„Životem unavený strejda,“ popisuje Soukupovy výkony v ložnici Lauberová

To, že bývalý mediální magnát Jaromír Soukup udržuje milostný poměr s herečkou filmů pro dospělé Nikolou Lauberovou, zveřejnila ve svém placeném podcastu Soukupova bývalá přítelkyně Eva Feuereislová. „Všechny vás zajímá, kdo přišel po mně do života Jaromíra Soukupa. Nebudu vás napínat, je to velmi zajímavá osoba. Je to pornoherečka Nikola Lauberová, vystupující pod jménem Wild Nikol. Znáte ji i díky tomu, že na tiskovce Clashe v Duplexu házela ho*na,“ rozpovídala se Eva, která si podle svých slov informace vždycky ověřuje pokud možno přímo u zdroje. A nejinak tomu bylo i tentokrát. „Když jsem ji oslovila, tak mi tu informaci nevyvrátila, naopak mi poslala i nějaké fotografie, které to dokazují," pokračovala Feureislová, která přidala i další pikantní informaci.
Jenže Soukup jakékoliv styky s pornohvězdou odmítá. „Paní Lauberovou neznám. Viděl jsem ji deset minut jednou v životě. Absolutně popírám minulý, současný nebo budoucí jakýkoli kontakt s touto paní. Je to jen snaha se proslavit,“ vzkázal před web Aplausin.cz. Jeho slova však Lauberovou naštvala a rozhodla se popsat nejen jejich seznámení, ale nebála se přidat také pár pikantních odhalení, která však nejsou pro Soukupa zrovna lichotivá.
„Nemám potřebu se na Jaromírovi zviditelňovat. To se mi podařilo už v Clash of the Stars. Sešli jsme se den po soudu Agáty Hanychové a Evy Feuereislové a předložila jsem mu návrh, že bychom mohli předstírat románek. Jaromír řekl, že se mnou nechce být mediálně spojovaný,“ rozpovídala se Lauberová, která přiznává, že jedním z jejích motivů byla pomsta Feureislové, se kterou se dlouhodobě nemají rády.
„Řekla jsem mu, že vedle pomsty se mi líbí a že záleží, jestli se mu taky líbím. Odpověděl, že jako žena ho přitahuji, ale že by to muselo být v tajnosti,“ pokračovala pornostar. Na dotaz, jaké to bylo se Soukupem v posteli, odpověděla trochu zklamaně. „Trvalo to sotva pět minut. Přešlo mě to s ním velmi rychle. Je to spíš takový strejda unavený životem. Žádný ‚mačo‘ typ. Fakt mě to hodně překvapilo,“ uzavřela Lauberová.