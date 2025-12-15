Mentální anorexie a bulimie. S těmito poruchami příjmu potravy bojují a bojovaly miliony žen. Ve většině případů jde o mladé dívky. Ty chtějí být štíhlé jako slavné hvězdy, které sledují na sociálních sítích, ve filmech nebo v hudebních videoklipech.
Vagnerová, Svátková či Lady Diana. Posedlost krásou je málem zničila
Poruchy příjmu potravy sužují řadu žen. Mezi ně patří mnohé celebrity, které svá těla kvůli posedlosti krásou málem zdevastovaly.
Realita je bohužel taková, že kvůli slavným dámám, které spadnou do problémů s anorexií či bulimií, pak trpí i obyčejné ženy, které mají tyto známé tváře za vzor a zbožňují je. I celebrity jsou však jen lidé a do těchto potíží se dostanou někdy i nechtěně a velmi rychle. Prohlédněte si naši grafiku se ženami, které svým tělem vyděsily své rodiny, fanoušky, média i samy sebe.
Bulie a anorexie
Duševní zdraví znamená dobrou kondici celé osobnosti. Pokud kondice duševního zdraví není dostatečná, vznikají duševní onemocnění. Tato onemocnění mají fyzickou příčinu nebo je způsobuje nerovnováha některých látek v mozku. Jde například o stres, problémy v rodině, v práci či škole mohou duševní poruchy vyvolat nebo je zhoršit.
Mezi vážné problémy duševního zdraví spadají i poruchy příjmu potravy, kterými trpí i mnohé známé ženy ze světa filmového či hudebního showbyznysu.
Prohlédněte si naši grafiku, kde naleznete ženy, které svým tělem děsily své rodiny, fanoušky, média i samy sebe.
Hana Vagnerová
V patnácti letech si anorexií prošla herečka Hana Vagnerová. Během nejtěžších chvil nemoci vážila pouhých sedmatřicet kilo. Těžkou chorobu naštěstí překonala a už několik let si udržuje zdravou váhu. „Pomohl ten správný partner. Pomáhá mi i to, že chodím sportovat, strašně mě začaly bavit trampolíny. Takže vím, že se o postavu nějak starám, ale už to není tak fanatické,“ odpověděla v roce 2014 v rozhovoru pro Aktuálně.cz na otázku, zda se má konečně ráda. „Anorektička by už nikdy neměla držet diety. Trvá hrozně dlouho, než se z toho člověk dostane, než si to srovná v hlavě, než se mu srovná metabolismus. V něčem to tedy určitě je navždy,“ dodala Vagnerová.
Mariana Prachařová
Problémy s poruchou příjmu potravy přiznala v roce 2020 i influencerka a herečka Mariana Prachařová, dcera herečky Dany Batulkové a herce Davida Prachaře.
"Co je asi nejhorší, přišla jsem o menstruaci. Odjela jsem se spravit domů k rodině a věřím, že to bude dobrý a že mě máma zas správně ‚vykrmí‘," přiznala na své sociální síti loni na podzim Prachařová, která shozená kila nazpět dodnes nenabrala. "Mně už se moje tělo teď nelíbí, nelíbí se mi, že se jídlo stalo něčím, co mě ovládá a čeho jsem otrokem," dodala.
Eliška Bučková
Česká Miss z roku 2008 dlouhou dobu anorexii zapírala. V roce 2013 se však rozhodla říct pravdu a o své nemoci promluvila. „O mé anorexii nevěděl nikdo. Všichni to tak nějak tušili, nevěděla jsem to hlavně ani já. Začalo to asi půl roku nebo rok po mém vítězství v České Miss. Objevil se nějaký článek, že jsem tlustá, a proto nemám přehlídky. To mě tehdy hrozně ranilo a začala jsem extrémně hubnout,“ přiznala Bučková, která nařčení z toho, že trpí anorexií, slýchává dodnes. „Byla to posedlost štíhlostí v době, kdy jsem propadla anorexii. Tento fuck-up bych už nikdy nezopakovala, ale vím, že v mém životě sehrál velmi zásadní roli, díky němu jsem se vnitřně zase více obrnila a posunula dále,“ promluvila o své největší chybě v rozhovoru pro Aktuálně.cz z roku 2020.
Alena Doláková
Anorexií trpěla i herečka Alena Doláková. Hvězda filmu Zrcadla ve tmě ve své knize napsala, že se z nemoci dostala tím, že začala studovat na DAMU a zamilovala se. „Ještě před lockdownem jsme u nás doma s dalšími herečkami měly nahrávat audiovizuální ukázky některých kapitol mojí knihy. Dohromady nás mělo být dvanáct, tak jsem se svého přítele ptala, kolik mám na pohoštění koupit rohlíků. A on na to: ‚Dvanáct hereček? Tak to jich kup tak jeden a půl.‘ A nakonec se nesnědl žádný. Požadavky na hubenost fungují i v českém showbyznysu, ale v Hollywoodu je to opravdu vyhnané do extrému. Nejrůznější formy diety jsou tam na denním pořádku,“ řekla pro Aktuálně mladá herečka.
