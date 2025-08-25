Ikona počasí
Semelka ruší všechna vystoupení. Potýká se se zdravotními problémy i osobní tragédií

Lešek SemelkaFoto: Profimedia.cz
Legendární zpěvák a hudebník Lešek Semelka letos nevystoupí. Jeho manželka Alena potvrdila, že všechna plánovaná vystoupení byla zrušena. Umělec, který v minulosti prodělal mozkovou mrtvici, se navíc vyrovnává s těžkou rodinnou ztrátou – loni v prosinci zemřela jeho nevlastní dcera, zpěvačka Helena Zeťová.

Manželka zpěváka Leška Semelky, Alena Semelková, potvrdila pro Nedělní Blesk, že hudebník zrušil všechna letošní vystoupení. „Ano, je to pravda. Nechci to více komentovat, ale je taky pravda, že Lešek zrušil pro tento rok všechna vystoupení,“ uvedla.

Smrt Heleny Zeťové měla být nešťastná náhoda. Zemřela kvůli cigaretě

Celebrity

Semelka prodělal v roce 2013 mozkovou mrtvici. „Postihla mě, když jsem byl na procházce se psem, ale měl jsem štěstí, že jsem celou dobu zůstal při vědomí. Pes asi vytušil, že se něco děje, a doběhl pro paní, která zavolala záchranku,“ popsal tehdy. Po této události změnil životní styl – přestal kouřit, začal se více starat o své zdraví a přesunul se s manželkou na venkov.

Na jeho zdravotní stav se silně podepsala i osobní tragédie. V prosinci 2024 náhle zemřela jeho nevlastní dcera, zpěvačka Helena Zeťová, která podle policie zemřela po pádu z okna v prvním patře domu v Prostřední Bečvě. Bylo jí 44 let. Semelka tehdy pronesl smuteční řeč na pohřbu a bylo zřejmé, jak hluboce událost zasáhla jeho i manželku. Psychická zátěž spojená s touto ztrátou se podle blízkých odrazila i na jeho zdravotním stavu.

Tragická nehoda Zeťové

Jen pár dní před loňskými Vánocemi zasáhla Česko zpráva o smrti zpěvačky Heleny Zeťové. „Na 99,9 procenta jde o nešťastnou náhodu,“ potvrdil tehdy zdroj Novinek. Oficiální stanovisko policie však tak jednoznačné nebylo. Že šlo o nehodu a nikoli úmysl, jsou přesvědčení i obyvatelé Prostřední Bečky na Valašsku, kde Zeťová žila. Podle nich se jí stala osudná chuť na cigaretu. „Nikdo to tady v obci nechápe, prvně se tu hodně mluvilo, že vypadla z okna, když je myla, ale známá tatínka teď přišla s novou verzí. Helenka byla večer před tou nehodou pít v hospodě a vždy za to uměla vzít. Když ráno vstala, tak se jí asi s kocovinou nechtělo před dům a kouřila vsedě na okně. Často jsme ji tam takhle vídali. Asi se jí zamotala hlava a ona nešťastně spadla,“ řekla Blesku sousedka.

Lešek Semelka s Helenou Zeťovou v Divadle Broadway
Lešek Semelka s Helenou Zeťovou v Divadle Broadway, 2023
Foto: Profimedia.cz

Zdroj: iDnes.cz, Novinky.cz, Blesk.cz

