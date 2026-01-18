První plný týden po novoluní v Kozorohu přináší praktickou energii, která ale rychle mění směr. V pondělí 19. ledna vstupuje Slunce do Vodnáře a společně s Venuší a Merkurem postupně přesouvá pozornost od povinností a struktury k lidem, nápadům a novým plánům. Týden tak stojí na zajímavém přechodu: co jste si v posledních dnech nastavili „na zemi“, teď budete muset prověřit v realitě vztahů, spolupráce a každodenního fungování.
Berani půjdou do střetu, Býky čeká zkouška ambicí. Jaký týden čeká Vaše znamení?
Týden od 19. do 25. ledna přináší výrazný posun energie: Slunce, Merkur i Mars se postupně přesouvají do Vodnáře a otevírají téma nových plánů, vztahů, komunikace i odvahy udělat změnu. Kdo bude potřebovat zpomalit a posílit zdraví, komu se rozjede kariéra a která znamení čeká důležitý rozhovor v lásce? Podívejte se, co Vám hvězdy předpovídají v oblasti zdraví, práce a vztahů.
Zlom nastává ve čtvrtek 23. ledna, kdy se do Vodnáře přesune i Mars a přidá dynamiku, odvahu a někdy i ostřejší tón. Mnohá znamení pocítí, že už nestačí jen přemýšlet – je potřeba jednat, postavit se za sebe a jasně říct, co chcete. K závěru týdne dorůstá Luna k první čtvrti v Býku, a to je ideální okamžik udělat první konkrétní krok: zvolit tempo, které je udržitelné, a dát svým záměrům pevnou oporu.
Beran
Zdraví
V tomto týdnu byste se měli zaměřit na rovnováhu mezi odpočinkem a aktivitou. Harmonický sextil Saturnu v Rybách s Uranem v Býku (přesný 20. ledna) naznačuje, že pokud si dokážete nastavit pevný režim pro duševní hygienu a spánek, inovativní změny ve Vašem životním stylu se pozitivně odrazí na Vašem zdraví. Uprostřed týdne, když Luna prochází znamením Berana, pocítíte příliv energie a odhodlání pečovat o své tělo. Dejte si však pozor na unáhlenost – zvýšená impulzivita by mohla vést k drobným úrazům nebo vyčerpání, proto naslouchejte signálům svého organismu a dopřejte si i klid. Koncem týdne, při první čtvrti Měsíce v Býku 25. ledna, bude důležité nepodcenit regeneraci; Vaše tělo může potřebovat zpomalit a načerpat síly, abyste předešli zbytečnému přetížení.
Kariéra
Začátek týdne Vás může zastihnout ještě ponořené v pracovních povinnostech, ale již 19. ledna přechází Slunce do Vodnáře a spolu s ním se Vaše pozornost přesouvá více k přátelským vazbám a plánování budoucnosti místo ryze kariérních záležitostí. Novoluní z 18. ledna v Kozorohu Vám ovšem přineslo nový impuls pro profesní život a pověst – možná jste si stanovili ambiciózní cíle nebo zahájili projekt, který teď začíná nabírat obrysy. Ve druhé polovině týdne vstupuje Mars 23. ledna do Vodnáře, což Vám přináší chuť energicky se zapojit do týmových aktivit a prosazovat své nápady v kolektivu. Kolegové a nadřízení si všímají Vaší iniciativy. Jen pamatujte, že Mars může být i trochu impulsivní – snažte se proto jednat s rozvahou, zejména při diskusích na pracovišti. První lunární čtvrť v Býku na konci týdne upozorňuje na potřebu sladit osobní finanční zájmy s plány pracovního týmu; možná bude nutné udělat kompromis mezi vlastním ziskem a společným prospěchem.
Vztahy
Vlivem přesunu Venuše do Vodnáře již 17. ledna se v oblasti vztahů nese tento týden v duchu přátelství a volnosti. Namísto vášnivých gest oceníte spíše kamarádský přístup a možnost sdílet s milovanou osobou ideje a plány. Pokud jste nezadaní, využijte společenských příležitostí – právě skrze okruh přátel nebo na skupinové akci můžete potkat někoho inspirujícího. Komunikaci napomáhá Merkur, který 20. ledna vstupuje do Vodnáře, takže se nebojíte otevřeně vyjádřit své pocity a přání. Koncem týdne může Mars ve Vodnáři zvyšovat Vaši touhu prosadit se i v partnerském životě, dejte si ale pozor, abyste nepůsobili příliš neústupně. Celkově platí, že v tomto období pro Vás nabývá na významu přátelství a vzájemná podpora s partnerem – ke konci týdne možná zjistíte, že sdílené zážitky a společné cíle Vás sbližují více než okázalá romantika.
Býk
Zdraví
Pro Vaše znamení je nyní klíčové zapojit do denního režimu jak stálost, tak i inovaci. Saturn se stále pohybuje Rybami (Vaše oblasti přátel a podpůrných skupin) a vytváří příznivý sextil s Uranem v Býku (Vašeho vlastního znamení). To naznačuje, že zdraví prospěje, pokud se obklopíte lidmi, kteří Vás motivují k pozitivním změnám životního stylu. Zkuste třeba cvičit nebo relaxovat ve skupině – disciplína Saturnu a originalita Uranu Vám pomohou najít nový rytmus péče o sebe. Uprostřed týdne, kdy Luna prochází znamením Berana (Vaším sektorem odpočinku a podvědomí), si dopřejte více spánku a klidu. Můžete pociťovat lehký úbytek energie či potřebu stáhnout se do ústraní, což je v pořádku – Vaše tělo si říká o regeneraci před náročnějším závěrem týdne. K víkendu totiž Luna vstoupí do Vašeho znamení a 25. ledna nastává její první čtvrť. Budete tak ve svém živlu, ale také citlivější na stres. Snažte se nehnat za povinnostmi na úkor zdraví – naslouchejte svému tělu, které Vám přes drobné signály napoví, kdy zpomalit.