Gabriela Soukalová
Ve své biografii s názvem Jiná bývalá biatlonová královna Gabriela Soukalová přiznala, že prakticky celou špičkovou kariéru trpěla poruchou příjmu potravy, za což byl podle ní zodpovědný jeden z jejích trenérů. Podle vyjádření Soukalové jedno slovo může napáchat na ženské duši velké škody. Kvůli psychickým i fyzickým problémům skončila s profesionální biatlonovou kariérou. O svým potížích se rozpovídala v rozhovoru pro DVTV.
Michaela Nosková
Problémy s mentální anorexií řešila Michaela Nosková už ve svých třinácti letech. Ačkoliv se z problémů s příjmem potravy kdysi na nějakou dobu dostala, nemoc se jí ve velkých stresových situacích bohužel stále vrací. „Anorexie neznamená nejíst, je to řešení každého kila navíc. Se svou váhou už nebudu spokojená asi nikdy,“ přiznala Nosková.
Vlastina Svátková
O svých problémech s váhou se Vlastina Svátková rozpovídala a rozepsala hned několikrát. Se svým složitým příběhem se svěřila i na sociální síti Instagram, kde přiznala, že své tělo devastovala přejídáním, zvracením, nenávistí, urputným každodenním cvičením.
Lady Diana
Nejznámější ženou trpící bulimií byla a dodnes je princezna Diana, zesnulá exmanželka prince Charlese. Za její problémy s jídlem mohly především vztahové problémy s následníkem britského trůnu. Lady Diana promluvila o svém nešťastném manželství s Charlesem, o své nevěře, bulimii či Charlesově vztahu s Camillou Parkerovou-Bowlesovou v rozhovoru pro BBC z roku 1995.
Vévodkyně Catherine
Tím, že trpí bulimií či anorexií, byla několikrát osočena i manželka prince Williama vévodkyně Kate. Spekulace o jejích problémech s jídlem se objevily v roce 2011, když před královskou svatbou rapidně zhubla.
Expertka na královskou rodinu Katie Nicollsová a bývalá spolužačka vévodkyně Kate Emma Sayleová tvrdily, že se Middletonová poprvé potýkala s obavami kvůli jídlu na dívčí internátní škole v Berkshiru. „Každá dívka tam chtěla být nejlepší, nejschopnější a nejhezčí. Myslím si, že Kate byla zoufalá od samého začátku. Byl tam obrovský tlak. Všechna děvčata dosáhla vysokých úspěchů a byla zde spousta dívek s poruchou příjmu potravy,“ přiznala pro anglický server Mirror Sayleová.
Jane Fondová
Třicet let bojovala herečka Jane Fondová s anorexií a bulimií. Hubnout začala především kvůli svému slavnému otci, který měl vůči ní nevhodné poznámky. "Byl to dobrý člověk, byla jsem do něj blázen, ale tvrdil mi, co by otcové neměli říkat: 'Dokud nebudeš vypadat perfektně, nebudeš milována'," přiznala časopisu Harper's Bazaar před lety Fondová.
Victoria Beckhamová
O své posedlosti dokonalou postavou bývalá členka skupiny Spice Girls napsala ve své biografii Learning to Fly z roku 2001. „V posilovně jsem místo toho, abych si kontrolovala držení těla, sledovala velikost svého zadku nebo zda se mi zmenšuje brada,“ napsala v knize Beckhamová.
Slavná módní návrhářka též v roce 2017 napsala pro britský Vogue dopis svému mladšímu já. V něm přiznala, že od mládí neměla ráda své tělo a vždy toužila být velmi štíhlá a krásná.
Calista Flockhartová
Po letech popírání přiznala své závažné problémy v roce 2006 i herečka Calista Flockhartová, manželka Harrisona Forda. Během natáčení seriálu z právnického prostředí s názvem Ally McBealová trpěla anorexií. „Pracovala jsem 15 hodin denně a v podstatě jsem si nenašla čas na jídlo. Díky tomu jsem si rozhodila kompletně imunitní systém. Jedla jsem čím dál méně, ale o to více jsem cvičila,“ přiznala před lety Flockhartová podle serveru Mirror.
Taylor Swiftová
V dokumentu s názvem Miss Americana své problémy s příjmem potravy přiznala zpěvačka Taylor Swiftová. „Když jsem někde zahlédla svou fotku, na které jsem měla podle autora článku příliš velké břicho, a spekulovalo se o tom, zda jsem těhotná, donutilo mě to přestat jíst. Začala jsem záměrně hladovět. Když se mě někdo zeptal, jestli nejsem moc hubená, odpověděla jsem mu: ‚O čem to mluvíš? Jen zkrátka hodně cvičím.‘ Byla to napůl pravda. Cvičila jsem snad denně. Ale také jsem přitom téměř nic nejedla,“ svěřila se v dokumentu společnosti Netflix.
Hilary Duffová
„Když mi bylo sedmnáct, vážila jsem 44 kilo. Byla jsem totálně posedlá tím, co sním. Byla jsem vyhublá. Nebylo to nic roztomilého. Moje tělo nebylo zdravé. Měla jsem hodně křeče v rukou, protože jsem tělu nedávala potřebnou výživu,“ přiznala v rozhovoru pro web Health Duffová, hvězda filmů pro děti.