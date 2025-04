„Anička si přála, abych žil dál, jako by tady byla s námi…“ povzdechl si muzikant, který přiznává, že mu kontakt s přáteli dělá dobře. „Věděl jsem, že tady budou přátelé, kteří mě chápou. Navíc mě ve čtvrtek čeká vystoupení a do konce měsíce ještě asi pět nebo šest dalších. Nemohu se zavírat před světem, to bych přišel o rozum! A to by právě Anička nechtěla,“ říká rozhodně. Jedním dechem také dodal, že mu psychicky pomáhá podpora, které se celé rodině dostává od veřejnosti, jež měla jeho dceru velmi ráda.