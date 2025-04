"Nechci žít ve státě, který mě nutí lhát," říká o adopcích Daniel Krejčík

Herec Daniel Krejčík sedm let tvořil pár s politikem Matějem Stropnickým. A už v té době uvažoval o založení rodiny. Poté, co společně účinkovali v reality show Výměna manželek, se jim dokonce ozvala holčička z dětského domova, že by si přála, aby se stali jejími náhradními rodiči. A oni se pustili do procesu žádosti o adopci. To však nakonec nedopadlo, protože dívenka nebyla právně volná. Krejčík tak ale získal cenné zkušenosti, které ale nebyly ani trochu pozitivní.