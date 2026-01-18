Berani půjdou do střetu, Býky čeká zkouška ambicí. Jaký týden čeká Vaše znamení?

HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Týden od 19. do 25. ledna přináší výrazný posun energie: Slunce, Merkur i Mars se postupně přesouvají do Vodnáře a otevírají téma nových plánů, vztahů, komunikace i odvahy udělat změnu. Kdo bude potřebovat zpomalit a posílit zdraví, komu se rozjede kariéra a která znamení čeká důležitý rozhovor v lásce? Podívejte se, co Vám hvězdy předpovídají v oblasti zdraví, práce a vztahů.

První plný týden po novoluní v Kozorohu přináší praktickou energii, která ale rychle mění směr. V pondělí 19. ledna vstupuje Slunce do Vodnáře a společně s Venuší a Merkurem postupně přesouvá pozornost od povinností a struktury k lidem, nápadům a novým plánům. Týden tak stojí na zajímavém přechodu: co jste si v posledních dnech nastavili „na zemi, teď budete muset prověřit v realitě vztahů, spolupráce a každodenního fungování.

Zlom nastává ve čtvrtek 23. ledna, kdy se do Vodnáře přesune i Mars a přidá dynamiku, odvahu a někdy i ostřejší tón. Mnohá znamení pocítí, že už nestačí jen přemýšlet – je potřeba jednat, postavit se za sebe a jasně říct, co chcete. K závěru týdne dorůstá Luna k první čtvrti v Býku, a to je ideální okamžik udělat první konkrétní krok: zvolit tempo, které je udržitelné, a dát svým záměrům pevnou oporu.

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Zdraví

V tomto týdnu byste se měli zaměřit na rovnováhu mezi odpočinkem a aktivitou. Harmonický sextil Saturnu v Rybách s Uranem v Býku (přesný 20. ledna) naznačuje, že pokud si dokážete nastavit pevný režim pro duševní hygienu a spánek, inovativní změny ve Vašem životním stylu se pozitivně odrazí na Vašem zdraví. Uprostřed týdne, když Luna prochází znamením Berana, pocítíte příliv energie a odhodlání pečovat o své tělo. Dejte si však pozor na unáhlenost – zvýšená impulzivita by mohla vést k drobným úrazům nebo vyčerpání, proto naslouchejte signálům svého organismu a dopřejte si i klid. Koncem týdne, při první čtvrti Měsíce v Býku 25. ledna, bude důležité nepodcenit regeneraci; Vaše tělo může potřebovat zpomalit a načerpat síly, abyste předešli zbytečnému přetížení.

Kariéra

Začátek týdne Vás může zastihnout ještě ponořené v pracovních povinnostech, ale již 19. ledna přechází Slunce do Vodnáře a spolu s ním se Vaše pozornost přesouvá více k přátelským vazbám a plánování budoucnosti místo ryze kariérních záležitostí. Novoluní z 18. ledna v Kozorohu Vám ovšem přineslo nový impuls pro profesní život a pověst – možná jste si stanovili ambiciózní cíle nebo zahájili projekt, který teď začíná nabírat obrysy. Ve druhé polovině týdne vstupuje Mars 23. ledna do Vodnáře, což Vám přináší chuť energicky se zapojit do týmových aktivit a prosazovat své nápady v kolektivu. Kolegové a nadřízení si všímají Vaší iniciativy. Jen pamatujte, že Mars může být i trochu impulsivní – snažte se proto jednat s rozvahou, zejména při diskusích na pracovišti. První lunární čtvrť v Býku na konci týdne upozorňuje na potřebu sladit osobní finanční zájmy s plány pracovního týmu; možná bude nutné udělat kompromis mezi vlastním ziskem a společným prospěchem.

Vztahy

Vlivem přesunu Venuše do Vodnáře již 17. ledna se v oblasti vztahů nese tento týden v duchu přátelství a volnosti. Namísto vášnivých gest oceníte spíše kamarádský přístup a možnost sdílet s milovanou osobou ideje a plány. Pokud jste nezadaní, využijte společenských příležitostí – právě skrze okruh přátel nebo na skupinové akci můžete potkat někoho inspirujícího. Komunikaci napomáhá Merkur, který 20. ledna vstupuje do Vodnáře, takže se nebojíte otevřeně vyjádřit své pocity a přání. Koncem týdne může Mars ve Vodnáři zvyšovat Vaši touhu prosadit se i v partnerském životě, dejte si ale pozor, abyste nepůsobili příliš neústupně. Celkově platí, že v tomto období pro Vás nabývá na významu přátelství a vzájemná podpora s partnerem – ke konci týdne možná zjistíte, že sdílené zážitky a společné cíle Vás sbližují více než okázalá romantika.

