Rok 2026 přichází jako období, kdy už nebude možné přešlapovat na místě a čekat, že se věci vyřeší samy. Energie tohoto roku přeje těm, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost – za své vztahy, rozhodnutí i vlastní pohodu. Co bylo dlouho přehlížené, potlačované nebo odkládané, se začne hlásit o slovo. Nejde o dramatické zvraty pro efekt, ale o tiché, vnitřní momenty, kdy si člověk uvědomí, že některé věci už prostě dál fungovat nemohou.
Velký horoskop 2026: Kdo získá víc, než čekal, a která znamení musí pustit to, co nefunguje?
Rok 2026 nebude o drobných změnách, ale o rozhodnutích, která už nepůjde odkládat. Některá znamení čeká profesní zlom, jiná si budou muset ujasnit, kdo a co má v jejich životě skutečné místo. Tento horoskop nenabízí rychlé sliby ani pohádky o štěstí – ale realistický pohled na lásku, práci i zdraví a na to, kde bude potřeba zpomalit, pustit minulost nebo konečně udělat krok vpřed.
Horoskop na rok 2026 proto není o slibech rychlého štěstí ani o univerzálních radách pro všechny. Ukazuje spíše rozdíly: kdo bude stavět na pevných základech, může růst, kdo bude dál ignorovat signály, narazí na hranice. Láska, práce i zdraví budou provázané víc než jindy – a právě schopnost nastavit si hranice, mluvit otevřeně a zpomalit tam, kde je to nutné, rozhodne o tom, jak náročný nebo naopak posilující tento rok bude.
Beran (21. března – 20. dubna)
Vztahy
Rok 2026 bude pro Berany v oblasti vztahů rokem pravdy – hned zkraje roku pocítíte silnou touhu po autenticitě a nebudete chtít hrát žádné role. Jaro přinese nové impulzy do stávajících svazků a pro nezadané možnost zajímavého seznámení. V letních měsících se mohou objevit staré vzorce chování, které otestují vaši schopnost otevřeně komunikovat; pokud se vám podaří mluvit s partnerem upřímně a s otevřeným srdcem, posílí to vaše vzájemné pouto. Podzim vztahům naopak dodá větší klid a pochopení – po přestálých zkouškách nastává období hlubšího propojení s těmi, které milujete. Konec roku pak zaměří vaši pozornost na sebelásku: když si najdete úctu a lásku k sobě samým, otevřete si tím dveře k opravdové blízkosti i s ostatními.
Kariéra
V pracovní oblasti vám rok 2026 nabídne příležitost ukázat, kým skutečně jste – bez přetvářky a tlaku na výkon. Začátek roku přináší energii nových nápadů a možností, ale není nutné na sebe příliš tlačit; důležitější bude jednat v souladu se svými hodnotami a vnitřní pravdou. Na jaře se můžete pustit do projektů, které vás už dlouho lákají, zejména tam, kde můžete něco tvořit nebo inspirovat ostatní. Léto by mohlo Beranům dokonce přinést výrazný profesní úspěch nebo průlom v kariéře, spojený s dlouho očekávaným uznáním. Na podzim se ukáže, co má ve vaší práci skutečný smysl – možná přehodnotíte, které aktivity vás naplňují a které je naopak načase opustit. K závěru roku již budete jednat rozhodněji: získáte větší jistotu, stabilitu a také ocenění za to, co děláte srdcem a opravdově.
Zdraví
Ve zdraví mohou Berani pocítit v roce 2026 kolísání energie ve vlnách – důležité bude naučit se rozlišovat mezi zdravým nasazením a hrozícím vyčerpáním. Začátkem roku je ideální doba nastavit si nové návyky, jako je pravidelný pohyb, kvalitnější spánek či jiné ranní rituály pro pevnější zdraví. Na jaře pozor na přetížení a přílišné množství povinností; hlava potřebuje stejně jako tělo odpočinek a čas na duševní hygienu. Letní období by mohlo přinést i emocionální vyčerpání, proto dbejte na dostatek tekutin, lehkou stravu a hlavně odpočinek – ideálně v přírodě, u vody či při nenáročných aktivitách, které vás nabijí. Podzim vám poskytne prostor k regeneraci a očistě těla i mysli. Konec roku vás pak vyzve ke zpomalení: naslouchejte signálům svého těla a včas zařaďte klidový režim, protože vaše tělo je vaším nejlepším rádcem v oblasti zdraví.
Býk (21. dubna – 21. května)
Vztahy
Ve vztazích čeká Býky v roce 2026 pozvolné, ale důsledné směřování k větší pravdivosti. Možná si hned zkraje roku uvědomíte, kde už dlouhodobě příliš ustupujete druhým nebo se bojíte ukázat, jací skutečně jste. Začátek roku bude klidnější a ponese se ve znamení vnitřního přehodnocení: popřemýšlíte, co v partnerství či přátelství doopravdy potřebujete a co je jen zvyk. Jaro může přinést hluboké rozhovory a možná i léčivou konfrontaci, která pomůže vztahy pročistit. Léto přeje lásce – ať už nové, nebo obnovené – ovšem jen pokud se odvážíte otevřít své srdce naplno. Na podzim bude potřeba pečovat o dlouhodobé svazky, nastavovat zdravé hranice a posilovat vzájemnou důvěru. Konec roku nakonec přinese do oblasti vztahů něhu a zklidnění: budete mít prostor pro hluboké propojení s druhými i sami se sebou, založené na upřímnosti a pocitu bezpečí.
Kariéra
V práci budou Býci v roce 2026 hledat rovnováhu mezi stabilitou a potřebou růstu. Začátek roku se pravděpodobně ponese v klidnějším tempu, což vám dá příležitost zamyslet se, zda vaše současná profesní dráha odpovídá tomu, kým dnes jste a kam směřujete. Na jaře by se mohly otevřít nové možnosti – možná i v oboru, který vás už dlouho láká, ale dosud jste nenašli odvahu se do něj pustit. Léto bude přát učení a změně přístupu k práci; dokonce se nevylučuje změna pracovního prostředí nebo způsobu, jak své povolání vykonáváte. Dejte si však pozor na tvrdohlavost a lpění na starých jistotách, které vás ve skutečnosti už spíše omezují než podporují. Podzim a závěr roku přinesou opět více stability, ale zároveň důležitou výzvu: vyjádřit naplno, kým skutečně jste, a neslevovat ze své hodnoty ani tehdy, když budete čelit očekáváním okolí.