Kariéra
Tento týden se pro Vás nese ve znamení rostoucího tlaku a zároveň příležitostí v kariéře. V úvodu týdne jste možná ještě dořešovali záležitosti související s rozšiřováním obzorů – možná jste dokončovali kurz, plánovali služební cestu nebo uvažovali o nové strategii. Po 19. lednu se však kosmická energie přesouvá do Vašeho desátého domu kariéry: Slunce i Merkur během tohoto týdne vstupují do znamení Vodnáře, následováni Marsem 23. ledna. Je to doslova nástup silné sestavy planet ve Vašem profesním sektoru – můžete zaznamenat zvýšenou viditelnost, ambice i podporu okolí. Vaše úsilí na pracovišti nepřijde nazmar; naopak, díky vlivu Venuše ve Vodnáři působíte na nadřízené i kolegy sympaticky a kompetentně. Nebojíte se převzít iniciativu a ukázat, co ve Vás je. Dejte si jen pozor, abyste pod vlivem Marsu nepůsobili na autority příliš vzdorovitě – prosazujte své nápady s respektem k pravidlům. Tento aspekt planet zároveň naznačuje, že teď je vhodná doba chopit se vedení a přímo si jít za svým cílem. Ke konci týdne se možná objeví první výsledky Vaší snahy, případně i výzvy v podobě větší odpovědnosti. První čtvrť Luny ve Vašem znamení připomíná, abyste nezapomněli sladit kariérní postup se svými osobními potřebami – jen tak si udržíte dlouhodobě tempo.
Vztahy
Ve vztazích můžete pocítit, že pracovní vytížení ovlivňuje i Váš osobní život. Energie planet ve Vodnáři znamená, že se nyní hodně soustředíte na svou pověst a cíle, což může partner nebo rodina vnímat jako odstup. Snažte se proto komunikovat otevřeně o tom, čeho chcete dosáhnout – Merkur v oblasti Vaší kariéry Vám sice dává profesionální vystupování, ale city může zanechat poněkud stranou. Zkuste najít rovnováhu mezi prací a rodinou, například tím, že do svých plánů zahrnete i podporu od blízkých. Přítomnost Venuše ve Vašem desátém domě může naznačovat, že obdiv či náklonnost můžete získat i skrze pracovní prostředí – možná si Vás někdo všimne pro Vaše schopnosti a zodpovědnost. Pokud jste nezadaní, nevyhýbejte se společenským událostem souvisejícím s prací, kde můžete potkat zajímavou osobnost s podobnými ambicemi. Naopak Saturn v oblasti přátel signalizuje, že v lásce nyní preferujete spíše pomalejší budování důvěry – přátelství může být pevnou půdou, ze které se vztah rozvine. Příznivý vliv této konstelace Vám umožní skloubit vlastní pokroky s partnerským životem tak, aby jedno podporovalo druhé. Díky tomu se ke konci týdne můžete cítit ve vztazích jistější, zvláště pokud s partnerem sdílíte své dlouhodobé plány a vzájemně si fandíte.
Blíženci
Zdraví
Začátek tohoto týdne Vám může přinést psychické odlehčení. Po intenzivním období, kdy jste byli ponořeni do vlastních hloubek (díky předchozímu působení planet v oblasti Vašich intimních prožitků), se atmosféra mění. Slunce vstoupilo 19. ledna do Vodnáře a 20. ledna ho následoval i Váš vládce Merkur. To pro Vás znamená příliv vzdušné energie, která podporuje optimismus a duševní svěžest. Pokud Vás v uplynulých dnech trápily chmury či únava, nyní byste měli pocítit zlepšení nálady. Pro zdraví prospěje, když svému tělu i mysli dopřejete nové podněty – třeba procházky na čerstvém vzduchu v neznámém prostředí nebo mentální stimulaci formou učení se něčemu novému. Mars přechází 23. ledna do přátelského znamení Vodnáře, což Vás nabádá k pohybu a dobrodružství. Dejte si jen pozor, abyste nepřecenili své síly, zejména pokud se vydáte sportovat nebo cestovat; nadšení je skvělé, ale dbejte i na opatrnost. Koncem týdne, při první čtvrti Luny v Býku, nezapomeňte zařadit relaxaci. Vaše podvědomí může být díky této lunární fázi aktivnější – sny či vnitřní neklid Vám připomenou, že občas je třeba zpomalit a dopřát si odpočinek.
Kariéra
V kariéře se postupně přesouvá důraz od zákulisních záležitostí k širším obzorům. Novoluní 18. ledna v Kozorohu mohlo odstartovat změny ve společném financování, investicích nebo Vám pomohlo uzavřít jednu etapu v určitém projektu. Nyní ale s přechodem Slunce a Merkuru do Vodnáře se Vaše pozornost upíná k plánům do budoucna – možná zvažujete rozšířit své znalosti, navázat kontakt se zahraničím nebo se pustit do studia něčeho, co Vám v budoucnu pomůže v kariéře. Tento týden je ideální pro strategii: Saturn ve Vašem domě profese (Ryby) v harmonii s Uranem ve Vašem sektoru podvědomí naznačuje, že pokud zkombinujete poctivou práci s ochotou zavádět nové postupy, můžete vyřešit i dlouhodobější problémy. Jupiter se sice stále pohybuje zpětně znamením Raka, což může dočasně brzdit výraznější finanční růst, ale i tak Vám přeje – zejména v tom, abyste si ujasnili své priority a hodnoty. Koncem týdne pocítíte příliv inspirace: Mars ve Vodnáři Vám dodá odvahu prosazovat své nápady nekonvenčními způsoby. Nebojte se proto prezentovat nadřízeným své vize – originalita je nyní Vaší silnou stránkou.
Vztahy
Ve vztazích se zrcadlí Vaše touha po nových zkušenostech a otevřenosti. Venuše se již 17. ledna přesunula do znamení Vodnáře, což je vůči Vám harmonický aspekt. Do partnerského života tak vstupuje více volnosti, hravosti a chuti experimentovat. Pokud jste ve vztahu, můžete pocítit potřebu společně s partnerem vystoupit ze stereotypu – např. naplánovat výlet, vyzkoušet novou aktivitu nebo se spolu učit něco inspirativního. Díky Merkuru ve Vodnáři je komunikace s blízkými nyní upřímná a zaměřená na širší souvislosti; snadněji sdělíte své životní vize a sny. To může vztah obohatit, protože se lépe pochopíte navzájem. Pro nezadané platí, že zvýšená sociální aktivita a otevřená mysl doslova přitahují nové známosti. Nebojte se vyrazit na místa, kam běžně nechodíte – právě mimo svůj obvyklý okruh můžete potkat někoho, kdo Vás okouzlí svou originalitou. Celkově platí, že tento týden přeje rozvoji vztahů skrze sdílení zážitků a myšlenek. Nezůstávejte uzavření doma; hvězdy Vám radí dát lásce prostor rozkvést v prostředí, které je pro Vás oba nové a vzrušující.
