Prachař si utahoval ze Žilkové v přímém přenosu. „Odvážné, kolego,“ krotil emoce Bouček

Jakub Prachař
Jakub Prachař v oblíbené televizní show Máme rádi ČeskoFoto: Priority Podcast, se souhlasem Lenky Zajícové
Jakub Prachař
Jakub Prachař v oblíbené televizní show Máme rádi ČeskoFoto: Priority Podcast, se souhlasem Lenky Zajícové
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V poslední premiéře Máme rádi Česko Jakub Prachař po uhodnutí „spojené tváře“ Žilkové a Babiše pronesl ostrý bonmot na účet bývalé tchyně. Moderátor Libor Bouček se od výroku distancoval. Narážka oživila staré třenice po rozchodu s Agátou Hanychovou.

V poslední letošní premiéře show Máme rádi Česko předvedl Jakub Prachař pořádně ostrý humor. V jednom z kol uhodl odpověď u upraveného obrázku, který kombinoval tváře Veroniky Žilkové a Andreje Babiše, a neodpustil si jedovatou poznámku směrem k bývalé tchyni.

Agáta Hanychová
Agáta Hanychová

Agáta Hanychová je s otci svých dcer na nože. Soukup řeší péči, Prachař Instagram

Celebrity

„Tohle bych vytesal do kamene. Místo Stalinova pomníku bych to postavil. Je tam takové místečko, kam by se tohle hodilo. Zapálil bych tam takový věčný plamen. A nad to bych udělal takovou obrovskou ledku s nápisem: To je ono. A každou sobotu stíhačky nad tím. A všude zataženo, jenom tam pořád sluníčko,“ nebral si servítky Prachař. Jeho slova však byla víc, než moderátor Libor Bouček čekal. Ten se okamžitě snažil situaci odlehčit: „Odvážné, kolego. Chtěl bych říct, že některé věty nevyjadřují názory všech účastníků tohoto pořadu,“ prohlásil s úsměvem, ale zjevně i s trochou rozpaků.

Napětí mezi Prachařem a Žilkovou není novinka — vztah s Agátou Hanychovou byl bouřlivý během i po rozchodu, kdy oba řešili neshody ohledně dcery Mii. Zvlášť po rozvodu se sporům nevyhnula ani Agátina rodina.

Jedním z dřívějších konfliktů byla i situace kolem domu. Žilková po rozvodu musela prodat chalupu, aby Agáta mohla Prachaře finančně vyrovnat. „Kdyby se našlo něco, co bych si mohla udělat podle svých představ, nebránila bych se tomu. Kdybych tady na Suchdole našla dům, klidně bych se přestěhovala,“ komentovala situaci Agáta v roce 2020 pro Super.cz. Tehdejší bydlení jí nevyhovovalo — chyběla například šatna. „Dům je navržen tak, že se s ní nepočítá. Není na ni místo. Kubovi to tenkrát nepřišlo důležité,” řekla tehdy. Navzdory plánům nakonec zůstala. A byla to právě Veronika Žilková, kdo jako první v roce 2019 veřejně prozradil, že se její dcera s Prachařem rozvádí.

Jakub Prachař
Jakub Prachař a Veronika Žilková
Pressday s filmem Lovení (2018)
Foto: Priority Podcast, se souhlasem Lenky Zajícové

