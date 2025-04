"Maminku dostihl alkohol," říká o smrti své matky lékař Tomáš Šebek

„Jenom jsem chtěl říct, že se nám alkohol propisuje do každé jedné rodiny v Čechách. Když se zeptáte kohokoliv, nemusí to být nejužší rodina, ale vzpomenete si na tetu, strýce a tak dále, vždycky tam najdeme někoho, kdo s alkoholem bojoval. To není dobře. Zároveň všichni máme autentický příběh z té rodiny. Tak si někdy říkám, proč je tak složité postavit do rovnice zmar, neštěstí, sociální problémy versus konzumace alkoholu?“ řekl lékař ve vysílání.