Rak
Zdraví
Pro Raky je tento týden důležité hledat rovnováhu mezi péčí o druhé a o sebe sama. Začátek roku Vám přinesl emocionální horskou dráhu – okolo 3. ledna proběhl úplněk ve Vašem znamení, který mohl vyhrotit Vaše pocity a poukázat na potřebu změn v osobním životě. Nyní se však situace zklidňuje. Jupiter se stále pohybuje Vaším znamením Raka (byť retrográdně do března), což Vám dodává vnitřní odolnost a optimismus. Máte sice více energie a chuti na sobě pracovat, ale pozor na přehánění – Jupiter Vám může sklon k nadbytku, takže nezapomínejte na střídmost v jídle i odpočinku. Harmonický sextil Saturnu v Rybách a Uranu v Býku Vám navíc pomáhá – stabilní životní filozofie a podpora přátel či komunity mohou pozitivně ovlivnit Vaši psychiku. Když pocítíte stres, nebojte se opřít o osvědčené rituály (Saturn v 9. domě) a zároveň vyzkoušet něco nového, třeba se inspirovat u přátel (Uran v 11. domě). V druhé polovině týdne, s Lunou procházející znamením Berana (Vaše kariérní oblast), dbejte, aby Vás pracovní napětí příliš nevyčerpalo – dopřejte si dost spánku. Na víkend, kdy Luna dorůstá k první čtvrti v Býku, si naplánujte něco uklidňujícího; Vaše tělo i duše ocení pomalé tempo a komfortní prostředí.
Kariéra
V profesní oblasti cítíte proměnu priorit. Zatímco v minulých týdnech jste se soustředili na spolupráci s druhými a vyjednávání (díky planetám v Kozorohu ve Vašem sektoru partnerství), nyní se pozornost přesouvá hlouběji. Koncentrace planet ve Vašem osmém domě – oblasti společných financí, investic a transformačních změn – naznačuje intenzivní zaměření energie právě sem. Slunce vstoupilo 19. ledna do znamení Vodnáře, Merkur ho následoval 20. ledna a Mars se přidá 23. ledna; všechny tyto vlivy poukazují na to, že je třeba řešit majetkové záležitosti, půjčky, dluhy či sdílené zdroje. Možná přehodnocujete rodinný rozpočet, plánujete větší investici nebo se snažíte uzavřít staré resty, abyste mohli v práci postoupit dál s čistým štítem. Mars ve Vodnáři Vám dodá odvahu razantně se pustit do řešení – budete mít chuť prosadit své zájmy, ať už jde o vyjednání lepších podmínek nebo dotažení náročného projektu do konce. Dejte si však pozor na zbytečnou tvrdohlavost; s okolím dosáhnete více trpělivým vysvětlováním než tlakem. Jupiter ve Vašem znamení podporuje Vaši sebedůvěru, což je v kariéře plus, jen pamatujte, že do března je ve zpětném chodu – velké expanze a skoky vpřed se mohou rozběhnout až později. Nyní je vhodný čas soustředit se na odstranění vnitřních překážek a na přípravu půdy pro budoucí úspěchy.
Vztahy
Týden od 19. do 25. ledna pro Vás může být v oblasti vztahů zlomový. Novoluní 18. ledna v protilehlém znamení Kozoroha otevřelo cestu k novým začátkům ve Vašem partnerském životě – mohli jste vstoupit do nové etapy stávajícího vztahu nebo potkat někoho, kdo sehrál důležitou roli. V uplynulých dnech se zřejmě hodně energie odehrávalo ve sféře partnerství: planety ve Vašem 7. domě (partnerství) probudily živé interakce s druhými. Nyní, když se Venuše, Merkur i brzy Mars přesouvají do 8. domu, vstupují Vaše vztahy do hlubší fáze. Zaměříte se více na sdílené hodnoty, důvěru a intimitu. Pro zadané Raky to znamená ideální příležitost otevřít s partnerem citlivá témata – ať už finanční hospodaření v rodině, nebo emoční potřeby, které byly dosud potlačovány. Komunikace by měla být upřímná, byť nemusí být vždy pohodlná; Merkur ve Vodnáři Vám ale pomůže mluvit o i obtížných věcech s nadhledem. Pro nezadané nastává čas transformace osobního života – možná si uvědomíte, jaké vzorce ve vztazích už opakovat nechcete. Díky vlivu Marsu a Venuše ve Vodnáři můžete pocítit silnou vášeň a zároveň touhu po duševním souznění. Pokud navážete nový vztah, bude nejspíš velmi intenzivní; dejte však pozor, abyste se nevrhali do citové hloubky příliš zbrkle. Tento týden Vám vesmír dává šanci posílit své vztahy tím, že odhalíte, co je pod povrchem – ať už jsou to obavy, přání či nevyřčené otázky. Odvahou čelit těmto stránkám dosáhnete s partnerem větší blízkosti a vzájemného pochopení.
Lev
Zdraví
Pro Lvy byl začátek ledna náročný, ale produktivní čas, kdy jste se zaměřili na práci a zdravotní návyky. Pravděpodobně jste si vylepšili denní režim – možná jste začali cvičit, upravili jídelníček nebo celkově zefektivnili svůj rozvrh. To vše se pozitivně odrazilo na Vaší kondici. Nicméně kolem úplňku 3. ledna jste mohli pocítit jisté vyčerpání či emoční přetížení a Vaše tělo Vám mohlo vyslat varování, abyste zvolnili. Pokud jste tehdy odhalili, že potřebujete více odpočinku, nezapomínejte na toto poučení ani nyní. Jupiter v Raku se nachází ve Vašem 12. domě (oblasti podvědomí a regenerace) a byť je retrográdní, poskytuje Vám tichou podporu – máte tzv. „strážného anděla“, který nad Vaším zdravím bdí, ovšem i tak dbejte na psychickou hygienu a dostatek spánku. V tomto týdnu se totiž do popředí dostávají vztahy a s nimi spojený možný stres. Mars přechází 23. ledna do opozitního znamení Vodnáře, což může zvýšit hladinu napětí ve Vašich interakcích – a to by se při nepozornosti mohlo projevit i na těle (např. zvýšenou únavou či bolestmi hlavy z konfliktů). Proto pokračujte v nastoleném zdravém režimu a dopřejte si relaxaci, zejména pokud cítíte, že Vás druzí lidé příliš vysávají. Klíčem je umět říci „ne“ a stanovit si hranice, abyste uchránili svou energii.
