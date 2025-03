„Loni, když Pirát podrazil Mikýře, já jsem říkal: Ježíš, co to řešíš. Je to hra. Když se to stane ale tobě, tak už ho v životě nechceš vidět. Já jsem tam s Michalem strávil nejvíc času, protože jsme spolu měli na starosti kuchyň. On ti během čtrnácti dní řekne vše o svém životě, až získáš dojem, že je to fajn člověk, a on tě pak bez mrknutí oka zradí. Strašně těžko se na to v civilu zapomíná,“ říká Vašek s tím, že Michala už nechce nikdy v životě vidět.