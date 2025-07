Nový sestřih nebo dokonalá paruka? Ramba byla na červeném koberci k nepoznání

Mamka volala o pomoc, ale my jsme to neviděli

„Maminka byla spisovatelka, dokázala mistrovsky jakékoliv signály zamaskovat nějakou smyšlenou báchorkou. Opravdu jsme do poslední chvíle nic nevěděli. Až když sebrala všechnu odvahu a šla s pravdou ven, jsme se dozvěděli, co se několik let dělo za zavřenými dveřmi. Poté to šlo ráz na ráz. Celkem rychle jsme Borise Ingra dokázali vystěhovat. Řešil se rozvod, majetkové vypořádání atd. Když už to vypadalo, že jsme z nejhoršího venku, přišlo to nejhorší.“, řekl pro Blesk.cz spisovatelčin syn z prvního manželství Dominik Mony.