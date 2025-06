"Štve mě, že zemřu, když jsou mé dcery malé," říká Eric Dane trpící ALS

Amyotrofická laterální skleróza (označovaná zkratkou ALS) je krutá nemoc, která bývá pro většinu pacientů smrtelná do tří let poté, co ji lékaři diagnostikují. A právě s takovou zprávou se letos musel vyrovnat herec Eric Dane, kterého si diváci pamatují jako doktora Marca Sloana ze seriálu Chirurgové.