Devatenáctiletý Jarda vážil 181 kilo. Po maturitě rovnou zamířil do Extrémních proměn

Čerstvý maturant se právě pustil do nové kapitoly svého života. V současnosti se živí jako freelancer, zaměřuje se na fotografii, grafické práce a tvorbu videí. Žije v Rychnově nad Kněžnou se svou maminkou, nevlastním otcem a bratrem. Jarda měl problémy s nadváhou už od útlého věku. Jak sám říká, nikdy to nebylo úplně v jeho rukou: „Od malička mi vždycky všichni dopřávali. Babičky, rodiče, no prostě všichni. Od nějakých osmi let se to už ale začalo omezovat. Snažili se mě podpořit v tom, abych zhubnul. Byla tu hromada pokusů, ale vždycky se mi to vrátilo a dopracoval jsem se až k tomu, kde jsem teď.“