bilancování a dokončování, kdy máme šanci uzavřít, co je třeba, a připravit půdu pro energický závěr roku.

Mohlo by vás zajímat: Partnerský horoskop vám napoví, zda se k sobě s partnerem hodíte?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Láska a vztahy

Listopad vám přinese ve vztazích o něco klidnější tempo. Můžete pociťovat potřebu hlubších rozhovorů a nastavování jasných hranic. Vaše ohnivá povaha bude mít tendenci bojovat a zdolávat překážky, i když to není nutné – zkuste se raději zastavit a trpělivě naslouchat partnerovi, mnohé se vyjasní samo. Nezadaní Berani mohou potkat někoho klidného a rozvážného, kdo příjemně doplní jejich energii. Vyvarujte se zbytečných dramat a raději budujte důvěru krok za krokem; to je nyní cesta k pevnému vztahu.

Zdraví

Začátek listopadu může být z hlediska vitality pozvolnější – možná pocítíte potřebu více odpočinku a vnitřního klidu. Po 4. listopadu, kdy Mars (vládnoucí planeta Beranů) přejde do znamení Střelce, však pravděpodobně pocítíte příval nové energie. Znovu objevená síla vás může motivovat k větší fyzické aktivitě či cestování. Přesto buďte opatrní, abyste nadšením nepřecenili své síly; dbejte na rovnováhu mezi pohybem a odpočinkem, aby vás případné přepínání zbytečně neoslabilo.

Kariéra

V pracovní oblasti se může objevit výzva, jež si vyžádá soustředění a klidný, promyšlený přístup. Váš přirozený tah na branku se vyplatí, pokud ho doplníte strategií. Může dojít na nabídku nové spolupráce, reorganizaci týmu nebo nečekané úkoly, které budete muset rychle zvládnout. Z finančního hlediska se mějte na pozoru – listopad nepřeje impulzivním nákupům a hrozí výdaje spojené s domovem či zdravím. Pokud zvažujete investice, odložte zásadní rozhodnutí na prosinec. Celkově platí, že trpělivost a důsledné plánování vám tento měsíc v kariéře zajistí úspěch.

Listopad 2025 je měsíc plný vnitřního zkoumání a postupných posunů vpřed. Každé znamení má možnost využít silnou energii tohoto období k upevnění vztahů, zlepšení zdraví i k položení základů úspěchu v kariéře. Hvězdy přejí těm, kdo jsou ochotni bilancovat, poučit se z minulosti a připravit půdu pro nový start. Užijte si kouzlo dlouhých podzimních večerů a naslouchejte poselstvím planet – právě nyní se rodí budoucí úspěchy i láskyplné příběhy.

