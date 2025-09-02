Potrat pomohl Lucii Zedníčkové najít jejího biologického otce

Lucii Zedníčkovou od jejích osmi let vychovával herec Pavel Zedníček a absenci biologického otce příliš nepociťovala, dokonce do dospělosti ani neznala jeho identitu. Pak ale přišel životní zvrat, který všechno změnil, a historka, jak se Lucie s otcem a sourozenci poznala, by vydala na epizodu dříve velmi oblíbených Bakalářů.
„To je na filmový scénář a já to řeknu hodně zkráceně," začala Zedníčková své vyprávění v pořadu Blízká setkání. „Já jsem se narodila svobodné mamince a můj tatínek potom měl další tři děti a emigrovali do Kanady. A mně máma nikdy neřekla, kdo je můj táta. Já jsme potom měl syna Mikuláše, kterému bude 28 let, a před dcerou Amélií jsem měla samovolný potrat,“ zavzpomínala na okamžiky, které jí změnily život. „Tím, že jsem absolvovala ten samovolný potrat, tak jsem při dalším těhotenství musela jít na genetické testy. Tam jsem dostala hromadu papírů s rodinnou anamnézou, který jsem měla vyplnit, a já jsem byla schopná dvě řádky. Říkala jsem pak mamince – to není legrace, musíš mi říct, kdo je můj táta. Tak mi to teda řekla a zkoušela jsem ho hledat,“ pokračovala v napínavé historce herečka a moderátorka Tereza Kostková ani nedutala.
V době před rozšířením internetu ale pátrání na jiném kontinentě nebylo vůbec jednoduché. „Tenkrát byly ještě Zlaté stránky, tak jsme si vzala kanadské a on se jmenoval František Fishl a byli tam dva – jeden v Torontu a druhý v takovém menším městě. Rozhodla jsem se napsat česky dopis a říkala jsem si, kdo se chytí, tak se chytí. Když to bude Kanaďan, tak tomu nebude rozumět a smůla,“ prozradila Zedníčková, na kterou se ale usmálo štěstí. „Napsala jsem dva stejné dopisy, jak se jmenuju, v jakém roce jsem se narodila a že byste měl být můj tatínek. A teď co se stalo, to je otec a syn, oba se jmenují František. A protože můj brácha bydlí v Torontu, tak tam ten dopis přišel dřív. Brácha ho otevřel a pak mi vyprávěl, že se napřed lekl, že má někde dítě, než si přečetl datum narození. Tak zvedl telefon, zavolal tatínkovi s tím, že mu přišel dopis, který je asi pro něho,“ říká se smíchem Lucie, která od té doby udržuje s rodinou v Kanadě kontakt i přesto, že její otec už nežije. Měla ale to štěstí, že se stihli poznat.
