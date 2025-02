Zdeněk Hřib ztrapnil Zlatu Adamovskou kvůli její neznalosti

„Já to znám, to je tedy taky vynález! Já bych toho H... Normálně teďka se ten Hřib stal vedoucím té strany, těch Pirátů, ale já bych mu normálně zkusila půjčit na jeden den auto. On prý neumí řídit, auto ani nemá, má jenom kolo, takže proto dělá všechno pro cyklisty, a ne pro auta,“ nechala se unést herečka a navezla se do bývalého pražského primátora Zdeňka Hřiba, který má momentálně v hlavním městě na starosti dopravu.