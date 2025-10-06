Nicole Šáchová, kterou diváci znají jako vítězku úspěšné reality hry Zrádci, oznámila radostnou novinku – bude se vdávat. Na sociálních sítích se pochlubila romantickou fotkou i záběrem se zásnubním prstenem, který dostala od partnera, jehož jméno stále tají.
Reklama
„Na tom nejkrásnějším místě. Byla mi položena otázka, na kterou zná mé srdce odpověď už dlouho. Řekla jsem ano,“ napsala Nicole ke snímku, na kterém září štěstím a ukazuje elegantní prsten. Pro její fanoušky to bylo překvapení – Nicole si své soukromí pečlivě chrání a svého partnera nikdy veřejně neukázala. Přesto spolu tvoří pár už sedm let. Výlet do Stockholmu, kde k zásnubám došlo, přitom původně plánovala jako dárek k partnerovým třicátým narozeninám. Nakonec se z něj stala nezapomenutelná životní událost.
O svém partnerovi se Nicole několikrát zmínila i v minulosti. V rozhovoru pro Prima Ženy prozradila, že je jejím největším podporovatelem. „On je můj fanoušek číslo jedna, takže mi hrozně fandil, celou dobu na mě myslel a myslím si, že jsem to cítila. Že mi to pomohlo. On je nadšený, velký fanoušek,“ řekla tehdy s úsměvem.
Reklama
Zda Nicole nyní odhalí identitu svého snoubence, zatím není jisté. Sama ale už dříve pro Super.cz vysvětlila, proč se rozhodla partnera držet mimo pozornost médií. „On netouží po veřejném životě, tak mu chci to soukromí dopřát v maximální možné míře,“ uvedla tehdy influencerka, která i přes rostoucí popularitu dává přednost osobnímu klidu a diskrétnosti.
Přísaha na mrtvého dědečka měla velkou dohru
Poté co bylo jasné, že historicky první řadu televizní detektivní hry Zrádci, která se odehrávala v prostorách hradu Křivoklát, vyhrála právě Šáchová, dalšího soutěžícího, moderátora Jana Tunu to zdrtilo a ze záznamu bylo slyšet, jak ji nazval „sv*ní“. K tomu ho podle jeho slov vedlo hlavně to, že Nicole s ostatními manipulovala pomocí lži o svém dědečkovi, který už ve skutečnosti ale nežije.
Následně se pokoušel svoje chování vysvětlit a Šáchové se omluvil. „Ta situace byla velmi těžká, protože stejně jako pro Sáru jsou tyhle věci pro mě velmi citlivé. Rodina je pro mě na prvním místě. Mně vlastně rok a pár měsíců předtím, než se natáčeli Zrádci, zemřela moje milovaná babička. A pro mě bylo naprosto nepředstavitelné, že bych přísahal na její smrt, i když už nežije. Když jsem se tohle dozvěděl, tak mě to hodně zasáhlo a pronesl jsem jedno slovo, tak za toto se omlouvám. To jsem říct neměl,“ vzkázal Tuna, který ve hře vystupoval pod přezdívkou Tuňák.
A přestože Nicole jeho omluvu přijala, neodpustila si jedno veřejné rýpnutí. To když byla pozvána jako host do Show Jana Krause. Tomu totiž přinesla malý dárek. „Přinesla jsem vám speciální dárek. Opatrujte ho jako oko v hlavě, protože je zaručený, že vám to přinese úspěch a bohatství,“ prohlásila tajemně na začátku, když moderátorovi podala malý černý sáček. „Nebojte se, nekousne vás to, už je to mrtvý,“ řekla ještě s úsměvem. „Vy jste mi přinesla tuňáka,“ podivil se pobaveně Kraus. „To je běžný, nebo nějaký začarovaný?“ zeptal se po chvíli. „Tohle je tuňák ve vlastní šťávě,“ rozesmála publikum Nicole v jasné narážce na svého soupeře.
Mohlo by vás zajímat
Reklama