Odhalení přísně tajných jmen: Slavní zpěváci a krásné modelky míří do Survivoru!

Kdo na ostrov neodletí

Na sociálních sítích se často skloňovalo jméno Mirka Dopity, manžela Agáty Hanychové. Podle zákulisních informací však Mirek mezi účastníky reality show Survivor nebude. Spekulovalo se také o účasti influencera Tomáše Chlupa, ale ani on nakonec na ostrov neodletí. „Tomáš byl s Novou domluvený, ale zcela nečekaně mu před pár dny bylo sděleno, že neodletí. Podepsal totiž smlouvu s konkurenční organizací Oktagonu, což se nelíbilo Ondřejovi Novotnému, který má v Survivoru velké slovo,“ uvedl pro Super.cz údajně důvěryhodný zdroj.

Také jméno Milana Peroutky se objevovalo mezi spekulacemi velmi často. Sám pro pro stejný zdroj potvrdil, že nabídku skutečně dostal, ale do Dominikánské republiky se nechystá. „Pravda je taková, že jsem dostal nabídku, jsem za to rád, je to už podruhé. Dřív, než jsme řešili něco jiného, tak byl hlavní diář, protože mě čekají dvě premiéry, vydání cédéčka. Té práce je dost, není moc prostoru odjíždět někam za kokosy. Bavilo by mě točit nějakou show nebo pořad. Myslím, že se dřív nebo později v nějakém objevím, ale byl bych rád, kdyby to téma pořadu souviselo s tím, jak se profiluju. Odpověď je, že do Dominikánské republiky nepojedu,“ prozradil herec a zpěvák.



Kdo na ostrov opravdu odletí? To se dozvíme už brzy.