Zdraví
Zdravotně by rok 2026 mohl Býkům přinést jasnější signály těla o tom, co potřebují. Vaše tělo vám bude dávat najevo, kdy potřebuje zastavit a kdy naopak aktivitu. Začátkem roku je ideální čas nastavit si nové zdravé rituály – a to nejen v oblasti stravování a pohybu, ale také v péči o duševní pohodu. Na jaře si dejte pozor na napětí v oblasti krku a ramen; u Býků to může souviset s potlačovanými emocemi či nevyslovenými slovy. Léto vybídne k větší lehkosti – pohyb na čerstvém vzduchu, dechová cvičení a celkové zklidnění mysli budou tím nejlepším lékem na případný stres. Podzim může vyvolat potřebu hlubší očisty, ať už fyzické (například úprava jídelníčku či detoxikace), nebo duševní. Konec roku pak pravděpodobně pocítíte jako uzemňující a odpočinkový – pokud si to sami dovolíte. Celkově platí, že když budete naslouchat svému tělu a včas říkat NE přetížení, vaše zdraví zůstane po většinu roku v dobré kondici.
Blíženci (22. května – 21. června)
Vztahy
Pro Blížence bude rok 2026 ve vztazích o hlubší komunikaci a opravdovém naslouchání sobě i druhým. Hned začátek roku vám přinese nová uvědomění – možná si povšimnete, kde jste se dosud jen přizpůsobovali nebo skrývali své pravé pocity, jen aby byl klid. Jaro otevře dveře k novým možnostem hlubšího spojení; pokud jste nezadaní, může se objevit nová láska, a v existujících vztazích se dá mnoho věcí vylepšit upřímným dialogem. Léto bude výzvou zpomalit: hvězdy vás pobídnou, abyste byli ve vztazích opravdoví, i když to někdy přináší nejistotu. Na podzim mohou některá partnerství projít zkouškou – ovšem pokud zůstanete upřímní a otevření, vztah tím projde očistou a posílí. Konec roku slibuje láskyplnou a jemnou atmosféru: budete připraveni prožívat své vztahy s větším klidem, hloubkou a skutečným propojením.
Kariéra
V pracovní oblasti bude pro Blížence rok 2026 výzvou k zpomalení a větší soustředěnosti. Jindy vám vyhovuje rozmanitost a neustálé změny, ale letos vás energie vede k tomu, abyste šli více do hloubky a dotahovali věci do konce. Začátek roku ve vás probudí touhu po nové inspiraci, zároveň se však budete učit rozlišovat mezi pouhým rozptýlením a skutečně smysluplným směrem. Jaro je ideální pro vzdělávání, navazování užitečných kontaktů a rozjezd menších projektů. V létě si dejte pozor na přetížení: můžete mít pocit, že musíte být všude a dělat všechno, ale klíčem k úspěchu letos bude stanovovat si jasné priority a říkat „ne“ aktivitám, které vás jen vysilují. Podzim přinese první plody vaší předchozí práce – možná se dočkáte uznání nebo výsledků projektů, na nichž jste pracovali. Konec roku by vám pak mohl nabídnout možnost nového pracovního ukotvení nebo dokonce změnu směru kariéry, která bude více odpovídat hlasu vašeho srdce.
Zdraví
Zdraví Blíženců bude v roce 2026 úzce souviset s péčí o nervový systém a duševní rovnováhu. Máte sklon žít hodně „v hlavě“, ale právě teď bude důležité více se uzemnit a věnovat pozornost signálům těla. Začátkem roku je vhodné nastavit si denní rituály, které vás zklidní – může to být pravidelné dechové cvičení, meditace nebo třeba jóga. Na jaře se můžete cítit trochu roztěkaně, proto dbejte na dostatek spánku, hydratace a celkový pravidelný rytmus dne. Léto bude nakloněno aktivitám, které vám dovolí vybít energii a zároveň si užít lehkost – pomůže například tanec, plavání či výlety do přírody. Na podzim si tělo možná řekne o pozornost tím, na co jste dlouhodobě zapomínali: můžete pocítit únavu nebo drobné potíže, pokud jste se dříve přepínali. Konec roku však nabízí možnost hlubší regenerace – fyzické i duševní. Celkově platí, že pokud budete pečovat o svůj vnitřní klid průběžně, vaše zdraví zůstane vyrovnané.
Rak (22. června – 22. července)
Vztahy
Pro Raky budou vztahy v roce 2026 hlavním tématem – hlubokým, možná občas náročným, ale zároveň léčivým. Tento rok vás povede k tomu, abyste se přestali ve vztazích přehnaně přizpůsobovat na úkor sebe a začali se ukazovat takoví, jací skutečně jste. Začátek roku přinese vnitřní bilancování a možná i uzavření některých kapitol z minulosti – můžete cítit potřebu vyjasnit si staré křivdy nebo nedořešené emoce. Na jaře se otevře prostor pro nové vztahy či přátelství, ale jen pokud do nich vstoupíte upřímně a bez masek. Léto by mohlo být emočně intenzivní: stará zranění se mohou znovu ozvat, aby mohla být konečně uzdravena. Pokud budete čelit citlivým situacím, snažte se zpracovat je s porozuměním a odpouštěním, sobě i druhým. Podzim přinese do vztahů větší stabilitu a důvěru – to, co jste si s partnerem či blízkými vyjasnili, teď ponese ovoce v podobě pevnějších pout. Konec roku pak bude ve znamení něhy a klidu: pocítíte, že skutečná blízkost existuje a je možná, když zůstanete sami sebou a dovolíte druhým vidět vaše pravé já.
