Magické datum 25. 5. 2025 láká k velkým rozhodnutím. Astroložka ale varuje

Dvojky, pětky a magie čísel

Numerologie považuje kombinaci čísel 2 a 5 za silně transformační. Dvojka je symbolem partnerství, intuice a klidu. Pětka je číslo změny, svobody a vnitřní odvahy. Společně tvoří energii, která vybízí ke kroku vpřed – ale s rozvahou. Navíc celkový součet data (2+5+5+2+0+2+5) dává číslo 3, které je spojené s komunikací, kreativitou a hravostí.



Co radí astrologie?

Slunce bude v Blížencích, znamení komunikace a zvědavosti. Do Blíženců v ten den vstupuje i Merkur, planeta myšlení a slova. A právě tahle konstelace může přinést jasnost, náhlé vhledy nebo chuť mluvit o věcech, které jsme dlouho držely v sobě. Zároveň se ale snadno necháme strhnout chaosu a povrchnosti. Saturn vstupující do Berana má podle věštců význam osudového závazku – jako by vesmír říkal: „Začni nově, ale buď si jistá, že víš, co děláš."