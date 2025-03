Navrátil dodal, že si nepříjemného chování moderátora všimli i diváci. „Už to začalo štvát i lidi. Lidi mi normálně začali psát sami od sebe, že jim mě bylo líto. I v komentářích na Primě psali, že nikoho nepustí ke slovu,“ tvrdí herec. Během rozhovoru měl Jan Kraus opakovaně rýpat do mužských hostů a otevřeně přiznal, že si s nimi povídá nerad. „Já dělám podcast s Miluškou Bittnerovou, ale já se nechci bavit s chlapem. Je to velký rozdíl. S tou dámou mě to vždycky baví, ale s chlapem mě to potom přestane bavit. S chlapem mě to nikdy nebaví, to já jenom předstírám,“ prohlásil Kraus během svého pořadu Show Jana Krause.