15. 12. Radana
Vagnerová, Svátková či Lady Diana. Posedlost krásou je málem zničila

Hana Vagnerová
Hana VagnerováFoto: Economia
Hana Vagnerová
Hana VagnerováFoto: Economia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Poruchy příjmu potravy sužují řadu žen. Mezi ně patří mnohé celebrity, které svá těla kvůli posedlosti krásou málem zdevastovaly.

Mentální anorexie a bulimie. S těmito poruchami příjmu potravy bojují a bojovaly miliony žen. Ve většině případů jde o mladé dívky. Ty chtějí být štíhlé jako slavné hvězdy, které sledují na sociálních sítích, ve filmech nebo v hudebních videoklipech.

Anorexie, žena.cz
Anorexie, žena.cz

Poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie: Jak poznáte, že se týkají i vašich blízkých?

Zdraví

Realita je bohužel taková, že kvůli slavným dámám, které spadnou do problémů s anorexií či bulimií, pak trpí i obyčejné ženy, které mají tyto známé tváře za vzor a zbožňují je. I celebrity jsou však jen lidé a do těchto potíží se dostanou někdy i nechtěně a velmi rychle. Prohlédněte si naši grafiku se ženami, které svým tělem vyděsily své rodiny, fanoušky, média i samy sebe.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Hvězdy hubené až na kost: Není to už anorexie?

Bulie a anorexie

Duševní zdraví znamená dobrou kondici celé osobnosti. Pokud kondice duševního zdraví není dostatečná, vznikají duševní onemocnění. Tato onemocnění mají fyzickou příčinu nebo je způsobuje nerovnováha některých látek v mozku. Jde například o stres, problémy v rodině, v práci či škole mohou duševní poruchy vyvolat nebo je zhoršit.

Mezi vážné problémy duševního zdraví spadají i poruchy příjmu potravy, kterými trpí i mnohé známé ženy ze světa filmového či hudebního showbyznysu.

Prohlédněte si naši grafiku, kde naleznete ženy, které svým tělem děsily své rodiny, fanoušky, média i samy sebe.

Swiftová, Bučková i Flockhartová bojovaly s poruchou příjmu potravy
Swiftová, Bučková i Flockhartová bojovaly s poruchou příjmu potravyFoto: ČTK/Shutterstock
Prohlédnout grafiku
