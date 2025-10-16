Vnučka Reginy Rázlové: šok z návratu do Česka, randění po francouzsku a film o dospívání

Herečka Regina Rázlová přišla do Show Jana Krause v doprovodu své vnučky Emilie Diatta, která si rychle získala pozornost diváků. Emilie se věnuje režii a do svých třinácti let vyrůstala ve Francii. Návrat do Česka pro ni byl velkou změnou – kulturní i jazykovou. Pomohlo jí sice, že měla vztah s českým chlapcem, ale jak sama přiznala, do budoucna by raději dala přednost Francouzům.