Kariéra
Na poli kariéry jste v první polovině měsíce intenzivně pracovali na detailech a odstranění překážek – hvězdy Vám přály v tom, abyste vylepšili pracovní postupy a vyřešili různé problémy. Novoluní 18. ledna v Kozorohu Vám mohlo přinést nové impulzy, jak zlepšit své výdělky nebo lépe využít zdroje – možná Vás napadla podnikatelská idea nebo jste objevili způsob, jak zvýšit hodnotu své práce. Tento týden Vám hvězdy pomohou tyto plány rozvíjet skrze komunikaci a učení. Slunce a další planety ve Vodnáři (Vašem 5. domě) Vám připomínají Vaše talenty a dávají chuť je uplatnit. Pokud pracujete v tvůrčí profesi nebo na projektu, kde je třeba originálních nápadů, budete ve svém živlu. Mars přecházející 23. ledna do Vodnáře dodá Vašemu projevu sebevědomí a průbojnosti – nebojte se tedy přijít s inovativním řešením. Jen pozor, abyste toho na sebe nenabrali příliš a nesnažili se vyhovět všem zároveň – někdy méně znamená více. Tento týden přináší příležitosti k rozšíření Vašich pracovních kontaktů i obzoru. Můžete navázat spolupráci s někým novým na základě společných zájmů nebo se zúčastnit akce, která Vás profesně inspiruje. Celkově platí, že s nárůstem Vaší chuti tvořit poroste i Vaše pracovní spokojenost – a naopak spokojený zaměstnanec je produktivnější, čehož si mohou všimnout i Vaši nadřízení.
Vztahy
Pro Vaše znamení nastává klíčové období ve vztazích. Jakmile Slunce 19. ledna vstoupilo do znamení Vodnáře (Vašeho protilehlého znamení), začali jste vnímat tzv. „partnerský úplněk“ svého ročního cyklu – Vaše pozornost se obrací k druhým lidem, ať už milostným partnerům, přátelům nebo otevřeným soupeřům. V tomto týdnu se k Slunci přidává i Merkur, Venuše a Mars, což značně oživí Vaše interakce. Můžete očekávat takřka renesanci v partnerském životě – zejména v poslední lednový týden pocítíte novou jiskru a návrat rovnováhy. Je pravděpodobné, že ve vztahu vyplují na povrch otázky, které bylo třeba řešit; možná se objeví i jisté napětí nebo konflikty, ale vesmír naznačuje, že jsou vlastně očistné. Díky nim dostanete šanci vyjasnit si s partnerem problematická místa a nastavit lepší fungování do budoucna. Nezadaní Lvi mohou v tomto období potkat někoho výjimečného – animovaná energie ve Vašem okolí naznačuje zvýšenou pravděpodobnost seznámení. Nebojte se vyrazit do společnosti a dát najevo svůj šarm. Konstelace Vám hraje do karet: poslední týden měsíce budete mít skvělé podmínky k upřímným rozhovorům o citech a k navázání hlubšího porozumění s někým, na kom Vám záleží. Využijte toho a nebojte se otevřít – hvězdy stojí při Vás, aby Vaše vztahy mohly růst a rozkvétat.
Panna
Zdraví
Začátkem ledna jste si možná užívali uvolněnějšího režimu a více zábavy, nyní se však pozornost přesouvá ke zdraví a práci. Od 17. do 23. ledna přechází Venuše, Slunce, Merkur i Mars postupně do Vašeho šestého domu, který ovlivňuje každodenní rutiny a životosprávu. Není proto už možné fungovat postaru – hvězdy Vás nyní vyzývají, abyste přehodnotili své návyky a vnesli do nich čerstvý vítr. Pokud jste se dosud snažili dodržovat nějaký režim z povinnosti, zkuste k němu přistoupit kreativněji. Například cvičení nebo zdravá strava Vás budou více bavit, pokud v nich najdete prvek hry či soutěže. Mars ve Vodnáři Vám po 23. ledna dodá energii pustit se do cvičení nebo očisty organismu, dejte si však pozor na přetížení – Panny mají sklon k perfekcionismu, a tak se neuštvěte nadměrnou pílí. Jupiter v Raku (Ve Vašem sektoru přátel) retrográdně vede k tomu, abyste si o zdraví povídali s blízkými či se inspirovali v kolektivu; díky tomu zjistíte, že na budování kondice nemusíte být sami. Koncem týdne, kdy Luna dorůstá v zemském znamení Býka, se budete cítit stabilněji – vhodný čas zhodnotit první výsledky Vašich nových opatření a případně je doladit.
Kariéra
V prvních týdnech roku jste se možná nechali unášet tvůrčí náladou a užívali si volnější tempo, teď se ale pracovní tempo zrychluje. Konstelace planet jasně ukazuje přesun od hravosti k povinnostem: na začátku měsíce působila silná energie ve Vašem sektoru tvořivosti, zábavy a romance, ale postupně – a v tomto týdnu obzvlášť – nabývají na významu povinnosti, úkoly a služby. Přesun Slunce do Vodnáře (19. ledna) a Merkuru (20. ledna) spustí období, kdy budete muset věnovat velkou pozornost detailům a každodenním provozním záležitostem. Mars pak 23. ledna vnese do Vaší práce novou dynamiku – připravte se na zvýšené nároky, ale také na to, že díky Vaší píli a efektivitě zvládnete mnoho. Nebojte se zavádět netradiční metody a inovace; Uran v Býku Vám k tomu dává inspiraci a Saturn v Rybách (ve Vašem domě partnerství) naznačuje, že pečlivá spolupráce s ostatními povede ke stabilním výsledkům. Koncem týdne již možná pocítíte první plody této změny: daří se Vám dotahovat resty, lépe organizovat čas a možná i nacházíte uspokojení v tom, že věci fungují tak, jak mají. Je to vhodný moment zamyslet se, jak udržet tento systém dlouhodobě – klíčová bude disciplína, ale i ochota průběžně vylepšovat postupy.
Vztahy
Pro Panny se tento týden nese v duchu přechodu od romantiky ke každodennosti. V první polovině ledna u Vás dominovalo téma lásky, kreativity a osobního potěšení – mnoho planet v Kozorohu (Vašem 5. domě) Vám dodávalo kouzlo a chuť flirtovat či vyrazit za zábavou. Nyní se však kosmická energie přesouvá do praktičtější roviny. Se vstupem Slunce a Merkuru do Vodnáře se vztahy začínají odehrávat spíše v kontextu běžného dne: možná s partnerem řešíte více provozní záležitosti, společně plánujete povinnosti nebo se navzájem podporujete ve zdravém životním stylu. Není to na úkor lásky – naopak, drobná gesta a péče v každodenním životě mohou váš vztah posílit. Pokud jste nezadaní, využijte tuto dobu k tomu, abyste si ujasnili, co v partnerství skutečně hledáte. Saturn, který se dlouhodobě pohybuje Vaším domem partnerství (znamením Ryb), Vám klade otázky ohledně závazků a stability ve vztazích. Možná zvažujete, zda jsou Vaše dosavadní vztahové vzorce udržitelné. Nebojte se být k sobě upřímní – to, že teď láska není jediným středobodem Vašeho světa, Vám umožní vidět věci střízlivěji. Příznivý sextil mezi Saturnem a Uranem navíc naznačuje, že pokud otevřeně promluvíte o svých vizích do budoucna (Uran v 9. domě), setkáte se u partnera či potenciálního partnera s pochopením a ochotou budovat něco trvalého. Tento týden tedy vztahům svědčí praktičnost a poctivost – hvězdy radí investovat energii do budování pevného základu pro lásku, na kterém se dá do budoucna stavět.
