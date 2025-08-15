Soukup tvrdí, že Hanychová s Dopitou mají manželské problémy. "Nesmysl," říká Dopita

Přestože se Jaromír Soukup soudí s Agátou Hanychovou a k soudu žene i jejího manžela Miroslava Dopitu, tvrdí, že Hanychová ho kontaktuje, když má doma problémy.
Jak se zdá, mezi touto trojicí nebude nikdy klid. Zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup sice tvrdí, že mu na jeho bývalé partnerce Agátě Hanychové nezáleží a že jediný důvod, proč ještě nezmizela z jeho života, je jejich společná dvouletá dcera Rozárka. Jenže na to, že by mu měla být lhostejná, jí věnuje až příliš prostoru ve svém placeném podcastu. Objevují se tak názory, že stále doufá, že by se k němu jednou mohla vrátit.
„Taky mi vypisovala, v červenci ,Jsi skvělej‘ a takové. Zrovna se asi pohádala s tím zmr.., teda s tím zmetkem Dopitou,“ rozvyprávěl se před pár dny Soukup a někteří v tom vidí jasný důkaz, že stále touží po obnovení vztahu. To ale naprosto vylučuje Agátin manžel Miroslav Dopita, který má pro zprávy zcela jiné, racionálnější vysvětlení.
„Že bychom měli tichou domácnost nebo nějakou hádku, toho jsem si nevšiml. Ale když jsme byli na Bali a on měl malou, tak aby Agáta vůbec dostala info, jak se dcera má, musí být k němu milá. Takže asi toho pána zklamu: tudy cesta opravdu nepovede,“ vysmál se Dopita bývalému své ženy, když ho kontaktovala redakce Extra.cz. A těžkou hlavu si Dopita nedělá ani ze soudu, který ho co nevidět se Soukupem čeká.
Tam se bude projednávat loňský incident, kdy se tito dva porvali na pozemku Hanychové po předávce dcery Rozárky. Soukup tvrdí, že to byla léčka a Dopita ho na pozemku zamkl a napadl tzv. boxerem. „Nevím, o čem ten soud bude. Nějaké jeho myšlenkové pochody a jeho domněnka. Já budu samozřejmě vycházet z pravdy a hrozně se mu tam vysměju. Těším se na ten soud, protože to je opravdu jako večeře s blbcem. Těším se na to hrozně,“ nedělá si starosti Dopita.