Kariéra
V práci čeká Raky v roce 2026 odvaha vystoupit z ulity a ukázat světu své talenty. Možná už nějakou dobu vnitřně cítíte, že toužíte dělat něco smysluplnějšího nebo autentičtějšího – a tento rok vám k tomu dá prostor i odvahu. Začátek roku přinese spíše uklidnění a čas na přehodnocení směru: uvědomíte si, jaká práce vás skutečně naplňuje a kde třeba jen setrváváte ze setrvačnosti či povinnosti. Na jaře se může objevit příležitost k novému projektu nebo spolupráci, která vás osloví i po lidské stránce (například s kolegy, s nimiž sdílíte hodnoty). Léto vám dodá silnou vlnu kreativity – využijte ji k tvoření nebo budování něčeho vlastního, co jste možná dlouho odkládali. Dejte si však pozor, abyste se nepřepínali péčí o druhé na úkor sebe; nezapomínejte, že nemůžete táhnout všechno sami. Podzim přinese zasloužené plody vaší práce, ale také potřebu nastavit si zdravé hranice v zaměstnání – možná odmítnete roli, kterou jste dlouho brali jen z pocitu povinnosti. Konec roku vám ukáže, co má skutečnou hodnotu: pokud jste pracovali v souladu se sebou, přijde uznání a vy sami pocítíte vnitřní klid a naplnění.
Zdraví
Zdravotně bude rok 2026 pro Raky hodně odrazem toho, jak se dokážete postarat sami o sebe po všech stránkách. Vaše zdraví totiž zrcadlí rovnováhu mezi péčí o druhé a péčí o vlastní potřeby. Začátkem roku vás tělo může vyzvat ke zpomalení – možná se projeví únava nebo drobné potíže, které vás donutí více odpočívat, pravidelně spát a lépe jíst. Poslechněte ho a dopřejte si relax, než se rozběhnete do dalších projektů. Jaro bude aktivnější a vhodné pro postupné zavádění jemného pohybu (procházky, plavání, jóga) nebo třeba otužování a očistných aktivit. Léto vás nabádá, abyste si dovolili prožívat radost bez výčitek – nebuďte na sebe tak přísní. Zároveň pozor na přecitlivělost nebo vyčerpání, pokud byste se snažili „zachraňovat“ všechny kolem sebe; i empatie má své hranice. Podzim bude ideální k návratu k sobě: více vnitřního ztišení, meditace nebo jiných forem sebeléčby vám velmi prospěje. Konec roku pak přinese vyrovnání a pocit, že jste se o sebe dobře postarali – fyzicky i duševně. Pokud jste během roku dbali na své zdraví a nepřepínali se, měli byste rok uzavírat v poměrně stabilní kondici.
Lev (23. července – 22. srpna)
Vztahy
Ve vztazích mohou Lvi v roce 2026 skutečně zazářit – ale pouze pokud zůstanou ve spojení se svým srdcem, nikoli jen egem. Hned začátek roku může přinést citové vyjasnění a možná i ukončení toho, co ve vašem milostném životě dlouho nemělo perspektivu nebo balancovalo na hraně. Na jaře se otevírá cesta k novým začátkům – buď s někým úplně novým, nebo ve stávajícím vztahu, ale na nové, upřímnější úrovni. Léto bude pro Lvy ve znamení intenzity a vášně: můžete zažít období plné magnetismu a romantiky. Zároveň se však budete učit neztrácet sebe sama ve víru emocí. Podzim přinese do vztahů prohloubení důvěry a možná i zralé rozhodnutí o budoucnosti partnerství – například kam váš vztah směřuje dál a jaké společné plány máte. Ke konci roku převládne nálada blízkosti a vzájemného sdílení: láska, kterou budete prožívat, nebude podmíněná výkonem nebo vnější okázalostí, ale opravdovým přijetím a porozuměním.
Kariéra
Rok 2026 přinese Lvům příležitost zazářit v kariéře jinak než dosud – méně skrze vnější výkon, více díky vlastní přirozenosti, odvaze a opravdovosti. Začátek roku bude poměrně klidný a vhodný k rozjímání o tom, kam chcete ve své profesní dráze dále směřovat. Na jaře pocítíte příliv energie, nových nápadů a možná se objeví i nečekané příležitosti v oborech, kterým jste dříve nevěnovali pozornost. Léto vás vyzve k větší kreativitě a odvaze – může to být ideální období pro rozjezd vlastního projektu nebo aspoň pro vystoupení ze zajeté rutiny v práci. Na podzim může přijít důležitý pracovní zlom či rozhodnutí, které ovlivní vaše příští roky: naslouchejte přitom svému vnitřnímu hlasu, nejen tlaku či radám okolí. Konec roku by vás měl odměnit za odvahu být sami sebou – kromě možného úspěchu a uznání pocítíte i vnitřní radost z toho, že děláte věci po svém a s nadšením.
Zdraví
Vitalita Lvů bude letos úzce propojena s tím, nakolik upřímně žijí a vyjadřují sami sebe. Pokud byste potlačovali své potřeby nebo nasazovali „masku“ kvůli okolí, vaše tělo vám to může brzy připomenout například únavou či napětím. Začátek roku proto vezměte jako signál ke zpomalení a vnitřní očistě – jak fyzické (detox, pořádek v životosprávě), tak duševní (uklidit si ve svých myšlenkách a emocích). Na jaře pravděpodobně pocítíte chuť více se hýbat, zlepšit jídelníček nebo pečovat o své tělo – využijte toho a nastavte si režim, který vám bude dlouhodobě sedět. Léto bude nabité energií, ale i emocemi; hlídejte si, abyste se nevyčerpali – vedle aktivit plných nadšení si dopřejte také odpočinek na regeneraci sil. Podzim vás povede k hlubší vnitřní práci – můžete získat psychosomatický vhled do některých potíží, tedy pochopit, jak vaše emoce souvisejí s tělesným stavem. Konec roku by pak měl přinést zklidnění a návrat do rovnováhy, jak po fyzické, tak po duševní stránce. Budete-li upřímní sami k sobě a nenecháte se zcela strhnout vnějším tlakem, mělo by vaše zdraví zůstat pevné.
