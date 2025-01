"Musím vymýšlet, jak přežít," říká Josef Trojan o zděděných depresích

Přesto je to však denní boj, který musí podstupovat. „Mně byly diagnostikovány těžké deprese, proto jsem se začal víc zajímat o své tělo a poslouchat ho. Nemám to štěstí, abych měl dávky serotoninu v těle v takové míře jako ostatní lidi, proto musím vymýšlet různé systémy, jak v tom světě přežít a mít se hezky, což se mi daří. Mohu všem lidem, kteří trpí depresemi, doporučit, aby poslouchali své tělo. Naučte se to, bude vám dávat signály a směrovat vás, co dělat,“ je přesvědčený Trojan.