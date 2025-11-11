Za okouzlující vystupováním, klidem a noblesou Mira Žbirky (†69) se skrýval příběh plný citlivosti i zranění, která ho provázela celý život. Dětství mezi dvěma kulturami, křehké zdraví a bolestná ztráta nejbližšího formovaly jeho povahu i hudbu, která se stala jeho ochranou i způsobem, jak mluvit se světem.
Dětství mezi dvěma jazyky a dvěma světy
„Meky“ přišel na svět v Bratislavě — otec byl Slovák, matka Ruth pocházela z Anglie. Díky ní mluvil od malička anglicky a doma poslouchal britské desky. Zatímco děti v jeho okolí znaly hlavně československé interprety, on vyrůstal na Beatles, jejichž melodie a harmonie v něm zůstaly celý život. Kvůli odlišnému původu a jemnější povaze působil ve škole jako někdo „jiný“. Spolužáci mu říkali „Anglán“ a on se postupně uzavíral do světa hudby — tam se cítil doma.
Křehkost, která mu zachránila hlas
Už jako dítě trpěl slabými průduškami a opakovanými zápaly plic. Rodiče ho proto poslali na několik měsíců do léčebny ve Vysokých Tatrách. „Přežil jsem to, měl bych být rodičům za jejich radikální řešení vděčný. Ke zpívání průdušky potřebuji a kdo ví, jestli bych bez oné léčby neměl problémy,“ svěřil se Žbirka v knize Memory Book – Miro Žbirka. Pobyt byl náročný, daleko od rodiny, ale podle jeho vlastních slov mu pomohl nejen fyzicky — umožnil vůbec stát se zpěvákem.
Smrt bratra jako zlom, po kterém nic nebylo stejné
Nejtěžší moment přišel v jeho sedmnácti letech, kdy Žbirkův starší bratr Jason spáchal sebevraždu. Zanechal dopis na rozloučenou, ale Miro ho nikdy nečetl. „Rodiče mi ho nikdy nechtěli ukázat. (…) Jeho smrt s námi se všemi, s celou rodinou, neuvěřitelně otřásla. Od toho momentu je, myslím, můj život úplně jiný. Do té doby to bylo dětství. Potom už nic nebylo jako dřív,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News. Po bratrově smrti našel útočiště v hudbě, kde mohl prožívat to, co se nedalo říct nahlas. První vlastní písně, které tehdy vznikly, nesly otisk hlubokého smutku i něhy.
Onemocnění, které ho provázelo celý život
Zdravotní problémy se k němu vracely i v dospělosti. Trpěl opakovanými zápaly plic, kvůli nimž rušil koncerty a často se léčil v nemocnici. Zemřel na zápal plic — na stejnou nemoc, která si kdysi vzala i jeho maminku.
Miro Žbirka v sobě nesl klid, přesnost a cit pro detail. To, co v dětství bolelo, se proměnilo v hudbu, kterou lidé milují — právě proto, že je upřímná.