Váhy
Zdraví
Pro Váhy se v tomto týdnu znatelně zvedá nálada a energie. V předchozích týdnech jste měli mnoho povinností v rodinném kruhu nebo doma (vliv planet v Kozorohu, Vašem 4. domě), což mohlo být psychicky náročné. Nyní však s přesunem Slunce (19. 1.) a Merkuru (20. 1.) do znamení Vodnáře – oblasti Vaší kreativity, radosti a sebevyjádření – pocítíte příliv lehkosti. Zlepší se Vám nálada a může se dostavit chuť více se hýbat pro zábavu, nikoli z povinnosti. Pokud jste se přes svátky méně starali o životosprávu, nyní je vhodný čas vrátit do života trochu rovnováhy: tanec, procházky nebo lehký sport Vám prospějí nejen fyzicky, ale i duševně, zvlášť pokud je budete dělat proto, že Vás baví. Saturn ve Vašem sektoru zdraví (v Rybách) Vám stále připomíná nutnost disciplíny – možná dodržujete určitý léčebný režim nebo dietu. Díky harmonickému vlivu Uranu (ve Vašem 8. domě) se ale můžete odhodlat k nečekaným pozitivním změnám, například se zbavit zlozvyku, který Vám dlouho škodil. Koncem týdne, kdy Luna doroste do první čtvrti v Býku, pocítíte vnitřní stabilitu; to je ideální chvíle k tomu, abyste si dopřáli odměnu za své snažení – třeba odpočinkový den v klidu a pohodlí domova.
Kariéra
V pracovní oblasti pro Vás není tento týden na prvním místě prudký rozvoj, ale spíše stabilizace. V minulých týdnech jste získali mnoho informací a kontaktů – možná jste se účastnili školení, navázali nové pracovní známosti nebo nasbírali inspiraci pro své projekty. Nyní nastal čas tyto poznatky vstřebat a uplatnit uvnitř svého „zázemí“. Slunce a další planety se přesouvají z Vašeho šestého domu práce do sedmého domu partnerství – Venuše již 17. ledna, Slunce 19. a Merkur 20. ledna, následovat bude Mars 23. ledna. To znamená, že úspěch nyní více závisí na tom, jak dokážete jednat s ostatními. Pokud pracujete v týmu nebo s klienty, pocítíte oživení a možná i určité jiskření ve vztazích. Díky vlivu Venuše ve Vodnáři dokážete působit vstřícně a diplomaticky, což Vám může pomoci získat si podporu kolegů i nadřízených. Zároveň Mars může občas vyvolat střety názorů – snažte se proto konflikty řešit hned a férově, aby neeskalovaly. Celkově Vám konstelace tohoto týdne radí investovat energii do budování partnerských vazeb v práci: společné projekty, dohody a alianční spolupráce mají teď velkou šanci na úspěch.
Vztahy
Po poněkud klidnějším rodinném období nastává čas společenského rozkvětu. Venuše, planeta lásky a Váš vládce, se již 17. ledna přesunula do spřízněného vzdušného znamení Vodnáře, kam ji v tomto týdnu následují i další planety. To Vám otevírá dveře k novým romantickým zážitkům a zábavě. Vaše potřeba po radosti a lásce nyní sílí – hvězdy Vás doslova nabádají, abyste se bavili a dali průchod svým citům. Máte chuť vyrazit do společnosti, poznávat nové lidi a být kreativní v projevech náklonnosti. Je velmi pravděpodobné, že Vaše osobní kouzlo je nyní na vrcholu a někdo ve Vašem okolí k Vám začne chovat hlubší city nebo Vám vyzná náklonnost, kterou dosud skrýval. Pokud jste ve vztahu, přichází ideální doba oživit společné aktivity – vyrazte s partnerem na výlet, do divadla nebo si jen tak užijte hravé chvíle. Mars ve Vodnáři může do vztahů vnést vzrušení a možná i zdravou dávku vášnivé rivality či škádlení, což pro Váhy bývá kořením lásky. Dejte však pozor, abyste ze samé touhy po nových dojmech nezapomněli na potřeby svého protějšku; komunikace je základ. Každopádně, tento týden Vám nabízí možnost rozšířit si obzory v lásce – ať už prohloubením stávajícího vztahu o nové společné zážitky, nebo navázáním známosti, která do Vašeho života vnese svěží vítr.
Štír
Zdraví
Pro Štíry byl leden zatím poměrně rušný, zejména co se týče komunikace, učení a vyřizování různých záležitostí. Nyní se však tempo zpomaluje a Vaše pozornost se obrací více dovnitř, k sobě a k domovu. Jako by Vám vesmír chtěl dopřát oddech – s postupujícím týdnem pro Vás bude prioritou nabrat síly a dopřát si zasloužený klid v rodinném kruhu. Jestliže jste v první polovině měsíce často běhali po pochůzkách či jste trávili hodně času online, teď nastal čas ten informační přetlak zpracovat. Dopřejte si doma pohodlí a dostatek spánku. Mars, který 23. ledna vstoupí do Vašeho rodinného sektoru, může sice vyvolat drobné napětí či neklid na domácí půdě, ale také Vám dá energii pustit se například do úklidu či předělávek, na které jste dosud neměli sílu. Jen opatrně – práce kolem domu či případné spory s blízkými by mohly zvýšit stres. Snažte se proto ventilovat přebytečnou energii konstruktivně: ideální je fyzická činnost, třeba cvičení nebo procházka, abyste doma udrželi harmonii. Celkově platí, že tento týden je vhodný k regeneraci a upevnění psychické pohody skrze čas strávený v bezpečném prostředí.
