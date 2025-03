Hanychová a Soukup znovu u soudu kvůli dceři. Vytáhla se i xanaxová kauza

U obvodního soudu pro Prahu 6 se potkali influencerka Agáta Hanychová a zkrachovalý mediální magnát. Předmětem sporu byla opět jejich brzo dvouletá dcera Rozárka, a to v jakém poměru o ni budou rodiče pečovat. Zatímco Hanychová se snaží zvrátit předchozí dohodu a chce holčičku do výhradní péče, Soukup by stál o péči střídavou.