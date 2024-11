Olga z Bachelora k nahým snímkům a videím: "Doposud jsem o tom nevěděla"

Bachelor odstartoval opravdu zostra! Téměř okamžitě po odvysílání prvního dílu vyšlo najevo, že se jedna z dívek, Denisa Veselá dříve živila jako herečka ve filmech pro dospělé. A co se erotického průmyslu týká, není jediná. Na internetu jsou k vidění lechtivé snímky i další krásky. Olga Bondarenko vystupuje v Bacheloru jako majitelka kosmetické firmy. "Cílevědomá, samostatná a ráda cestuje. Hledá morálně i fyzicky silného muže, který bude oporou pro ni a její malou dcerku," píše o ní na svých stránkách televize Nova.

"Jsem to já, ale doposud jsem o tom nevěděla"

K celé situaci se účastnice reality show nyní vyjádřila. Olga je v šoku, doposud prý nevěděla, že jsou její nahé snímky a videa na internetu. S tím zároveň přiznala, že je na materiálech skutečně ona. Vše vzniklo v době, kdy byla se svým bývalým partnerem, profesionálním fotografem. "O víkendu jsem obdržela screenshoty nahých fotek, na kterých jsem měla být já. Prvně jsem to úplně hodila ze stolu, protože jsem nikdy v erotickém ani porno průmyslu neúčinkovala. Ale ano, jsem to já. Fotky a videa byly pořízeny před zhruba deseti lety mým tehdejším přítelem, profesionálním fotografem. Fotky a videa měly sloužit pouze pro něj a naše soukromé účely. Až doposud jsem netušila, že jsou veřejně dostupné na internetu," uvedla Olga na sociálních sítích se slovy, že už s celou věcí nic neudělá a mladým slečnám poslala vzkaz, aby si dávaly pozor na to, komu věří.