Kariéra
V pracovních záležitostech pro Vás není tento týden na prvním místě prudký rozvoj, ale spíše stabilizace. V minulých týdnech jste získali mnoho informací a kontaktů – možná jste se účastnili školení, navázali nové pracovní známosti nebo nasbírali inspiraci pro své projekty. Nyní nastal čas tyto poznatky vstřebat a uplatnit uvnitř svého „zázemí“. Slunce a další planety se přesouvají z Vašeho čtvrtého domu (domov, rodina) do pátého domu (kreativita, podnikání), což naznačuje, že byste se měli věnovat upevnění svých základů. Například pokud zvažujete práci z domova nebo úpravu pracovního prostředí, hvězdy Vám přejí. Venuše, Slunce, Merkur a od 23. ledna i Mars ve Vodnáři přinášejí kreativní řešení domácích i pracovních problémů. Možná najdete nový způsob, jak skloubit rodinný a profesní život – například lépe rozvrhnete svůj čas mezi práci a domov. Jupiter v Raku stále (byť retrográdně) působí ve Vašem sektoru vzdělávání a expanze, takže není vyloučeno, že přemýšlíte o dalším rozvoji kariéry skrze studium či zahraniční spolupráci, avšak praktické kroky v tomto směru se mohou rozběhnout až později na jaře. Teď je důležité nevysilovat se zbytečně honbou za úspěchem; spíše upevnit to, co jste již vybudovali, a připravit si půdu pro příští měsíc.
Vztahy
Komunikace byla v poslední době Vaší silnou stránkou – otevřeli jste se světu, a možná jste tak navázali nová přátelství či dokonce potkali zajímavou osobu při běžných aktivitách, jako je cesta do práce nebo účast na kurzu. Nyní se ale Váš společenský život z externího prostředí přesouvá více do soukromí. S přechodem Venuše (17. 1.), Slunce (19. 1.) a Merkuru (20. 1.) do znamení Vodnáře a Vašeho 4. domu cítíte silnější potřebu soustředit se na své nejbližší – rodinu a domov. Pokud máte partnera, pravděpodobně oceníte společné chvíle v klidu domova více než bujaré akce. Je to ideální čas popovídat si otevřeně o rodinných plánech, bydlení či o pocitech – hvězdy naznačují, že rodinná atmosféra je nyní vřelá a vyznačuje se ochotou sdílet a naslouchat. Nezadaní Štíři mohou tento týden méně vyhledávat nové známosti a spíše se zaměří na upevnění vztahů s lidmi, které už kolem sebe mají. I přátelství mohou nabrat hlubší rozměr, pokud pozvete přátele k sobě domů a strávíte čas v důvěrném prostředí. Celkově platí, že pro vztahy – ať už partnerské, rodinné či přátelské – je nyní klíčové zázemí a pocit bezpečí. Budete-li o něj pečovat, vztahy vzkvétají.
Střelec
Zdraví
Střelci vstupují do tohoto týdne s obnovenou energií a zvědavostí. Po období kolem začátku roku, kdy jste se více zabývali stabilitou a hmotnými záležitostmi (planety v Kozorohu, Vašem 2. domě, Vás vedly k řešení financí a praktických potřeb), přichází osvěžení. S přesunem planet do znamení Vodnáře (od 17. do 23. ledna) se aktivuje Váš 3. dům komunikace, kontaktů a krátkých cest. Pocítíte příliv mentální energie – možná si naplánujete výlety po okolí, návštěvy známých nebo se vrátíte k rozpracovaným nápadům. Pro zdraví je toto období příznivé v tom smyslu, že budete více mezi lidmi a myšlenkami, což Vám dodá optimismus. Pozor však na roztěkanost: s přemírou aktivit a informací může stoupat stres. Mars ve Vašem komunikačním sektoru od 23. ledna zrychlí Vaše tempo, ale také může způsobit netrpělivost – například při řízení nebo v jednání s ostatními. Dbejte na opatrnost a dostatečný odpočinek, abyste se nepřepínali. Pokud pocítíte nervozitu, zkuste zařadit krátké cvičení nebo procházku na vyčištění hlavy. Saturn ve Vašem domě domova naznačuje, že stabilní zázemí zůstává základem Vaší pohody; neopomínejte proto domácí pohodu ani při zvýšeném tempu venku.
Kariéra
V kariéře jste možná prvních pár týdnů roku věnovali upevňování svého postavení a zajištění příjmů. Novoluní 18. ledna ve Vašem finančním sektoru mohlo přinést nové impulzy, jak zlepšit své výdělky nebo lépe využít zdroje – možná Vás napadla podnikatelská idea nebo jste objevili způsob, jak zvýšit hodnotu své práce. Tento týden Vám hvězdy pomohou tyto plány rozvíjet skrze komunikaci a učení. Slunce, Merkur, Venuše i Mars v průběhu týdne postupně osvětlují Váš 3. dům, což znamená ideální čas prezentovat své nápady okolí, sjednávat schůzky, navazovat kontakty a propagovat to, čemu věříte. Vaše slova mají nyní váhu – dokážete nadchnout kolegy i nadřízené svým nadšením a vizí. Dejte si však pozor, abyste neslíbili víc, než můžete splnit; Vaše touha vyniknout je sice silná, ale je třeba udržet rovnováhu mezi odvahou a zodpovědností. Pokud zachováte tento balanc, můžete dosáhnout významného pokroku – třeba získat nový projekt, uzavřít výhodný obchod nebo se blýsknout kreativním řešením problému. Hvězdy Vám jsou v tom nakloněny.
Vztahy
V osobních vztazích se pro Vás začíná velmi společenské a podnětné období. V první polovině ledna jste se možná více zaměřili na vlastní potřeby a komfort – ať už finanční či emocionální – a nyní máte prostor otevřít se druhým. Venuše vstupuje 17. ledna do Vodnáře, což spolu s dalšími planetami ve 3. domě zvyšuje Vaši chuť komunikovat a navazovat nová spojení. Pokud jste nezadaní, je velká šance, že někoho zajímavého poznáte prostřednictvím konverzace – může to být přes online komunikaci, na kurzu nebo klidně cestou v autobuse. Vaše přirozená upřímnost a optimismus budou jako magnet. Zadaní Střelci pocítí potřebu více si s partnerem povídat a sdílet nápady; intelektuální soulad pro Vás nyní znamená mnoho. Nebojte se otevřít témata, na která dříve „nebyl čas“ – hvězdy přejí tomu, abyste s partnerem našli společnou řeč a možná se dozvěděli něco nového jeden o druhém. Může se také stát, že společně objevíte nový koníček nebo aktivitu, která Vás oba nadchne. Celkově jsou vztahy tento týden plné pohybu a inspirace: klíčem je komunikace, humor a ochota učit se jeden od druhého. To vše Vašim vazbám dodá svěžest a posílí vzájemné porozumění.