Panna (23. srpna – 22. září)
Vztahy
Rok 2026 bude pro Panny rokem očišťování i prohlubování vztahů. Už začátkem roku možná pocítíte potřebu většího klidu, upřímnosti a skutečné blízkosti – přestanou vás uspokojovat povrchní zdvořilosti a budete chtít ve vztazích pravdu. Jaro vám otevře srdce; pokud jste nezadaní, může se objevit nový vztah, a u těch zadaných se naskytne příležitost zlepšit komunikaci a znovu objevit společné cíle s partnerem. Léto přinese vášeň, ale také určité výzvy – možná budete muset skloubit svou touhu po dokonalosti s tolerantnějším přístupem. Nezapomínejte na laskavost a dopřejte sobě i druhým dostatek prostoru. Podzim bude ideální dobou pro rozhovory, které jste dlouho odkládali; otevřenost nyní povede k větší harmonii. Konec roku vás pak vrátí k sobě samým – v tom pozitivním smyslu. V klidu a vnitřní vyrovnanosti můžete pocítit tu nejhlubší lásku, ať už k druhému člověku, nebo k sobě. Právě vnitřní klid a sebepřijetí vám umožní vstupovat do vztahů s čistým štítem a budovat je zdravěji.
Kariéra
V práci se Pannám bude v roce 2026 dařit tam, kde dokážou opustit přehnaný perfekcionismus a dovolí si pracovat s větší lehkostí. Začátek roku vám přinese jasno v tom, co vás opravdu naplňuje a naopak kde setrváváte jen z pocitu povinnosti nebo ze zvyku. Možná přehodnotíte své dosavadní pracovní závazky a ujasníte si, kam dál směřovat kariéru. Jaro je příznivé pro změnu pracovních návyků, navázání nové spolupráce nebo pro další vzdělávání ve svém oboru – cokoliv, co vám pomůže růst a cítit se kompetentně. V létě budete pravděpodobně velmi produktivní a výkonnostně na výši; dbejte ale na vyvážení pracovního nasazení péčí o sebe, aby nedošlo k vyhoření. Podzim by vám mohl přinést uznání nebo odměnu za dlouhodobou snahu – snad povýšení, finanční ocenění či jinou formu pochvaly. Konec roku pak vybízí k bilanci: uvědomíte si, kde už není prostor pro růst a co je naopak dobré pustit, abyste uvolnili místo novým příležitostem. Tam, kde projevíte důvěru a nebudete se bát delegovat či riskovat, se možná objeví nečekaná šance, která posune vaši kariéru kupředu.
Zdraví
Zdraví Pann bude v roce 2026 odvislé hlavně od jejich schopnosti zpomalit a naslouchat vlastnímu tělu. Pokud se budete neustále hnát za výkonem nebo dokonalostí, tělo se může ozvat únavou či psychosomatickými potížemi, aby vás zastavilo. Začátek roku proto využijte k očistě – nejen těla (např. úpravou stravy, detoxikací), ale i mysli (třeba formou mindfulness nebo jednoduchého odpočinku od technologií). Jaro vám přinese svěží energii a chuť ke změně; ideální čas zavést nové zdravé rituály, pustit se do pravidelného pohybu nebo upravit jídelníček k lepšímu. Léto si vyžádá, abyste dbali na dostatek vody, spánku a také duševní hygieny – i při pracovním vytížení si dopřejte dovolenou nebo aspoň volné víkendy na regeneraci. Podzim by měl vaše tempo zklidnit a vrátit vás do kontaktu se sebou samými – možná zjistíte, že některé obtíže mizí, jakmile více relaxujete a méně se kritizujete. Konec roku pak přinese pocit úlevy, pokud se skutečně naučíte nepřebírat na svá bedra starosti všech okolo a trochu „vypnete“. Celkově platí, že pro Panny bude zásadní nastavit si hranicе – jak ve vztazích, tak v práci – aby je neustálé analyzování a starostlivost nevyčerpaly. Když to dokážete, vaše zdraví zůstane pevné.
Váhy (23. září – 23. října)
Vztahy
Ve znamení Vah se budou v roce 2026 vztahy dostávat do popředí, zejména vztah, který máte sami k sobě. Začátek roku vám ukáže, kde jste v minulosti příliš ustupovali druhým nebo se snažili všem zavděčit – možná si uvědomíte, že tím trpěla vaše autentičnost. Jaro bude časem hlubší komunikace; můžete zažít jak nová seznámení, tak uzdravení starších vztahů skrze otevřený dialog. Léto přeje romantice a hravosti – dovolte si prožívat lásku lehčeji, bez přehnaných očekávání, užívejte si společné chvíle. Na podzim vás čekají důležitá rozhodnutí: buď vztah upevníte na základě rovnováhy a úcty, nebo se možná rozhodnete opustit to, co vás už delší dobu svazuje. Konec roku přinese do vztahů klid a vyrovnání: láska se u vás rozvine tam, kde je opravdovost a vzájemná úcta. Jako Váhy totiž potřebujete harmonii – a tu letos najdete, pokud budete jednat upřímně a nastavíte jasné hranice, kde je třeba.
Kariéra
Rok 2026 nabídne Váhám příležitost ujasnit si životní priority a také růst v tvůrčí oblasti. Možná zažijete posun v partnerstvích – a to i v pracovním smyslu, například lepší spolupráce s kolegy či obchodními partnery – a posílíte vlastní sebevědomí. Začátek roku bude vhodný k uspořádání si plánů: co je pro vás skutečně důležité a co už děláte jen ze setrvačnosti? Jste znamení rovnováhy, takže se budete snažit skloubit práci s osobním životem. Jaro by mohlo přinést nové tvůrčí projekty nebo esteticky zaměřené činnosti, kde uplatníte svůj vkus a smysl pro harmonii. Léto vás vyzve k odvaze vystoupit z nefunkčních pracovních struktur – pokud něco nefunguje, nebojte se to opustit či přenastavit. Podzim by vám naopak mohl nabídnout nové příležitosti, kde se budete cítit sami sebou a nebudete se muset přetvařovat. Konec roku pak pocítíte větší stabilitu, pokud jste měli odvahu během roku prosadit své potřeby – pracovní úspěch pro vás letos spočívá hlavně v tom, dovolit si být sami sebou a nestydět se za své nápady. Když to dokážete, „vyhrajete“ – budete spokojenější a projeví se to i navenek v kariérním postupu.
