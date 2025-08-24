Štefan Margita přiznal nový vztah. Na Hanu Zagorovou ale nikdy nezapomene

Hana Zagorová a Štefan Margita byli po mnoho let neoddělitelným párem, jejichž společnou cestu ukončila až zpěvaččina smrt. Zagorová zemřela 26. srpna 2022 na následky cévní mozkové příhody.
Štefan Margita po letech smutku přiznal, že v jeho životě znovu vychází slunce – rodí se nový vztah. Přesto zůstává Hana Zagorová nenahraditelnou součástí jeho srdce. Na památku slavné zpěvačky navíc představil projekt Biograf láska 2, který bude mít premiéru k jejím nedožitým osmdesátinám.
Tři roky po této tragické události Margita přiznal, že do jeho života znovu vstoupil někdo nový. „Nový vztah je v náznaku,“ prozradil pro server Super.cz. Zároveň však přiznal, že srovnávání se nelze vyhnout: „I když nechceš srovnávat, vždy srovnáváš. Takový člověk, jako byla Hanka, to bylo něco neuvěřitelného. Byl to srdečný člověk. Když se něco dělo, bylo něco nepříjemného, uměla hned všechno zařídit, že se člověk zklidnil. Byla poctivý člověk, který nikdy nikomu neublížil.“
Margita vzpomněl na svou ženu i při setkání s jejími fanoušky na lodi Matylda, kde byla představena připravovaná inscenace Divadla Kalich – Biograf láska 2. Muzikál, který vzniká na počest Hany Zagorové, má mít premiéru 6. září 2026, tedy v den jejích nedožitých osmdesátých narozenin.
Právě v Divadle Kalich zpěvačka před lety kývla na nabídku, aby hrála v muzikálu Jack Rozparovač. Byla to její první divadelní muzikálová role. Již se nedožila muzikálu Biograf lásky, který je složený z jejích hitů.
Zpěvačku dlouhodobě provázely zdravotní problémy. Její stav se začal zhoršovat poté, co v září 2020 dostala koronavirus s velmi těžkým průběhem. Kvůli únavě a oslabení organismu od srpna minulého roku zrušila své pracovní závazky. Za svoji kariéru nazpívala Hana Zagorová téměř 900 písní, působila v několika souborech a v divadlech Apollo a Semafor. Už od druhé poloviny 60. let patřila k nejvýraznějším postavám tuzemské popové scény. Uplatnila se nejen svým charakteristickým hlasem, ale také jako textařka, herečka a moderátorka. Zatím poslední studiové sólové album Já nemám strach vydala v roce 2018. O dva roky později natočila Zagorová se svým manželem, operním pěvcem Štefanem Margitou, desku Konečně společně.