Kozoroh
Zdraví
Pro Kozorohy bylo toto období mimořádně silné – začátek roku proběhl ve Vašem znamení s velkým množstvím planetárních vlivů, včetně výrazného novoluní 18. ledna, které odstartovalo Váš osobní nový cyklus. To Vám dodalo energii a sebedůvěru, ale také to mohlo být fyzicky náročné – možná jste měli hodně aktivit, setkání či změn. Nyní, po 19. lednu, se situace postupně uklidňuje, protože Slunce se přesouvá do dalšího znamení a Vám začíná takříkajíc „druhá kapitola“ – zaměřená více na stabilitu a komfort. Venuše, Merkur a od 23. ledna i Mars působí ve Vašem 2. domě (hodnoty, výživa, finance), což ovlivňuje i Vaše tělesné pohodlí. Můžete pocítit větší chuť dopřát si dobré jídlo či odpočinek v luxusnějším prostředí. To jistě prospěje Vaší psychické pohodě, jen si dejte pozor na přehánění – přílišná shovívavost k mlsání či lenošení by mohla podkopat předchozí snahy o zdravější režim. Saturn v Rybách Vám připomíná, že je třeba najít rovnováhu: pečovat o tělo, ale nezapomínat ani na duševní pohodu. Dopřejte si tedy v tomto týdnu jak potřebný relax, tak i lehkou fyzickou aktivitu, abyste zůstali fit. Vaše energie se bude držet na solidní úrovni, pokud budete respektovat potřeby svého těla a nepřepínat se.
Kariéra
Leden je pro Vás tradičně silným obdobím a letos to platilo dvojnásob – hvězdy Vám nadělily do Vašeho znamení mimořádnou dávku sebeprosazení a příležitostí. Možná jste zaznamenali zvýšený zájem okolí o Vaši osobu, otevřely se Vám nové dveře nebo jste se rozhodli pro výraznou změnu v kariéře. Nyní se kosmická energie posouvá dále a od druhé poloviny týdne začne klást důraz na praktické výsledky. Vaše touha po jistotě a stabilitě zesílí – začnete více přemýšlet o financích, majetku a zabezpečení do budoucna. V průběhu tohoto týdne se Merkur, a po něm Mars, přesouvají do Vašeho finančního sektoru (Vodnáře), což Vám dává mentální i fyzický impulz zlepšit své ekonomické postavení. Přicházejí nápady, jak zvýšit příjmy nebo efektivněji využít to, co máte; Vaše iniciativa je nyní velmi silná a máte chuť zkoušet i netradiční cesty k výdělku. Po 20. lednu se pravděpodobně více ponoříte do praktických záležitostí – budete chtít vidět hmatatelné výsledky své dosavadní snahy. Je to skvělá doba na úpravu obchodních plánů, jednání o platech nebo investicích a celkové zorganizování financí. Hvězdy naznačují, že můžete získat podporu – ať už formou bonusu, dárek nebo nabídky nové práce – jako ocenění Vaší předchozí píle. Nezapomeňte ovšem zachovat střídmost: ačkoli máte velkou chuť investovat a rozvíjet se, vždy zvažte rizika a udržujte rozpočet v rovnováze.
Vztahy
Doposud jste byli středem pozornosti a mnozí lidé Vás možná obdivovali pro Vaše nedávné úspěchy či novou sebejistotu. Venuše ve Vašem znamení (do 17. ledna) zvýšila Vaši přitažlivost a otevřela cestu k vylepšení vztahů. Teď se však partnerská dynamika může mírně změnit. S tolika planetami, které se postupně přesouvají do Vašeho sektoru hodnot (2. dům), se Vaše pozornost obrací na to, co od vztahů skutečně potřebujete a jak si jich ceníte. Možná budete více řešit praktické otázky – třeba finance v partnerství, společné investice či rozdělení povinností. Koncem měsíce se může objevit i jisté napětí: zatímco Vy se snažíte upevnit svou nezávislost a dokázat svou hodnotu, partner od Vás může vyžadovat více pozornosti. Najít rovnováhu mezi osobními ambicemi a potřebami vztahu nebude snadné, ale je to lekce, která Vás posílí. Komunikujte otevřeně o svých cílech a zároveň naslouchejte partnerovým obavám – jedině tak předejdete zbytečným bojům o to, čí vůle zvítězí. Pro nezadané Kozorohy platí, že po období silného sebevědomí může přijít lehké vystřízlivění: možná si uvědomíte, že skutečné štěstí hledejte spíše v tom, s kým můžete sdílet své hodnoty a plány, než v povrchním obdivu okolí. Tento týden Vám tedy umožní ujasnit si, co od lásky očekáváte. Když to pochopíte, budete připraveni učinit ve vztazích další krok s větší jistotou a klidem.
Vodnář
Zdraví
Pro Vodnáře je začátek roku období určitého útlumu a rekapitulace. První týdny ledna pro Vás obvykle bývají vhodné k odpočinku a bilancování uplynulého roku – a letos to platilo beze zbytku. Možná jste se cítili trochu unavení či více uzavření do sebe, a správně jste instinktivně tušili, že potřebujete doplnit síly. Nyní se však všechno mění: jedna planeta za druhou vstupuje do Vašeho znamení – nejprve Venuše 17. ledna, poté Slunce 19. ledna, následně Merkur 20. ledna a nakonec Mars 23. ledna. Tento výjimečný souběh Vám vlije do žil novou energii a vitalitu. Pocítíte, že se probouzíte ze zimního spánku. Vaše nálada se zlepší, tělo ožije a budete mít chuť být více aktivní. Dávejte však pozor, abyste po období klidu nevyskočili do plného tempa příliš zhurta – Vaše tělo si možná ještě zvyká na náhlý příval energie. Poslouchejte jeho signály a zvyšujte zátěž postupně. Mars ve Vašem znamení Vám od víkendu dodá kuráž a fyzickou sílu, ale také může zvýšit Vaši netrpělivost; proto nezapomínejte na relaxaci a hluboké dýchání, abyste předešli zbytečnému napětí. Celkově platí, že se Vaše kondice bude v nadcházejících dnech výrazně zlepšovat a Vy se budete cítit doslova znovuzrozeni.
Kariéra
V první polovině ledna jste možná neměli příliš elánu vrhnout se do nových projektů – spíše jste v ústraní promýšleli strategie a dokončovali, co bylo třeba. Od tohoto týdne se ale karta obrací. S tolika planetami ve Vašem znamení se nacházíte ve velice silné pozici, kdy můžete zahájit nové projekty a směle prosazovat své cíle. Lidé si Vás více všímají a naslouchají Vašim nápadům; je to tedy ideální chvíle představit své plány nadřízeným nebo se ucházet o nové pracovní příležitosti. Pokud toužíte po změně zaměstnání nebo povýšení, hvězdy Vám nyní dávají zelenou. Jste-li na volné noze, můžete účinně propagovat svou práci a získat nové klienty – Vaše sebejisté vystupování působí velmi přesvědčivě. Mějte však na paměti, že teprve nedávno jste uzavřeli jednu kapitolu a není nutné hned v úvodu té nové vyřešit vše najednou. Merkur ve Vašem znamení od 20. ledna zvyšuje Vaši mentální bystrost, ale snažte se být trpěliví, pokud věci hned nepostupují podle představ. Drobné zdržení může být ku prospěchu, abyste mohli doladit detaily. Celkově se však v kariéře připravte na příliv nových příležitostí – stačí po nich sáhnout.