Zdraví
Zdraví Vah bude v roce 2026 úzce spjato s vnitřní rovnováhou, jak už je pro toto znamení typické. Pokud se budete snažit za každou cenu udržet kolem sebe klid tím, že potlačíte své vlastní potřeby, můžete pocítit vnitřní napětí a chaos. Začátkem roku proto přehodnoťte, zda nezanedbáváte sami sebe na úkor druhých – psychosomaticky by se to mohlo projevit třeba bolestmi zad (jako „břemeno“ cizích problémů) nebo zažíváním. Na jaře se pravděpodobně budete cítit lépe, protože si srovnáte priority a najdete si čas i na své koníčky a odpočinek. Léto by pro vás mělo být příjemným obdobím, pokud nepodlehnеtе stresu: dbejte na pravidelný pohyb (klidně něco ladného jako tanec nebo plavání), a také na duševní hygienu – třeba ve formě pobytu v přírodě nebo tvůrčí činnosti, která vás baví. Podzim vás vyzve, abyste se více starali o sebe: možná si uvědomíte, že nemůžete všem vyhovět a začnete říkat „ne“ tam, kde je to nad vaše síly. Konec roku přinese uvolnění a mír – pokud dokážete zůstat věrní svému srdci a nebudete se stále srovnávat s okolím, najdete opět vnitřní harmonii, což se projeví i dobrým zdravotním stavem.
Štír (24. října – 22. listopadu)
Vztahy
Ve vztazích čeká Štíry v roce 2026 možná několik osudových setkání a velmi hlubokých vnitřních uvědomění. Pokud žijete v partnerském svazku, začátek roku vás může přivést k otázkám: „Jsme v tom skutečně spolu?“ a přinutí vás podívat se pravdě do očí. Nezadaní Štíři by mohli potkat někoho, kdo jim zrcadlí jejich vlastní niterné emoce – vztahy tak budou mít zpočátku možná až osudový nádech. Jaro přeje transformaci ve vztazích: nebojte se otevřených rozhovorů ani případných konfliktů, protože právě skrze ně se může leccos uzdravit. V létě bude vaše znamení procházet intenzivními emocemi; staré bolesti nebo žárlivosti se mohou vynořit na povrch, aby byly konečně pochopeny a opuštěny. Důležité bude odpouštět – jak sobě, tak druhým – a uvědomit si, že zranitelnost není slabost. Podzim přinese ve vztazích hlubší obnovu a možná pocit znovuzrození; to, co jste zvládli překonat, vás posílí a očistí. Konec roku pak budete vnímat jako odměnu: buď najdete vedle sebe partnera, s nímž jste silnější a opravdovější verzí sebe sama, nebo si uvědomíte, že i samota může být léčivá a plná možností.
Kariéra
Rok 2026 přinese Štírům hlubokou obnovu i v kariéře. Přes různé bolesti a výzvy se dostanete k nové verzi sebe sama – silnější, vědomější a opravdovější. To znamená, že pokud jste dlouho pracovali v pozadí, můžete nyní vystoupit ze stínu a uchopit svůj potenciál naplno. Začátek roku bude možná ještě zkouškový: Saturn (symbol zkoušek a disciplíny) se pohybuje astrologicky tak, že Štíry bude učit trpělivosti a vytrvalosti. Mohou se objevit překážky, které ověří, nakolik opravdu chcete dosáhnout vytyčených cílů. Na jaře však získáte novou energii a odhodlání – snad díky uvědomění, co v práci doopravdy chcete. Léto by mohlo přinést zásadní průlom, kdy vystoupíte z komfortní zóny: třeba přijmete výzvu, které jste se dříve obávali (nová pozice, vlastní podnikání apod.). Podzim pak slibuje, že i když to byl intenzivní rok, přinese vám velký dar na konci – výsledky dlouhodobého snažení se projeví, možná v podobě kariérního postupu či hmatatelného úspěchu. Konec roku 2026 zastihne Štíry profesionálně posílené a mnohem jistější ve svých schopnostech.
Zdraví
Zdravotně bude pro Štíry rok 2026 intenzivní, a proto je důležité nepodceňovat prevenci a péči o psychiku. Emoce u vás běžně běží do hloubky a letos to může platit dvojnásob – silné prožitky (pozitivní i negativní) by se mohly podepisovat i na těle. Začátek roku vás možná trochu zpomalí, a to je dobře: využijte zimní měsíce k posílení imunity, dopřejte si dost spánku a klidně i nějakou formu terapie či hlubší práce s emocemi (meditace, arteterapie apod.). Na jaře se vaše energie zvýší a vy se budete cítit odolnější. Léto ale pozor – s intenzivními zážitky může přijít sklony k extrémům (např. přehnané pracovní vypětí nebo naopak příliš bujarý způsob relaxace). Hlídejte si rovnováhu: dopřejte tělu fyzickou zátěž cvičením či sportem, ale stejně tak i regeneraci. Podzim by mohl odhalit, co jste během roku zanedbali – pokud někde přetahujete svoje síly, tělo to připomene. Konec roku však může být opravdu obnovující: Štíři, kteří si projdou náročnějšími chvílemi, z nich vyjdou posílení, a díky tomu mohou do roku 2027 vstoupit s nově nalezenou životní energií. Nezapomeňte, že psychika a tělo jsou spojené nádoby – pečujte proto o obojí stejně pečlivě.
Střelec (23. listopadu – 21. prosince)
Vztahy
Ve vztazích ukáže rok 2026 Střelcům nové obzory. Vaše partnerství – ať už milostná, rodinná či přátelská – se mohou prohloubit nebo nabrat jiný směr, který vás posune dál. Začátek roku může být trochu neklidný, protože budete plní nadšení z nových poznání a zkušeností a možná budete chtít, aby i vaši blízcí sdíleli vaše nadšení. Ne každý však stíhá vaše tempo, takže se učte trpělivosti a naslouchání. Jaro přinese příležitost ke společným zážitkům – ať už půjde o cestování s partnerem, nové aktivity s přáteli nebo třeba setkání s někým, kdo rozšíří vaše obzory i v lásce. Léto bude pro vztahy Střelců zkouškou upřímnosti: otevřeně komunikujte o svých potřebách a plánech, aby nevznikaly zbytečné konflikty z nepochopení. Může dojít i na změny – někdo z rodiny či přátel se může vydat svou cestou, odstěhovat apod., a vy budete nuceni přijmout, že každá duše má svou pouť. Podzim bude harmonický, pokud jste zvládli sladit svou touhu po svobodě s respektem k závazkům. Konec roku pak slibuje vztahovou stabilitu – ať už vedle sebe máte partnera, nebo se rozhodnete větší část energie věnovat sobě, budete cítit vnitřní klid, protože každé spojení, ve kterém zůstanete, bude opravdové.
