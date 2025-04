"Zdálo se, že se dohodli, tak jsem odjel na dovolenou," říká o vraždě Monyové syn

Spisovatelku Simonu Monyovou v jejím domě zavraždil její manžel, který si za to odpykává trest odnětí svobody v délce patnácti let. Její syn Dominik Mony promluvil o tom, jaké byly poslední dny s jeho maminkou. Prozradil také, že dlouhou dobu s bratry netušili, jaký peklem, zahrnujícím domácí násilí, si jejich matka prochází. „Maminka to před námi celou dobu tajila. Vůbec nic jsme netušili. Občas jsme slyšeli hádku za zavřenými dveřmi, ale mamka ho vždycky bránila, respektive… I když už měla nějaký monokl a modřinu, tak si k tomu vždycky vymyslela nějakou historku. Až když nám to všechno řekla, tak se nám to poskládalo dohromady jako puzzle. Říkal jsem si, to snad ani není možné,“ povzdechl si Mony.