Vztahy
V osobních vztazích jste možná na přelomu roku cítili potřebu jistého odstupu nebo soukromí. Hlubší emoce se zpracovávaly ve Vašem nitru a nebyli jste příliš naladěni na společenský ruch. Tento týden se však situace mění: s Venuší i dalšími planetami ve Vašem znamení se opět dostáváte do centra dění a Vaše kouzlo osobnosti strmě stoupá. Pokud jste nezadaní, pak vězte, že nyní doslova záříte – okolí Vás vnímá jako originální a přitažlivou osobnost a možnost navázání nové známosti je vysoká. Nebojte se projevit svůj jedinečný styl a oslovit objekt svého zájmu, jste-li něčím okouzleni; hvězdy Vám dodávají odvahu i potřebnou dávku šarmu. Pokud žijete v partnerství, i tam pocítíte příliv svěží energie. Můžete s partnerem probrat nové společné plány, nalézt kompromisy, na které dříve chyběla vůle, a celkově obnovit rovnováhu ve vztahu. Je však možné, že se objeví určité třecí plochy – přece jen teď více prosazujete sami sebe a partner si na to může chvíli zvykat. Snažte se proto spojit své nové sebevědomí s ohleduplností: dejte milované osobě najevo, že i přes své vlastní cíle ji stále plně respektujete. Tím se vyhnete zbytečným konfliktům a naopak posílíte vzájemnou důvěru. Tento týden je pro Vás v lásce a vztazích zlomový – máte příležitost začít novou kapitolu, v níž budete svobodněji vyjadřovat, kdo jste, a zároveň si užívat přízně a podpory těch, na kterých Vám záleží.
Ryby
Zdraví
Pro Ryby je leden zčásti velmi společenským a aktivním obdobím, ale postupně přechází do fáze zklidnění. V první polovině měsíce jste možná pociťovali příliv optimismu díky přátelům, společenským akcím a nadšení z nových plánů. Ke konci ledna se však tempo zpomalí a budete potřebovat více klidu. Od 17. ledna začínají planety postupně vstupovat do Vašeho dvanáctého domu (Venuše 17. 1., Slunce 19. 1., Merkur 20. 1. a Mars 23. 1.), což je oblast odpočinku, uzavírání starých kapitol a načerpání sil. Vesmír Vám tím dává jasný signál: dopřejte si extra porci spánku, omezte náročné aktivity a více času věnujte sami sobě a svému nitru. Vaše tělo i duše potřebují regeneraci předtím, než se brzy začne blížit Vaše narozeninové období. Pokud jste v uplynulých týdnech jeli „na plný plyn“ ve víru událostí, teď je na čase zpomalit. Zaměřte se na jemné ozdravné procesy – meditaci, lehké cvičení, pobyt v přírodě nebo jen relaxaci s knížkou. Drobné neduhy či únava, které se mohou objevit, berte jako signál, že je třeba zvolnit. K závěru týdne, kdy Luna dorůstá v Blížencích (Vašem domácím sektoru), oceníte čas strávený v soukromí rodinného kruhu, který Vám dodá potřebnou pohodu.
Kariéra
Začátek roku byl pro Vás nejspíš plný společenského dění, spolupráce a naplňování dlouhodobých cílů. Měli jste příležitost navázat cenné kontakty, upevnit přátelské vazby na pracovišti a možná i získat podporu vlivných osob pro své projekty. Nyní se však kosmické vlivy obracejí dovnitř – v druhé polovině tohoto týdne ucítíte, že je třeba bilancovat a spíše dokončovat než rozjíždět nové iniciativy. Nastává fáze „zákulisní“ práce: než se vrhnete do dalších výzev, věnujte čas analýze toho, co se v poslední době událo, a naplánujte si další postup v klidu. Od 20. ledna, kdy Merkur vstoupí do Vašeho dvanáctého domu, Vás to bude táhnout k samostatné práci a hlubšímu přemýšlení. Mars, který se přidá 23. ledna, Vám sice dodá energii, ale bude účelnější investovat ji do dokončování rozpracovaných úkolů a vyřešení restů než do startu zbrusu nových projektů. Může to být také vhodná doba ke vzdělávání či výzkumu – hvězdy přejí studiu a tiché přípravě na budoucí úspěchy. Nemějte obavy, že byste zaháleli: i v ústraní se dá udělat mnoho práce, která se zúročí, až přijde Váš čas znovu zářit na výsluní.
Vztahy
V oblasti vztahů se tento týden nese ve znamení dvou odlišných poloh. Ještě doznívá vliv předchozích týdnů, kdy jste byli společensky aktivní, oblíbení mezi přáteli a možná se skrze skupinové akce objevily i nové romantické příležitosti. Pokud se zrodilo nové přátelství či láska v kruhu Vašich známých, užili jste si období plné radosti a sdílení. Nyní se však tempo zklidňuje a Vy můžete pocítit potřebu stáhnout se trochu do ústraní. S Venuší od 17. ledna ve Vašem dvanáctém domě se nálada vztahů stává intimnější, možná i trochu tajemnější. Zadaní mohou více tíhnout k tomu, trávit čas s partnerem v soukromí, daleko od rušného světa – je to skvělá příležitost obnovit si vzájemnou blízkost, povídat si o snech a plánech, které spolu máte, nebo si jen užít tiché přítomnosti toho druhého. Nezadaní možná vnímají, že si potřebují utřídit své city. To, že teď nejste v centru společenského dění, Vám umožní hlouběji se zamyslet nad tím, co od budoucího vztahu chcete. Nebuďte překvapeni, pokud se ozvou city k někomu z minulosti nebo budete vzpomínat na staré lásky – to je přirozená součást bilancování, kterou aktuální konstelace přináší. Berte to jako šanci uzavřít nevyjasněné kapitoly. Koncem týdne se možná objeví zvláštní sen nebo znamení, které Vám napoví, kudy se ve vztazích vydat dál. Důvěřujte své intuici – Vaše znamení je v ní silné – a nechte věci plynout. V příštích týdnech se opět vrátí více pohybu do Vašeho milostného života, ale nyní je čas spíše vnitřního růstu a léčení srdce.