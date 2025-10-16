16. 10. Havel
Vnučka Reginy Rázlové: šok z návratu do Česka, randění po francouzsku a film o dospívání

Regina Rázlová a vnučka Emilie DiattaFoto: FTV Prima
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V Show Jana Krause představila Regina Rázlová svou vnučku, režisérku Emilii Diattu, která dětství prožila ve Francii. Otevřeně mluví o náročném návratu do Česka, cestě k češtině, rozdílech v randění s Čechy a Francouzi i o svém chystaném celovečeráku o dospívání — než se jednou přesune do Paříže.

Herečka Regina Rázlová přišla do Show Jana Krause v doprovodu své vnučky Emilie Diatta, která si rychle získala pozornost diváků. Emilie se věnuje režii a do svých třinácti let vyrůstala ve Francii. Návrat do Česka pro ni byl velkou změnou – kulturní i jazykovou. Pomohlo jí sice, že měla vztah s českým chlapcem, ale jak sama přiznala, do budoucna by raději dala přednost Francouzům.

Ornella Koktová, Agáta Hanychová
Ornella Koktová, Agáta Hanychová

Rázlová má dvě děti – syna Lukáše Rázla a dceru Adélu Olivu, jejímž otcem je herec Petr Oliva. Adéla se živí jako malířka a mnoho let strávila ve Francii, kde přivedla na svět tři dcery. Přibližně před deseti lety se rozhodla vrátit do Česka, tehdy s dívkami ve věku třináct, dvanáct a tři roky. Přesun z jihofrancouzského Toulouse nebyl pro rodinu jednoduchý. „Byl velký šok zjistit, že zima je minus 5 a ne plus 12,“ vzpomíná nejstarší Emilie.

Začátky v nové zemi nebyly lehké. „Nejdřív jsme čekaly, co bude, protože jsme nemluvily česky. Já měla odpor k češtině. Asi tři měsíce jsem se odmítala naučit česky a naučila jsem se anglicky. Pak jsem zjistila, že maturovat budu v češtině, tak se to musím naučit,“ popsala Emilie, která s matkou a sestrami dodnes komunikuje doma výhradně francouzsky.

Nakonec češtinu zvládla perfektně. „Trvalo mi to tak tři roky a hodně mi pomohlo, že jsem chodila s Čechem,“ svěřila se. Přesto ji čeští muži příliš neoslovili. „Já už bych s Čechem nechodila. Tamten zrovna byl hodný, ale časem jsem poznala jiné. Přijde mi, že v dnešní době kluci moc neumí randit,“ říká bez obalu.

Francouzští muži podle ní umí být galantnější. „S Francouzem je randění mnohem romantičtější. Že přijde na rande s květinou, to je tam jistota. Čech spíš nepřijde, nebo zavolá: ‚Kam teda půjdem?‘ A za pět minut se máme potkat. To Francouz už tři dny dopředu píše, už jsme domluvení,“ směje se.

V budoucnu by se Emilie ráda přestěhovala do Paříže, ale dřív chce natočit film, ke kterému sama píše scénář. „Píšu celovečerák o dospívání v Čechách. Potkala jsem spoustu smíšených dětí a zjistila jsem, že máme podobné zkušenosti. Přitom já jsem vyrostla ve Francii, takže jsem to brala tak, že mé zkušenosti byly normální, protože jsem z ciziny. Ale pak jsem potkala lidi, kteří se tu narodili, vyrostli tu a mají úplně stejné zkušenosti,“ vysvětlila. Do připravovaného snímku by ráda obsadila i svou babičku Reginu Rázlovou, která si už dříve zahrála malou roli v jejím studentském filmu. Ten vznikl ještě během střední školy a byl jejím prvním pokusem o filmovou tvorbu.

Zdroj: Show Jana Krause, iDnes.cz