Kariéra
Rok 2026 ukáže Střelcům v kariéře doslova i obrazně nové obzory. Budete motivováni zkoušet nové věci, rozšiřovat své znalosti a možná i fyzicky cestovat za prací nebo pracovat na dálku. Začátkem roku ucítíte silnou chuť využít vše, co jste se kdy naučili – nic pro vás nebude dost velká výzva. Někteří Střelci mohou zvažovat práci v zahraničí, jiní třeba zásadní rekvalifikaci nebo start vlastního projektu. Jaro bude ideální dobou pro vzdělávání a získávání zkušeností: možná se přihlásíte na kurz, workshop nebo dokončíte studium, které se vám brzy zúročí. V létě se tempo nezpomalí – naopak, může přijít výrazná změna: nový job, stěhování za kariérou nebo změna životního stylu související s prací (např. přechod na volnou nohu). Bude důležité zachovat si rovnováhu mezi dobrodružstvím a zodpovědností – nezapomínejte na praktickou stránku věci, plánujte a nepalte mosty unáhleně. Podzim by měl přinést první ovoce vašich kroků; pravděpodobně zažijete velký posun, a to jak profesionální, tak osobní, protože kariérní úspěchy se promítnou i do vašeho sebevědomí. Konec roku 2026 vás zastihne s bohatými zážitky a pocitem, že jste se obrovsky posunuli kupředu – a to je pro Střelce jedna z nejdůležitějších věcí.
Zdraví
Zdraví Střelců v roce 2026 bude do značné míry záviset na tom, jak zvládnou zkombinovat svou lásku ke svobodě s potřebou rovnováhy a režimu. Jste plni energie a rádi jste stále v pohybu – letos to nebude jiné, možná naopak ještě intenzivnější. Začátek roku vás zastihne v dobré kondici, ale pamatujte si, že není radno ji brát jako samozřejmost: hned v prvních měsících roku si nastavte zdravé návyky (pravidelný sport, protahování při sedavé práci, vyvážená strava), abyste měli z čeho brát, až přijde rušné období. Na jaře se budete cítit silní, což je skvělé – můžete vyzkoušet nové sportovní aktivity nebo fyzické výzvy, které vás lákají. Léto bývá pro Střelce plné cestování a dobrodružství, což prospívá vaší duši, ale nezapomínejte při svých výpravách na opatrnost a zdravotní prevenci (například očkování, pojištění, základní lékárničku na cesty). V zápalu objevování světa byste mohli snadno ignorovat signály únavy – dopřejte si tedy i chvíle oddechu. Podzim by měl být obdobím, kdy se zase trochu usadíte a zregenerujete po aktivním létě; možná pocítíte potřebu řešit drobnosti jako zuby, záda nebo jiné detaily, které jste odkládali – teď je čas dát se do pořádku. Konec roku pak zdraví Střelců zhodnotí spravedlivě: ti z vás, kdo udržovali balanc mezi aktivitou a odpočinkem, ho uzavřou fit a plní elánu, zatímco ti, kdo přepínali síly, mohou být nuceni zpomalit a doléčit, co zanedbali. Celkově však 2026 přeje Střelcům v tom, aby objevili nové způsoby, jak pečovat o své tělo i mysl – a udělali z toho součást svého dobrodružného životního stylu.
Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)
Vztahy
Pro Kozorohy bude rok 2026 znamenat sklizeň toho, co dlouhodobě budovali – a platí to i ve vztazích. Můžete se dočkat upevnění důležitého svazku nebo znatelného posunu kupředu s partnerem. Pokud jste investovali energii do rodiny či přátel, letos pocítíte jejich podporu a oceníte pevnost těchto pout. Začátek roku bude spíše poklidný, možná trochu rekapitulující: uvědomíte si, koho po svém boku opravdu chcete v dalších letech, a podle toho si nastavíte priority. Jaro vám nabídne příležitost vztahy dál posilovat – otevřené rozhovory o budoucnosti, společné plány (třeba bydlení, finance, děti) povedou k větší rovnováze a jasnozřivosti v tom, co od sebe vzájemně očekáváte. Léto by mohlo být emočně vřelejší než bývá u Kozorohů zvykem; možná si dovolíte projevit více citu a radosti, což vaše blízké příjemně překvapí. Ve stávajících partnerstvích může dojít k rozhodnutí posunout vztah na vyšší úroveň (zásnuby, svatba, společný projekt), nezadaní Kozorozi mohou potkat někoho vyzrálejšího, kdo ocení jejich serióznost. Podzim přinese ve vztazích stabilitu – to, co nefungovalo, jste nejspíš už opustili, a to, co trvá, stojí na pevných základech. Konec roku bude ve znamení vděčnosti: uvědomíte si, jak cenné je mít vedle sebe lidi, na které je spoleh, a možná se dočkáte i krásných chvil uznání a lásky od svých blízkých.
Kariéra
V kariéře mohou Kozorozi v roce 2026 sklízet plody svého úsilí. To, na čem jste dlouhodobě pracovali s nasazením a disciplínou, konečně přinese výsledky – ať už půjde o povýšení, úspěšné dokončení projektu, nebo dosažení milníku v podnikání. Začátek roku ještě klade důraz na samostatnost a soběstačnost: Saturn vstupující do nového cyklu může vyžadovat, abyste se spolehli hlavně sami na sebe a dotáhli rozdělané věci bez čekání na pomoc zvenčí. A vy to zvládnete. Na jaře už se začne situace uvolňovat – možná se objeví nová nabídka nebo ocenění vaší práce, které vám dodá motivaci. Léto by mohlo být zlomové: buď dosáhnete výrazného úspěchu (například završení nějakého dlouhého projektu, zisk certifikace či titulu), nebo se rozhodnete pro změnu, která pevně nasměruje vaši další kariéru. Někteří Kozorozi mohou v létě i zvolnit a vzít si zaslouženou dovolenou po letech dřiny. Podzim pak přinese pevný posun – jakési zakotvení v nové roli nebo pozici. Budete mít pocit, že základy vaší profesní dráhy jsou silné a můžete na nich dál stavět. Konec roku 2026 využijete k přípravě na další výzvy: jste pragmatičtí, takže i po úspěchu už myslíte dopředu. Celkově to bude rok, kdy si konečně dovolíte uznat vlastní úspěchy a možná uslyšíte i od druhých, že vaši práci obdivují a váží si jí.
