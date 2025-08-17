Upřímná zpověď Ester Geislerové: "S břichem zápasím i po dvaceti letech!“

„Moje břicho… Učím se ho mít ráda. Vím, co by se mělo dělat – strava, pohyb a tak dál. Ale i tak tam zůstává – takový můj slepý úhel. Jizva po císaři udělala něco, co by pro horolezce byl ten nejtěžší úsek. Je to moje issue,“ svěřila se bez příkras herečka Ester Geislerová ve svém příspěvku na sociálních sítích.
Maminka dvojčat Mii Rosy a Jana Etiena přiznává, že ani dvacet let po porodu nepřestává obdivovat, co její tělo dokázalo, ale zároveň se stále učí přijímat jeho proměny. „Břicho. Vyrobilo dva překrásné lidi najednou. Je to už dvacet let – a pořád mě to nepřestává udivovat. A zároveň mám pocit, že je to takový pomyslný, výmluvný bod navíc,“ popsala otevřeně. Podle jejích fanoušků i snoubence, herce Martina Hronského Krupy, který ji letos na jaře požádal o ruku, je ale krásná taková, jaká je. Na jedné z fotek na Instagramu jí Martin dokonce na bříšku symbolicky „hraje“. Ona sama to však tak často nevnímá.
Problematice sebepřijetí se Geislerová věnuje dlouhodobě. Spolu s terapeutkou Janou Nováčkovou přednáší v cyklu RESET v rámci projektu Terapie sdílením, kde se zabývají mimo jiné bodyshamingem a dopady sociálních sítí na ženské sebevědomí. Ačkoliv herečka ví, odkud tyto tlaky pramení, přiznává, že jim i ona někdy podlehne. „Vím, proč se to děje. A přesto je někdy těžké cítit se ve svém těle hezky. Někdy… Měli bychom všichni přehodnotit, co vlastně znamená krása.“
Ester se netají tím, že jí k lepšímu pocitu pomáhají i různé procedury. Ráda využívá například kryolipolýzu nebo lymfatické masáže. „Život je moc vzácný na to, abychom se trápily…“ uzavřela Ester.
První manželství skončilo rozvodem
Geislerová vstoupila do manželství už velmi mladá – ve svých 21 letech řekla „ano“ filmovému architektovi Janu Kadlecovi. Krátce poté přišla na svět jejich dvojčata. Kvůli rodině herečka na čas odložila studium na Akademii výtvarných umění, přerušila ho na dva roky a naplno se věnovala dětem. Manželství ale po osmi letech skončilo rozvodem a rodiče se o potomky dělili ve střídavé péči.
Po rozvodu Ester navázala vztah s Petrem Václavkem, tehdejším ředitelem reklamní agentury a zároveň zetěm herečky Jany Šulcové. S její dcerou Terezou měl tři děti, a i když to zpočátku vypadalo slibně, ani tento svazek nevydržel. Následně se Geislerová zamilovala do vizuálního umělce Milana Mazúra, ale ani jejich partnerství nebylo dlouhé. Po sérii neúspěchů si dopřála pauzu od vztahů. K velkému obratu došlo v roce 2020. Během natáčení se Ester seznámila s o deset let mladším kolegou Martinem Krupou, kterého diváci znají třeba ze seriálů Duch nebo Slunečná. Sympatie mezi nimi přeskočily okamžitě. Krátce nato udeřila pandemie koronaviru, která je „uvěznila“ doma – a právě to jim dalo prostor, aby se vzájemně mnohem lépe poznali.
