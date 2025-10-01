Velká milovnice čtyřnohých mazlíčků Dagmar Havlová prožila na pražské Kampě velmi nepříjemnou situaci. Během nenápadné procházky se z klidné zóny u Vltavy stala improvizovaná dráha pro několik hlučných motorek, které se řítily parkem.
Herečku a bývalou první dámu to pobouřilo natolik, že je začala pořizovat na video. „To je neskutečný. Tady je korzo a mají tady takovéhle motorky. Neskutečný!“ postěžovala si na sociálních sítích. Kampa přitom patří mezi oblíbená místa rodin s dětmi i majitelů psů, kam se Havlová sama řadí. Podle jejích slov se situace neobešla bez újmy. „Před chvílí porazili pejska, co vy na to, pane primátore?“ vzkázala rozhořčeně Bohuslavu Svobodovi a připojila i snímek lavičky zavalené odpadky.
Deník Blesk uvedl, že se z příspěvků nezdá, že by zraněný pes byl její, a nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k tragickým následkům. Zvířata však pro Havlovou představují mimořádně citlivé téma.
Havlová je majitelkou buldočí fenky Jackie, která se pro ni stala velkou oporou. „Znovu se mi rozsvítil život. Zkrásněl svět,“ napsala, když si ji přivedla domů téměř přesně před rokem. Jackie zaplnila prázdné místo po boxerce Grace, o níž se herečka loni na konci května dojemně rozloučila slovy: „Děkuji za dvanáct let lásky, štěstí a radosti, můj andílku. Nikdy na tebe nezapomenu. Mé srdce je rozbité na tisíc střepů,“ připomněla tehdy bývalá první dáma.
Dagmar Havlová se i letos zapojila do charitativního projektu, který spojuje lásku ke zvířatům s pomocí dobré věci. Spolu s fenkou Ellou nafotila snímky pro kalendář „Třináct příběhů, jedna naděje“, jehož výtěžek je určen na podporu psích útulků a opuštěných zvířat. Kalendář vznikl ve spolupráci s dalšími známými osobnostmi, které se nechaly zvěčnit s čtyřnohými mazlíčky. Každý měsíc tak přináší nejen originální fotografii, ale i krátký příběh, jenž ukazuje jedinečné pouto mezi člověkem a psem. Havlová, která je dlouhodobě známá jako vášnivá milovnice psů, účastí v projektu znovu potvrdila, že pomoc zvířatům považuje za srdcovou záležitost.
„Psi nám dávají bezpodmínečnou lásku a radost. Je správné jim to vracet, zvlášť těm, kteří zatím neměli v životě štěstí,“ uvedla bývalá první dáma k focení s Ellou. Fotografie, na nichž působí oba uvolněně a přirozeně, patří podle organizátorů mezi nejdojemnější momenty celého kalendáře.