Zdraví
Kozorozi bývají vytrvalí a někdy zdraví až příliš „přechodí“. V roce 2026 by se vám to však nemuselo vyplatit – hvězdy naznačují, že je potřeba věnovat tělu náležitou péči, stejně jako věnujete čas práci. Začátek roku může být trochu pomalejší, co se energie týče: pravděpodobně to budete brát jako znamení, že máte více odpočívat. Nebojte se zařadit do svého života pravidelný relax (např. saunu, masáže) a také se zaměřte na imunitu (vitamíny, otužování). Na jaře se vaše kondice zlepší, zvláště pokud jste uposlechli volání těla v zimě – pocítíte příliv sil a odhodlání zlepšit životosprávu. Léto přinese více pohybu a aktivit, ale pozor na přepínání sil: Kozorozi někdy chtějí zvládnout vše a mohou ignorovat varovné příznaky únavy nebo vyčerpání. Hvězdy vám radí udržovat rovnováhu mezi prací, cvičením a odpočinkem. Nezapomínejte také na kolena, kosti a páteř – slabší místa vašeho znamení; vhodné jsou proto cvičení na posílení středu těla či fyzioterapie. Podzim bude příjemným obdobím stabilizace zdraví, pokud jste nic nezanedbali: tělo se vám odvděčí odolností a můžete se cítit nejlépe za poslední roky. Konec roku pak využijte k preventivním prohlídkám a rekapitulaci – cokoliv se vám během roku nezdálo (např. opakované nachlazení, bolesti kloubů), konzultujte s lékařem, i když potíže odezněly. Celkově byste však rok 2026 měli prožít poměrně pevní jako skála, když budete respektovat potřebu občas zvolnit a nabrat dech.
Vodnář (21. ledna – 20. února)
Vztahy
Vodnáře čeká v roce 2026 ve vztazích několik nových přátelství či partnerství – rok je příznivý pro navazování kontaktů s lidmi na podobné vlně. Budete mít šanci potkat zajímavé duše, ať už na poli osobním nebo pracovním, které vás mohou inspirovat a otevřít vám nové pohledy na svět. Začátkem roku možná pocítíte jistou rozpolcenost mezi touhou po svobodě a závazky vůči blízkým. Klíčem bude komunikace: vysvětlete svým milým, že potřebujete i čas pro sebe, ale že vám na nich záleží – předejdete tím pocitům nepochopení. Jaro přinese do vztahů lehkost a originální společné zážitky; nevšední rande, výlety či projekty s přáteli utuží vaše vazby. Léto ale může postavit před Vodnáře otázku rovnováhy: jak skloubit potřebu nezávislosti s potřebami partnera či rodiny? Možná si budete muset ujasnit pravidla nebo si naplánovat čas tak, abyste naplnili oboje. Podzim slibuje vylepšení – pokud jste se naučili balancovat mezi „já“ a „my“, vztahy budou fungovat harmoničtěji než dřív. Konec roku by mohl přinést dokonce nové partnerství (ať už romantické nebo třeba nalezení skvělého kamaráda) s někým, kdo respektuje vaši svobodomyslnou povahu. Celkově budou vztahy Vodnářů úspěšné tehdy, když dokážete být zodpovědní i spontánní zároveň, a budete k druhým stejně upřímní jako k sobě.
Kariéra
V roce 2026 dostanou Vodnáři mnoho příležitostí k osobnímu i profesnímu růstu. Otevřou se nové cesty, které vás mohou posunout dál, ale bude velmi důležité zachovat rovnováhu mezi svobodou a odpovědností. Začátek roku vás zastihne plné nápadů – vaše kreativita a inovativní myšlení budou na vrcholu. Pravděpodobně přijdete s originálními návrhy v práci nebo dokonce odstartujete vlastní projekt. Jste znamení vizionářů, ale pamatujte i na praktičnost: je fajn mít hlavu v oblacích, ale nohy by měly zůstat na zemi. Jaro bude příznivé pro tvorbu a inovace – možná se zapojíte do něčeho průkopnického nebo začnete spolupracovat s lidmi, kteří sdílejí vaše vize. Léto může být poněkud hektické; tolik věcí vás bude lákat! Abyste nevyhořeli, soustřeďte se na projekty, které mají skutečný smysl, a naučte se delegovat či říkat ne těm, které by byly jen roztříštěním energie. Podzim by měl přinést plody vaší práce: buď úspěšné dokončení nějaké inovativní zakázky, nebo třeba veřejné uznání vašeho přínosu (Vodnáři často pracují tiše v pozadí, ale tentokrát by si vás mohli všimnout). Konec roku 2026 vás zastihne připravené posunout se dál – možná přijmete vyšší odpovědnost v práci, protože jste prokázali, že umíte skloubit kreativitu s disciplínou. Celkově to bude rok, kdy se budete cítit ve svém živlu, pokud zůstanete autentičtí a zároveň dodržíte, co slíbíte.
