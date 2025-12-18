Přeskočit na obsah
18. 12. Miloslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Velký horoskop 2026: Kdo získá víc, než čekal, a která znamení musí pustit to, co nefunguje?

Velký horoskop na rok 2026
Velký horoskop na rok 2026Foto: Shutterstock
Velký horoskop na rok 2026
Velký horoskop na rok 2026Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Rok 2026 nebude o drobných změnách, ale o rozhodnutích, která už nepůjde odkládat. Některá znamení čeká profesní zlom, jiná si budou muset ujasnit, kdo a co má v jejich životě skutečné místo. Tento horoskop nenabízí rychlé sliby ani pohádky o štěstí – ale realistický pohled na lásku, práci i zdraví a na to, kde bude potřeba zpomalit, pustit minulost nebo konečně udělat krok vpřed.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Rok 2026 přichází jako období, kdy už nebude možné přešlapovat na místě a čekat, že se věci vyřeší samy. Energie tohoto roku přeje těm, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost – za své vztahy, rozhodnutí i vlastní pohodu. Co bylo dlouho přehlížené, potlačované nebo odkládané, se začne hlásit o slovo. Nejde o dramatické zvraty pro efekt, ale o tiché, vnitřní momenty, kdy si člověk uvědomí, že některé věci už prostě dál fungovat nemohou.

Horoskop
Horoskop

Velký prosincový horoskop: Kdo musí brzdit, komu hvězdy přejí lásku a kdo stihne posun v kariéře

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Horoskop na rok 2026 proto není o slibech rychlého štěstí ani o univerzálních radách pro všechny. Ukazuje spíše rozdíly: kdo bude stavět na pevných základech, může růst, kdo bude dál ignorovat signály, narazí na hranice. Láska, práce i zdraví budou provázané víc než jindy – a právě schopnost nastavit si hranice, mluvit otevřeně a zpomalit tam, kde je to nutné, rozhodne o tom, jak náročný nebo naopak posilující tento rok bude.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran (21. března – 20. dubna)

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Vztahy

Rok 2026 bude pro Berany v oblasti vztahů rokem pravdy – hned zkraje roku pocítíte silnou touhu po autenticitě a nebudete chtít hrát žádné role. Jaro přinese nové impulzy do stávajících svazků a pro nezadané možnost zajímavého seznámení. V letních měsících se mohou objevit staré vzorce chování, které otestují vaši schopnost otevřeně komunikovat; pokud se vám podaří mluvit s partnerem upřímně a s otevřeným srdcem, posílí to vaše vzájemné pouto. Podzim vztahům naopak dodá větší klid a pochopení – po přestálých zkouškách nastává období hlubšího propojení s těmi, které milujete. Konec roku pak zaměří vaši pozornost na sebelásku: když si najdete úctu a lásku k sobě samým, otevřete si tím dveře k opravdové blízkosti i s ostatními.

Kariéra

V pracovní oblasti vám rok 2026 nabídne příležitost ukázat, kým skutečně jste – bez přetvářky a tlaku na výkon. Začátek roku přináší energii nových nápadů a možností, ale není nutné na sebe příliš tlačit; důležitější bude jednat v souladu se svými hodnotami a vnitřní pravdou. Na jaře se můžete pustit do projektů, které vás už dlouho lákají, zejména tam, kde můžete něco tvořit nebo inspirovat ostatní. Léto by mohlo Beranům dokonce přinést výrazný profesní úspěch nebo průlom v kariéře, spojený s dlouho očekávaným uznáním. Na podzim se ukáže, co má ve vaší práci skutečný smysl – možná přehodnotíte, které aktivity vás naplňují a které je naopak načase opustit. K závěru roku již budete jednat rozhodněji: získáte větší jistotu, stabilitu a také ocenění za to, co děláte srdcem a opravdově.

Zdraví

Ve zdraví mohou Berani pocítit v roce 2026 kolísání energie ve vlnách – důležité bude naučit se rozlišovat mezi zdravým nasazením a hrozícím vyčerpáním. Začátkem roku je ideální doba nastavit si nové návyky, jako je pravidelný pohyb, kvalitnější spánek či jiné ranní rituály pro pevnější zdraví. Na jaře pozor na přetížení a přílišné množství povinností; hlava potřebuje stejně jako tělo odpočinek a čas na duševní hygienu. Letní období by mohlo přinést i emocionální vyčerpání, proto dbejte na dostatek tekutin, lehkou stravu a hlavně odpočinek – ideálně v přírodě, u vody či při nenáročných aktivitách, které vás nabijí. Podzim vám poskytne prostor k regeneraci a očistě těla i mysli. Konec roku vás pak vyzve ke zpomalení: naslouchejte signálům svého těla a včas zařaďte klidový režim, protože vaše tělo je vaším nejlepším rádcem v oblasti zdraví.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama