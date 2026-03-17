Začátkem roku trnuli fanoušci herce Pavla Trávníčka strachy. To, když se musel opakovaně podrobit náročné operaci srdce. O tom, jak se mu daří, se rozpovídal pro magazín ShowTime. „Měl jsem to těžký, takový teďko komplikovaný. A všichni, co to prodělali, tak určitě vědí, že to je velice náročný a těžký,“ řekl herec, u kterého si nelze nevšimnout drobných potíží s vyslovováním.
Pavel Trávníček po operaci srdce: "Pracuje jen na 40 procent," přiznává herec
Přelom roku byl pro herce Pavla Trávníčka velmi náročný. Musel absolvovat další operaci srdce. Pohádkový princ se ale zotavuje dobře a s manželkou už dokonce začíná vyrážet do společnosti. Promluvil také o tom, jak se mu po náročném zákroku daří.
Začátkem roku trnuli fanoušci herce Pavla Trávníčka strachy. To, když se musel opakovaně podrobit náročné operaci srdce. O tom, jak se mu daří, se rozpovídal pro magazín ShowTime. „Měl jsem to těžký, takový teďko komplikovaný. A všichni, co to prodělali, tak určitě vědí, že to je velice náročný a těžký,“ řekl herec, u kterého si nelze nevšimnout drobných potíží s vyslovováním.
Představitel pohádkových princů popsal to, jaké zákroky musel v minulosti podstoupit. „Dali mi kardiostimulátor, pan profesor Neužil, a myslel jsem si, že tím je to vyřízený a bude to všechno v pořádku, ale nebyla to pravda. Při ostatních vyšetřeních se ukázalo, že ty žíly a tepny, který jsou a vedou k srdci, jsou ucpaný a že je potřeba je něčím jiným nahradit, nějakým jiným materiálem, kterej je průchozí, a na to vznikají to překlenutí, bypassy. Někdo má jednoduchej, někdo dvojitej, někdo trojitej, já mám čtyřnásobný. Byl jsem teď na kontrole a pan profesor říkal: Máte 40procentní výkonnost toho srdce, to je dobrý. Já jsem si říkal: Jenom 40? A on na to: Co byste chtěl po tý operaci?" říká se smíchem Trávníček.
Herec také přiznává, že zdravotní problémy, kterými prošel, změnili jeho pohled na život. „Je to velká výhoda, že člověk potom už skoro ví, jaký to je, když se blíží ke konci, někam na druhou stranu, ale ta chuť žít a pud sebezáchovy jsou velmi silný. A potom nejdůležitější osoba je náš Maximilián, ten je úplně nejdůležitější, všechno ostatní je vedlejší, aspoň já to tak cítím v mým věku už, jo,“ říká s tím, že také přehodnotil životosprávu. „Já jsem se rozhodl, že zcela změním svůj život a vůbec jako svoji existenci, protože já jsem žil nádhernej život s panákem v ruce, s cigaretama a tak, prostě život, takže to tak jako všecko upravím, změním. Pakliže ještě chci být chvilku na tomto světě, tak musím, ale je to obtížný, řeknu vám, je to obtížný,“ netají Trávníček.
Situace byla náročná nejen pro něj, ale pochopitelně pro celou rodinu v čele s manželkou Monikou Trávníčkovou. „Samozřejmě, když jsem ho viděla v tý nemocnici, tak musím říct, že ty večery byly hodně těžký, že jsem mnoho večerů probrečela, protože když vám doktoři řeknou: Modlete se, následující dny samozřejmě ukážou, co bude dál, ale jak říkám, bylo o něj dobře pečováno na Homolce, chválabohu," dodává šťastně.
Zdroj: Showtime / CNN Prima NEWS