Zdraví
Zdraví Vodnářů bude v roce 2026 poměrně stabilní, pokud si pohlídají rovnováhu a nepodlehnou extrémům. Vaše znamení mívá spoustu zájmů, někdy chaotický režim, takže hlavní výzvou bude nastavit si určitý řád v péči o sebe. Začátek roku využijte k zavedení drobných zlepšení: třeba pravidelnější spánek (i když vymýšlíte do noci nové nápady, zkuste občas vypnout), střídmější jídelníček po svátcích a hlavně se hýbejte – stačí procházky, jógа nebo tanec, cokoliv vás baví. Na jaře pocítíte příliv energie a asi budete chtít vyzkoušet nové sportovní aktivity nebo netradiční wellness metody, což je v pořádku. Léto však může trochu testovat vaši životosprávu: cestování, festivaly, společenský život – to vše je prima, ale nezapomínejte u toho na pitný režim, zdravé jídlo a odpočinek. Dejte si také pozor na nervový systém – máte sklon přehlcovat se informacemi, tak si dopřejte občas digitální detox a klid pro hlavu. Podzim přinese zklidnění tempa, což ocení vaše tělo: pokud jste v létě někde něco přehnali (např. namohli klouby nebo prochladli při dobrodružství), teď je čas to doléčit a srovnat. Ke konci roku byste měli cítit, že jste našli jakýsi vlastní rytmus, který vyvažuje vaši potřebu volnosti s potřebou péče o zdraví. Když budete naslouchat svému tělu tak pozorně jako nasloucháte svým originálním nápadům, projdete rokem 2026 fit a svěží.
Ryby (21. února – 20. března)
Vztahy
Pro Ryby bude rok 2026 v oblasti vztahů plný jemných, ale zásadních změn. Vaše vztahy – zejména ty nejbližší, rodinné a partnerské – se mohou prohloubit nebo budete nuceni je přehodnotit. Začátek roku přináší velkou dávku empatie a možná i potřebu uzavřít některé staré rány: pokud v sobě nosíte nevyslovené pocity či bolístky z minulosti, teď je vhodná doba je léčit, třeba rozhovorem nebo odpuštěním. Jaro otevře vaše srdce dokořán – budete velmi intuitivní a vnímaví k potřebám druhých. To může vést k překrásnému sbližování s partnerem či rodinou, ale pozor, ať se nerozdáte úplně. Léto prověří hranice: staré vzorce (například sklony k obětování se) se mohou vynořit. Budete vyzváni nastavit zdravé hranice ve vztazích, říct i nepříjemné věci nahlas, pokud je to ku prospěchu pravdy. Pokud to dokážete, vztahy projdou ozdravným procesem. Podzim přinese uklidnění a pocit hlubšího porozumění – jak sobě, tak těm, které milujete. Konec roku pak bude z hlediska lásky velmi něžný: kreativita a intuice Ryb budou na vrcholu, což se promítne do krásných gest vůči milovaným osobám a také do schopnosti soucítit a opravdu naslouchat. Vztahy, které tímto rokem projdou, budou očištěné a posílené, a vy zjistíte, že opravdová blízkost je možná, když necháte proudit city upřímně.
Kariéra
V kariéře mohou Ryby v roce 2026 získat novou životní energii. Změny, které přijdou, vás mohou osvobodit od starých vzorců – možná opustíte práci, která vás nenaplňovala, nebo změníte přístup k té stávající tak, aby vás méně stresovala a více bavila. Začátek roku bude vhodný k rozjímání, kam profesně směřovat: klidně se opřete i o svou duchovní stránku – představte si, kde se vidíte, co byste chtěli tvořit či komu pomáhat, a nechte intuici, ať napoví. Jaro by mohlo přinést příležitost pro uzdravení starých kapitol – například vyřešení vleklého konfliktu na pracovišti nebo završení projektu, který se táhl a vyčerpával vás. S uzavřením jedné etapy se otevře prostor pro něco nového. Léto bude pro mnohé Ryby obdobím tvořivosti: můžete přijít s novými nápady, jak zlepšit pracovní procesy, nebo se pustit do zcela nového oboru, který vás lákal (i kdyby zatím třeba jen formou vedlejšího projektu či koníčku). Překvapivě by vám to mohlo přinést nejen radost, ale i peníze. Podzim vás vyzve ke zvážení priorit – zda vyvažujete práci a osobní život tak, abyste nebyli v permanentním tlaku. Některé Ryby mohou na podzim zpomalit, možná si vzít volno navíc či odmítnout nabídku, která by jim narušila klid – a udělají dobře. Konec roku 2026 pak budete vnímat jako období, kdy jste profesně i osobně vyrostli. Kreativita a intuice, vaše silné stránky, budou vaší výhodou – ať už v práci pomáháte ostatním, tvoříte něco krásného, nebo jen přinášíte do týmu pochopení a klid, lidé kolem to ocení. A vy sami si uvědomíte, že úspěch se neměří jen výkonem, ale i vnitřním růstem.
Zdraví
Rok 2026 nabídne Rybám možnost uzdravení a duchovního růstu, což se promítne i do zdraví fyzického. Změny, které během roku podstoupíte, vás mohou osvobodit od starých návyků škodících zdraví a přinést novou životní energii. Začátek roku je ideální pro jemné terapie a péči o duši – zkuste zařadit meditace, relaxační cvičení (např. tai chi, jógu) nebo i návštěvu psychoterapeuta, pokud cítíte emoční zátěž. Když pročistíte mysl, posílíte tím i imunitu. Na jaře se pravděpodobně budete cítit lépe než v předchozích zimních měsících; jarní energie vám svědčí, a tak můžete začít s pravidelným pohybem venku (procházky, běh u vody, zahradničení). Léto však nezapomeňte hodně pít a odpočívat ve stínu – Ryby mohou být náchylnější k otokům nebo problémům s lymfatickým systémem, takže hydratace a pohyb jsou klíčové. Taky pozor na úniky z reality typu alkohol nebo jiné neřesti, ke kterým možná někdy tíhnete – hvězdy varují před jejich vlivem na zdraví, zkuste je nahradit zdravějšími formami relaxace. Podzim přinese zpomalení přírody a u vás by měl přinést pocit vnitřní rovnováhy: budete-li naslouchat tělu, dá vám jasně vědět, co potřebuje (víc spánku? jinou stravu? méně práce po večerech?). Konec roku by pak Rybám mohl přinést doslova novou energii – mnoho z vás se zbaví starých potíží (například vleklé únavy či psychosomatických bolestí), protože zapracujete na jejich skutečné příčině. Celkově vzato, pokud v roce 2026 spojíte péči o tělo s péčí o duši – což je pro citlivé Ryby zásadní – měli byste rok uzavřít zdravější, silnější a spokojenější než kdy dřív.