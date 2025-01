Vlny zůstaly před branami Oscara: Do finálních nominací se nedostaly

„Samozřejmě jsem trochu zklamanej, protože jsme vnímali, že ta šance tam je a velká. Asi to bylo úplně těsně, jak to tak vypadá. Ale my máme radost i tak, protože my jsme ten film dělali, aby něco říkal a to se podařilo,“ řekl Jiří Mádl v Showtime na CNN Prima NEWS. „Já myslím, že to jak vnímám, že to nemění vůbec nic. Upřímně si myslím, že to dává větší prostor pracovat na dalším projektu, protože jsme zkrátka byli myšlenkama v tom. Ať člověk chce, nebo ne, tak to požírá časově a myšlenkama, takže si myslím, že to otevírá nějaký nový prostor. Spíš mě to ponouká jít dál,“ řekl Jiří Mádl v Showtime.