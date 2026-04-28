Spisovatelka Natálie Kocábová je maminkou tří dětí, má také tři sourozence a rozvedené rodiče. Jejich rodina je tak velmi pestrá. A o zážitky u nich není nouze i z toho důvodu, že většina rodiny žije stále pod jednou střechou. Sama Kocábová přiznává, že návrat k rodičům, ke kterému ji přinutily životní okolnosti, snášela dost špatně.
„Řešení stupidních problémů se vždycky přelilo v rodinnou katastrofu,“ popisuje Kocábová soužití více generací
Natálie Kocábová si prošla těžkým obdobím – po rozvodu zůstala sama s dětmi a bez peněz se musela vrátit k rodičům. To, co zpočátku vnímala jako osobní selhání, se ale proměnilo v nečekaně intenzivní rodinný život plný emocí, konfliktů i silných momentů. Soužití několika generací pod jednou střechou přineslo situace, které by vydaly na seriál – a nakonec se jím skutečně staly.
„Dost jsem to řešila, že jsem ve třiceti skončila zase u rodičů, a těžko jsem to nesla. Ale dneska bych neměnila,“ řekla Kocábová v podcastu Agáty Hanychové. Podle ní je toto uspořádání čím dál běžnější. „Říká se, že končí doba atomových rodin, kdy jsou jen rodiče a děti. Dneska se vrací ten trend vícegeneračního soužití a cítím, že je to přirozený,“ myslí si maminka tří dětí.
Vysvětlila také, co ji k návratu přimělo. „Já jsem se rozvedla a nebyl to úplně dobrý typ rozvodu, žila jsem nějakou dobu sama s dětma a neměla jsem peníze a pak jsem s dvěma taškama, pláčem a dětma doputovala domů,“ vypráví Natálie, kterou soužití inspirovalo k napsání scénáře k seriálu Pád domu Kollerů.
„Přestěhovala jsem se k rodičům, za tři měsíce jsme otěhotněla se svým budoucím mužem a měsíc po porodu moje babička ovdověla. Táta, aniž by někomu něco řekl, přivedl babičku. A čekalo nás šest opravdu intenzivních let. Babička byla šíleně dominantní. Byl to takový můj táta na steroidech a ještě v ženským provedení. Ke všemu byla psycholožka a uměla s tím nakládat,“ zavzpomínala Kocábová na náročné soužití s nejstarší členkou rodiny. „Zažili jsme tam v různých konstelacích neuvěřitelný množství situací. Náročný řešení stupidních problémů se vždycky přelilo v rodinnou katastrofu,“ popisuje jejich tehdejší život.
Kdo by si ale představoval pouze jednu domácnost, mýlil by se. „Původně to byl statek a dva domy. Táta to kdysi nechal opravit a spojil to v jeden objekt, ale technicky jsou to dva domy. Táta je na jedný straně, já a moje děti jsme na druhý straně a do toho je tam ještě máma tak zhruba dvě třetiny času. Je to něco jako dva byty v jednom domě,“ přibližuje svůj domov Kocábová. „Ale když třeba dojde k nějaký poruše, jako, že nefungovala v jedný části domu voda, tak se všichni přesunou do ty druhý,“ připouští, že občas jsou všichni na jedné hromadě.