Nejdřív hold, pak večírek. Jak bude vypadat poslední rozloučení s Jiřím Bartoškou?

„Všem, kteří by chtěli projevit účast a nedostanou se do Rudolfina, bude od 21. do 31. května k dispozici také kondolenční kniha v Divadle Kalich (Jungmannova 9, Praha 1), které bylo poslední divadelní scénou, na níž Jiří Bartoška vystupoval v představení Moje hra,“ uvedli organizátoři v tiskové zprávě. „Kondolenční kniha bude umístěna v samostatném prostoru pokladny,“ doplnili.