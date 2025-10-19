Prachař si utahoval ze Žilkové v přímém přenosu. „Odvážné, kolego,“ krotil emoce Bouček

Jedním z dřívějších konfliktů byla i situace kolem domu. Žilková po rozvodu musela prodat chalupu, aby Agáta mohla Prachaře finančně vyrovnat. „Kdyby se našlo něco, co bych si mohla udělat podle svých představ, nebránila bych se tomu. Kdybych tady na Suchdole našla dům, klidně bych se přestěhovala,“ komentovala situaci Agáta v roce 2020 pro Super.cz. Tehdejší bydlení jí nevyhovovalo — chyběla například šatna. „Dům je navržen tak, že se s ní nepočítá. Není na ni místo. Kubovi to tenkrát nepřišlo důležité,” řekla tehdy. Navzdory plánům nakonec zůstala. A byla to právě Veronika Žilková, kdo jako první v roce 2019 veřejně prozradil, že se její dcera s Prachařem rozvádí.