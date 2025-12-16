Zdeněk Godla, kterého proslavila role v komediálním seriálu Most! je známý kromě toho také svým lehkovážným přístupem k financím. Díky svému životnímu stylu se dostal do problémů a momentálně dluží částku přesahující tři milionu korun. Když naposledy dostal u soudu šanci v inslovenčním řízení, jednou z podmínek byl stabilní příjem, Jenže toho se sám dobrovolně vzdal.
Zdeněk Godla dal výpověď. Z čeho bude splácet milionové dluhy není jasné
Už několikrát měl herec Zdeněk Godla namále kvůli svým finančním problémům. Soud už mu jednou zrušil oddlužení, dostal ale druhou šanci. Jenže si pod sebou zase řeže větev.
Až donedávna ho měl zajištěný díky svému účinkování v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Nyní ale oznámil, že dal výpověď. „V Ordinaci už nejsem, požádal jsem si o ukončení,“ řekl Godla začátkem prosince ve videu na sociální síti Tik Tok, následně ale video smazal. Z čeho tak bude splácet své závazky není jasné. Po odchodu z Ordinace měl ještě brigádu, kdy v kostýmu Santy Clause propagoval síť zastaváren. Jenže ani tady ho práce zřejmě nebavila a skončil i na tomto postu. A jak je u něj zvykem, ani tentokrát nedodal žádné vysvětlení. „Pan Godla to prostě zrušil a nevíme důvod. Už to nebude,“ řekla webu eXtra.cz jedna ze zaměstnankyň.
Godla navíc prozradil, že se chystá do zahraničí, což jistě neudělá radost jemu přidělenému insolvenčnímu správci. Ten už v říjnu tohoto roku upozorňoval na to, že Godla neplní soudem stanovené povinnosti.
„Předchozí insolvenční řízení bylo zrušeno a nyní zasílám v druhém řízení zprávu, že dlužník (Zdeněk Godla s manželkou) neplní řádně své povinnosti, respektive opět zatajuje příjmy. A navrhuji zrušení jeho oddlužení,“ uvedla před časem pro eXtra.cz insolvenční správkyně Ing. Jana Edelmannová z ALFA insolvenční v.o.s., která případ dozoruje. Případ Godly se dostal na stůl soudkyně Lucie Hartlové, která se rozhodla insolvenci zachovat. Otázkou je, jestli bude mít takové štěstí i tentokrát.