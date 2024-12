"Přišel jsem o zrak," přiznal sir Elton John po představení v divadle

Diváky muzikálového představení Ďábel nosí Pradu, ke kterému sir Elton John napsal hudbu, čekalo o víkendu smutné překvapení. Po představení zpěvák prozradil, že kvůli infekci, již chytil v létě na dovolené, oslepl. "Jak někteří z vás možná vědí, měl jsem problémy a přišel jsem o zrak. Nemohl jsem sice vidět představení, ale užil jsem si ho," prohlásil a poté ho z jeviště v londýnském divadle Dominion odvedl jeho manžel David Furnish.

"Je pro mě složité něco vidět, ale rád poslouchám a dnes večer to znělo skvěle. Díky, že jste přišli," poděkoval návštěvníkům a interpretům. A přišel také s omluvou, že právě kvůli vážným zdravotním problémům se nemohl zúčastnit předpremiér představení. John si také z tohoto důvodu není jistý, jak to bude dál s jeho tvorbou.

"Už je to nějaký čas, co jsem něco udělal. V červenci jsem bohužel přišel o zrak v pravém oku, protože jsem v něm měl infekci. Už jsou to čtyři měsíce, co nevidím. A mé levé oko také není zrovna nejlepší. Je tady naděje, že to bude v pořádku, ale momentálně jsem tak trochu zaseknutý. Nemůžu nic dělat, ani jít do studia a nahrávat, protože nevidím na text. Tak nějak mě to potopilo, nic nevidím, nemůžu číst, nemůžu se na nic dívat," postěžoval si legendární hudebník.