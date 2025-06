Václav Noid Bárta shání na internetu oplodněná vajíčka

„Pomalu to roste, teď nám přišly nějaký husy nebo kachny, já už nevím, co jsem to objednal, a jsou ještě malý, tak se to nepozná. Takže doma mámě pět kachen, jedno krocana, máme králíka, teď se nám narodilo dvanáct malinkatých slepiček z vajíček, my si je líhneme. A ještě mám v líhni nějaký další kachny, takový speciální plemena,“ vyjmenovává Bárta zvěř, o kterou se společně se ženou a dcerami stará. K líhnutí kuřat ale nepotřebuje kohouta, který bývá postrachem sousedů, které budí svým brzkým ranním kokrháním.