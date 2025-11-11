11. 11. Martin
Než zazněly jeho největší hity, přišla nemoc i ztráta. Za úsměvem Žbirky se skrýval boj, který nikdo neviděl

Miro ŽbirkaFoto: CTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Oceňovaný zpěvák s klidným hlasem a laskavým výrazem. Tak si Mira Žbirku pamatujeme. Jeho život ale provázela osamělost, křehké zdraví a bolestná ztráta bratra, která mu navždy změnila svět. Hudba se pro něj stala útočištěm, jazykem, kterým mohl promluvit i tehdy, kdy slova nestačila.

Reklama

Za okouzlující vystupováním, klidem a noblesou Mira Žbirky (†69) se skrýval příběh plný citlivosti i zranění, která ho provázela celý život. Dětství mezi dvěma kulturami, křehké zdraví a bolestná ztráta nejbližšího formovaly jeho povahu i hudbu, která se stala jeho ochranou i způsobem, jak mluvit se světem.

Miro Žbirka
Miro Žbirka

Dětství mezi dvěma jazyky a dvěma světy

Meky přišel na svět v Bratislavě — otec byl Slovák, matka Ruth pocházela z Anglie. Díky ní mluvil od malička anglicky a doma poslouchal britské desky. Zatímco děti v jeho okolí znaly hlavně československé interprety, on vyrůstal na Beatles, jejichž melodie a harmonie v něm zůstaly celý život. Kvůli odlišnému původu a jemnější povaze působil ve škole jako někdo „jiný“. Spolužáci mu říkali „Anglán a on se postupně uzavíral do světa hudby — tam se cítil doma.

Křehkost, která mu zachránila hlas

Už jako dítě trpěl slabými průduškami a opakovanými zápaly plic. Rodiče ho proto poslali na několik měsíců do léčebny ve Vysokých Tatrách. „Přežil jsem to, měl bych být rodičům za jejich radikální řešení vděčný. Ke zpívání průdušky potřebuji a kdo ví, jestli bych bez oné léčby neměl problémy,“ svěřil se Žbirka v knize Memory Book – Miro Žbirka. Pobyt byl náročný, daleko od rodiny, ale podle jeho vlastních slov mu pomohl nejen fyzicky — umožnil vůbec stát se zpěvákem.

Reklama

Smrt bratra jako zlom, po kterém nic nebylo stejné

Nejtěžší moment přišel v jeho sedmnácti letech, kdy Žbirkův starší bratr Jason spáchal sebevraždu. Zanechal dopis na rozloučenou, ale Miro ho nikdy nečetl. „Rodiče mi ho nikdy nechtěli ukázat. (…) Jeho smrt s námi se všemi, s celou rodinou, neuvěřitelně otřásla. Od toho momentu je, myslím, můj život úplně jiný. Do té doby to bylo dětství. Potom už nic nebylo jako dřív,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News. Po bratrově smrti našel útočiště v hudbě, kde mohl prožívat to, co se nedalo říct nahlas. První vlastní písně, které tehdy vznikly, nesly otisk hlubokého smutku i něhy.

Meky Žbirka
Meky Žbirka své příznivce na festivalu Rock for People nezklamal, 2012
Foto: Filip Fojtík

Onemocnění, které ho provázelo celý život

Zdravotní problémy se k němu vracely i v dospělosti. Trpěl opakovanými zápaly plic, kvůli nimž rušil koncerty a často se léčil v nemocnici. Zemřel na zápal plic — na stejnou nemoc, která si kdysi vzala i jeho maminku.

Miro Žbirka v sobě nesl klid, přesnost a cit pro detail. To, co v dětství bolelo, se proměnilo v hudbu, kterou lidé milují — právě proto, že je upřímná.

VIDEO: Miro Žbirka byl po celou kariéru vzorem. Byl pyšný, že je napůl Angličan, říká Bezr

Mám rád jeho silné melodie, které nebyly prvoplánové. Přijímalo ho i publikum na rockových koncertech, kde nebyl vnímán jako exot, říká publicista. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: CNN Prima NEWS, Memory Book – Miro Žbirka

