"Nikdy jsem nepochopila, že se někomu líbím," směje se Monika Absolonová

Pomocné ruce se ale vždycky najdou. Jako třeba její stavbyvedoucí nebo přátelé. „Já takového chlapa, který by mi pomáhal, nikdy nepotkala a ti, co mi mohou pomoct, to dělají. Paradoxně si nechám pomáhat od kamarádů, ale od partnerů jsem to nikdy nežádala. Možná to byla chyba, nevím,“ bilancuje zpěvačka, která si podle svých slov nikdy neuvědomovala, že jí muži věnují svou pozornost.