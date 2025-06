Z Beckhama bude rytíř, Victoria je v šoku: Ani nestihla vyměnit tepláky za róbu

Zaskočená Victoria

Victoria Beckham poprvé vyrazila ven poté, co se svět dozvěděl, že se brzy stane Lady Beckham. Padesátiletá módní ikona ale vypadala, jako by ji zpráva zaskočila: v černých teplákách a sportovním oblečení a s lahví Yeti v ruce působila spíš jako na cestě do fitka než na cestě za titulem. Victorii totiž už nějako dobu trápí napětí se synem Brooklynem, a tak se drží v ústraní.