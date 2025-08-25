Tragická nehoda Zeťové
Jen pár dní před loňskými Vánocemi zasáhla Česko zpráva o smrti zpěvačky Heleny Zeťové. „Na 99,9 procenta jde o nešťastnou náhodu,“ potvrdil tehdy zdroj Novinek. Oficiální stanovisko policie však tak jednoznačné nebylo. Že šlo o nehodu a nikoli úmysl, jsou přesvědčení i obyvatelé Prostřední Bečky na Valašsku, kde Zeťová žila. Podle nich se jí stala osudná chuť na cigaretu. „Nikdo to tady v obci nechápe, prvně se tu hodně mluvilo, že vypadla z okna, když je myla, ale známá tatínka teď přišla s novou verzí. Helenka byla večer před tou nehodou pít v hospodě a vždy za to uměla vzít. Když ráno vstala, tak se jí asi s kocovinou nechtělo před dům a kouřila vsedě na okně. Často jsme ji tam takhle vídali. Asi se jí zamotala hlava a ona nešťastně spadla,“ řekla Blesku sousedka.