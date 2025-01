Ve městech to tak sice nevypadá, ale na horách panuje ta pravá zima s ideálními sněhovými podmínkami. Těch se rozhodla využít i řada slavných českých tváří. A zatímco někteří zvolili poměrně bezpečné běžky, tak jako moderátor Honza Dědek, jiní se vrhli na snowboard. A moderátorka Eva Decastelo na vlastní kůži poznala, jak pády bolí.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.