"Rychlost, s jakou se to zjistilo, o něčem vypovídá," říká Hejdová o porno skandálu

"myslím si, že ten humbuk kolem téhle kauzy byl asi větší než jsme čekali. A mě pobavilo, že spousta lidí tím byla pobouřena, ale ta rychlost, jakou se to zjistilo, taky něco vypovídá o naší společnosti. Já jsem čekala, že se to provalí během třetí čtvrté epizody, ale v podstatě se objevil první medailonek a bylo to venku. Všichni ji poznali, že to je ta holka, která točí porno," směje se Hejdová. Podle ní to byla jednoznačně největší kauza celého pořadu a přilákalo to spoustu nových diváků.