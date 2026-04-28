29. 4.
Reklama
Reklama
Reklama

Květnový horoskop: Váhy čeká důležité rozhodnutí, Střelcům se otevřou nové možnosti

Velký horoskop na květen
Velký horoskop na květenFoto: Shutterstock
Velký horoskop na květen
Velký horoskop na květenFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Květen přináší novou energii, ale také potřebu zpomalit a lépe naslouchat sami sobě. Některá znamení čeká posun v práci, jiná důležité uvědomění ve vztazích nebo návrat k péči o vlastní zdraví. Podívejte se, co květnový horoskop naznačuje právě vám.

Reklama

Květen bývá měsícem, kdy se život přirozeně zrychluje, ale zároveň v nás sílí potřeba větší lehkosti, radosti a čerstvé energie. Po jarním rozjezdu může přijít chvíle, kdy si začnete jasněji uvědomovat, co vám skutečně prospívá, kde zbytečně ztrácíte sílu a které vztahy, práce nebo návyky si zaslouží víc pozornosti.

Pro některá znamení bude květen hlavně o lásce, důvěře a odvaze říct nahlas to, co dlouho zůstávalo jen mezi řádky. Jiná znamení se zaměří na kariéru, peníze nebo zdraví a zjistí, že malé změny v každodenním rytmu mohou přinést větší úlevu než radikální rozhodnutí. Hvězdy tentokrát přejí těm, kdo se nebudou bát zpomalit, nastavit si hranice a vybrat si, kam chtějí svou energii opravdu dávat.

Beran

Květen Beranům připomene, že síla není jen v tempu, ale i ve schopnosti zastavit se včas. V práci můžete sklízet první výsledky, ale uspějete hlavně tehdy, když spojíte odvahu s trpělivostí a nebudete tlačit na okolí zbytečně tvrdě. Ve vztazích se otevřou témata blízkosti, hranic a upřímnosti. Pokud nebudete reagovat impulzivně, ale dáte prostor i druhé straně, může květen přinést důležité sblížení i větší vnitřní klid.

Býk

Býkům květen přeje v návratu ke stabilitě, pohodě a vlastní hodnotě. Tělo si může říkat o pravidelnější režim, kvalitnější odpočinek a méně spěchu. V práci se začne ukazovat, že vaše trpělivost a důslednost měly smysl, jen se nebojte říct si o uznání nebo lepší podmínky. Ve vztazích budete toužit po jistotě, něze a opravdové přítomnosti. Květen vám pomůže poznat, kde je vztah bezpečným místem a kde jen dlouho ustupujete.

Reklama
Blíženci

Blíženci v květnu pocítí, že jejich hlava potřebuje víc klidu. Přemíra informací, zpráv a rozpracovaných věcí může vést k únavě, proto bude důležitá mentální hygiena. V práci budete mít mnoho nápadů a příležitostí, ale uspějete jen tehdy, když si vyberete priority a nebudete se tříštit. Ve vztazích bude klíčová skutečná pozornost. Nestačí být fyzicky přítomní, důležité bude naslouchat, mluvit otevřeně a nepřeskakovat od jednoho podnětu k druhému.

Rak

Raky čeká citlivý měsíc, ve kterém se tělo i psychika ozvou pokaždé, když toho na sebe vezmete příliš. Budete víc vnímat nálady druhých, ale právě proto si musíte chránit vlastní hranice. V práci si uvědomíte, zda vás prostředí podporuje, nebo jen bere vaši péči a loajalitu jako samozřejmost. Ve vztazích zatoužíte po bezpečí, něze a větší vzájemnosti. Květen vám ukáže, kdo vás skutečně vnímá, a kde už jen dáváte ze zvyku.

Lev

Lvi mohou v květnu zazářit, ale zároveň si musí hlídat, aby jejich energie nešla jen směrem ven. Tělo bude potřebovat odpočinek, radost a pohyb bez zbytečného tlaku na výkon. V práci se může objevit příležitost být víc vidět, převzít důležitější roli nebo si říct o uznání. Ve vztazích budete citliví na pozornost a ocenění. Pokud místo dramatických gest zvolíte upřímnost, může květen vrátit do lásky jiskru, hřejivost i pocit, že na vás záleží.

