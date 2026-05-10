11. 5. Svatava
Co přinese týden od 11. do 17. května: Lvi zazáří v práci, Ryby si musí pohlídat vlastní hranice

Card of mystical Sun, Moon, crescent, star, sunburst, night sky. Constellation galaxy celestial space. Spiritual zodiac horoscope, astrology sign, astronomy symbol. Magic vector illustration on blueFoto: Shutterstock
Card of mystical Sun, Moon, crescent, star, sunburst, night sky. Constellation galaxy celestial space. Spiritual zodiac horoscope, astrology sign, astronomy symbol. Magic vector illustration on blueFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Týden od 11. do 17. května přeje zpomalení, upřímnosti a návratu k tomu, co nám opravdu dělá dobře. Některá znamení čeká pracovní posun, jiná si budou muset víc hlídat energii, vztahy i vlastní hranice. Podívejte se, co v následujících dnech čeká právě vás.

Druhý květnový týden přináší období, ve kterém se může výrazněji ukázat, co v našem životě funguje přirozeně a co už držíme jen silou vůle. Dny od 11. do 17. května budou přát zpomalení, větší pozornosti k vlastním potřebám i upřímnějším rozhovorům. Některá znamení pocítí chuť pustit se do nových plánů, jiná si naopak uvědomí, že největší posun teď nepřijde přes výkon, ale přes odpočinek, klid a návrat k sobě.

Vztahy, práce i zdraví se tento týden budou více propojovat. To, co dlouho přehlížíme v jedné oblasti, se může ozvat v jiné: únava může ukázat na přetížení, podrážděnost na nevyřčené emoce a pracovní neklid na potřebu změnit přístup. Horoskop pro všechna znamení proto tentokrát nepřináší jen předpověď, ale i jemné připomenutí, kde ubrat, kde se ozvat a kde si dovolit chtít víc.

Beran

BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Týden od 11. do 17. května vás může zastihnout ve chvíli, kdy se ve vás znovu probouzí chuť něco změnit. Berani bývají rychlí, rozhodní a často jednají dřív, než si tělo stihne říct o pauzu. Právě teď ale bude důležité vnímat jemnější signály. Únava se nemusí projevit dramaticky, spíše jako podrážděnost, horší soustředění nebo pocit, že vás všechno zpomaluje. Neberte to jako slabost. Vaše tělo se vám jen snaží připomenout, že výkon není jediná hodnota, podle které se má řídit celý týden.

Pomůže vám pravidelný pohyb, ale ne nutně ve formě tvrdého tréninku. Pokud jste v poslední době jeli na doraz, zkuste svižnou chůzi, protažení, lehčí posilování nebo cokoli, co vám vrátí pocit, že máte tělo pod kontrolou, aniž byste ho dál přetěžovali. Pozor si dejte hlavně na přepínání sil, nedostatek spánku a impulzivní rozhodnutí typu „ještě to zvládnu. Zvládnete toho hodně, ale tento týden vám prospěje spíš rozumné dávkování energie než heroické nasazení.

Kariéra

V práci se může objevit situace, která prověří vaši trpělivost. Něco se nemusí hýbat tak rychle, jak byste chtěli, někdo může váhat, odkládat rozhodnutí nebo zbytečně rozebírat detaily. Pro Berana je tohle často nejtěžší část procesu, protože vy už v hlavě dávno vidíte řešení a nejraději byste se rovnou pustili do akce. Tento týden ale získáte víc, když nebudete tlačit na sílu. Vaše iniciativa bude cenná, jen ji zkuste spojit s větší diplomacií.

Dobře se vám bude dařit tam, kde je potřeba něco rozjet, rozhýbat nebo pojmenovat problém bez zbytečných okolků. Můžete přijít s nápadem, který ostatní povzbudí, nebo převzít odpovědnost v momentě, kdy se tým začne točit v kruhu. Jen si hlídejte tón. To, co vy myslíte jako upřímnost, může někdo citlivější slyšet jako útok. Nejlepší výsledky přinese kombinace jasnosti a klidu. Pokud řešíte finance, smlouvy nebo nové pracovní možnosti, nejednejte pouze podle prvního dojmu. Nadšení je skvělý motor, ale tentokrát se vyplatí zkontrolovat i drobná písmena.

Vztahy

Ve vztazích budete tento týden působit velmi přímočaře. To může být osvěžující, ale také trochu nebezpečné, pokud se ve vás nahromadila frustrace. V partnerském životě se mohou otevřít témata, která jste nějakou dobu odkládali. Nemusí jít o velkou krizi, spíš o drobné věci, které se opakovaly tak dlouho, až začaly ztrácet roztomilost. Pokud chcete něco vyjasnit, udělejte to. Jen si dejte pozor, abyste nepřišli s hotovým rozsudkem dřív, než druhá strana dostane prostor mluvit.

Nezadaní Berani mohou být přitažliví svou energií a sebejistotou. Někdo si vás může všimnout právě proto, že se nesnažíte zapadnout. Přesto platí, že ne každá jiskra musí hned znamenat velký příběh. Dejte věcem čas a nenechte se strhnout jen okamžitou chemií. V rodině nebo mezi přáteli můžete sehrát roli toho, kdo věci rozhýbe, zorganizuje setkání nebo přinese dobrou náladu. Největší vztahová lekce týdne zní: nemusíte být vždy první, kdo jedná. Někdy je silnější počkat a sledovat, kdo udělá krok směrem k vám.

Zdroj: Astro.com, Ephemeris

