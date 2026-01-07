Strach o herce Pavla Trávníčka přišel už koncem minulého roku, kdy mu jeho žena Monika Trávníčková musela přivolat sanitku. O tom, jak se zdravotní stav oblíbeného pohádkového prince vyvíjel, promluvil jeho ošetřující lékař, docent Petr Neužil. Ten se mimo jiné stará například o herečku Jiřinu Bohdalovou nebo zpěvačku Martu Kubišovou.
Pavlu Trávníčkovi šlo o život. Čtyřnásobný bypass a umělá plicní ventilace
Zdravotní problémy herce Pavla Trávníčka byly daleko vážnější, než se mohlo na první pohled zdát. Náročná operace, která se podrobil začátkem roku, mu dokázala zachránit život.
„Donedávna neměl vůbec žádné potíže. Někdy v červenci jsem mu jen dával stimulátor. Jeho problém už mohl nějak začínat, ale klinicky neměl žádné trable. Až teď kolem desátého prosince jsme všichni byli na nějakém večírku, Pavel, jeho žena Monika a syn. To byl ještě v pohodě, pak ale nastydl, řešili jsme to spolu, byly to průdušky, měl bronchitidu (zánět průdušek – pozn. red.). Jenže ta asi byla určitý provokační problém, protože pak začal mít bolesti. To mi přišlo podezřelé, tak jsme se raději neplánovaně rozhodli to vyšetřit, aby to nebyl jiný problém. A byl. Šlo o velké štěstí, že jsme se pro to rozhodli,“ říká věhlasný karidiolog pro web eXtra.cz.
Hned začátkem roku se tak Trávníček musel podrobit další operaci. „Na sál jel někdy kolem druhé, končil zhruba před osmou. Samotný operační zákrok ale trvá jen dvě až čtyři hodiny, zbytek je logistika, uspání, intubace pacienta, jeho příprava a podobně. Pan kolega operaci provedl pečlivě,“ pokračoval ve vyprávění Neužil. „Nyní má Pavel Trávníček mnohem lepší prognózu, protože kdybychom ten jeho problém neodoperovali, kdybychom ho nenašli, tak to mohlo dopadnout bůhvíjak,“ netají lékař to, že byl známý herec v ohrožení života.
„Pacient už měl trošku jakoby línější výkonnost srdečního svalu. Nyní má velkou šanci na zlepšení. Už se to i krátce po operaci začíná jevit tak, že se výkonnost srdečního svalu lepší,“ pochvaluje si lékař výsledky zákroku při kterém docent Benedík (primář kardiochirurgie Nemocnice na Homolce – pozn. red.) Trávníčkovi udělal čtyřnásobný bypass. Ten garantuje daleko lepší funkčnost srdce, jeho lepší prokrvení.