Panna

Panny v květnu zjistí, že ne všechno musí být dokonalé, aby to bylo dobré. Zdraví podpoří pravidelný režim, méně kritiky vůči sobě a větší schopnost vypnout hlavu. V práci se ukáže vaše preciznost, spolehlivost a schopnost vnést řád do chaosu, ale pozor na přebírání odpovědnosti za druhé. Ve vztazích budete citlivější na detaily a nesplněné sliby. Květen přeje laskavé přímosti: řekněte, co potřebujete, ale neměňte vztah v seznam výtek.

Váhy

Váhy v květnu pocítí, že skutečná harmonie nevzniká tím, že se všem přizpůsobíte. Zdraví bude souviset s prostředím, vztahy a množstvím napětí, které kolem sebe snášíte. V práci vás čeká vyjednávání, rozhodování a potřeba jasněji formulovat vlastní názor. Ve vztazích se ukáže, zda je mezi dáváním a přijímáním rovnováha. Květen vám připomene, že říct „ne nebo pojmenovat vlastní potřeby není konflikt, ale cesta ke zdravějším vztahům.

Štír

Štíři v květnu projdou obdobím hlubšího uvědomění. Tělo může reagovat na staré napětí, nevyřčené emoce nebo dlouhodobou potřebu mít vše pod kontrolou. V práci budete silní ve strategii, čtení mezi řádky a odhalování skutečných motivací, ale jednejte až ve chvíli, kdy máte fakta. Ve vztazích půjde o důvěru, pravdu a schopnost pustit staré obrany. Květen může pročistit vazby, které jsou skutečné, a ukázat, kde intenzita není totéž co láska.

Střelec

Střelci budou v květnu potřebovat víc prostoru, pohybu a nových impulzů. Pokud se váš život změnil jen v seznam povinností, tělo i mysl se mohou ozvat neklidem. V práci vás čekají možnosti růstu, učení nebo změny směru, ale bude nutné proměnit nadšení v konkrétní plán. Ve vztazích se bude řešit svoboda a společný směr. Květen vám pomůže pochopit, že blízkost nemusí být klec, pokud dokážete otevřeně říct, co potřebujete.

Kozoroh

Kozorozi si v květnu uvědomí, že dlouhodobý výkon potřebuje pevný základ. Zdraví si vyžádá udržitelnější režim, kvalitní spánek a méně přepínání sil. V práci můžete řešit odpovědnost, uznání, peníze nebo další směr kariéry. Uspějete, když přestanete spoléhat na to, že výsledky budou mluvit samy za sebe. Ve vztazích bude důležité pustit k sobě druhé blíž. Nemusíte být stále silní; právě zranitelnost může přinést větší důvěru i blízkost.

Vodnář

Vodnáři v květnu pocítí potřebu uzemnění. Hlava může být plná nápadů, plánů a informací, ale tělo bude chtít pravidelnost, pohyb a klid od neustálého hluku. V práci můžete přijít s originálním řešením nebo novou vizí, jen ji budete muset přeložit do praktických kroků. Ve vztazích se bude hledat rovnováha mezi svobodou a blízkostí. Květen vám připomene, že nezávislost je důležitá, ale i jednoduché gesto pozornosti může mít velkou sílu.

Ryby

Ryby čeká v květnu citlivé období, ve kterém bude důležité chránit vlastní energii. Snadno můžete přebírat nálady druhých, proto si hlídejte hranice, spánek a klidnější režim. V práci bude silná intuice, kreativita a schopnost chápat lidi, ale potřebujete je opřít o jasnou strukturu a konkrétní dohody. Ve vztazích se ukáže rozdíl mezi skutečnou blízkostí a představou, kterou si o někom nesete v hlavě. Květen přeje lásce, která je něžná, ale také pravdivá.

Zdroj: Astro.com, Ephemeris

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama