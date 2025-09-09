Život na zámku, Pojišťovna štěstí i Rodinná pouta: takhle se proměnily seriálové hvězdy

Život na zámku je český televizní seriál z roku 1995. Kromě už tehdy známých jmen jako Tomáš Töpfer, Kateřina Macháčková a Jiřina Jirásková přinesl slávu i Kateřině Hrachovcové a Petru Rajchertovi. To Pojišťovna štěstí se začala vysílat v roce 2004, dočkala se několika sérií, přičemž ta poslední se odvysílala v roce 2010. Ze známých herců si v tomto seriálu mj. zahráli Miroslav Etzler nebo Alena Antalová, ty mladší zastupoval Vojta Kotek či Nikol Leitgeb (tehdy Štíbrová). Rodinná pouta se vysílala v letech 2004 až 2006, od roku 2007 se v natáčení pokračovalo, ale kvůli právním sporům pod názvem Velmi křehké vztahy. Seriál byl zásadní třeba v kariéře Dany Morávkové, Tomáše Krejčíře nebo Kláry Jandové.