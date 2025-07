"Raději ke kartářce než na terapii," říká přesvědčeně Ivana Jirešová

Velmi blízko má také k filozofii Dálného východu. „Byla jsem na jógovém retreatu v Beskydech, kde byl hostem David Michie, který napsal Dalajlámovu kočku. Tu jsem shodou okolností namluvila jako audioknihu. Dělali jsme tam různá duchovní cvičení a mimo jiné si sdělovali, jak na sebe navzájem působíme, co z každého z nás vyzařuje. Pak přišla hra na bubny, při které se člověk dostává do extáze. Byli tam lidé z celého světa, kteří nám měli co předávat,“ popsala svůj zážitek pro iDnes.